Szwecja: Spór o rozbudowę rafinerii w Lysekil; decyzję ma podjąć rząd

Przed sądem odwoławczym w Lysekil na zachodzie Szwecji rozpoczęło się we wtorek postępowanie w sprawie krytykowanej przez ekologów rozbudowy miejscowej rafinerii. O inwestycji zdecyduje jednak nie wymiar sprawiedliwości a rząd, co budzi kontrowersje.

Wcześniej sąd pierwszej instancji wydał pozwolenie na jej budowę.



Według szwedzkiego koncernu Preem rozbudowa rafinerii oznaczać będzie rozwój gospodarczy typowo turystycznego regionu Bohuslaen i 250 nowych miejsc pracy.



Zdaniem jej przeciwników inwestycja przyczyni się do wzrostu emisji dwutlenku węgla z 1,7 ton do 2,7 ton rocznie, stając się największym w Szwecji źródłem emisji dwutlenku węgla.



W odpowiedzi Preem uważa, że w szerszej perspektywie emisja dwutlenku węgla będzie niższa, gdyż produkowane paliwo spełniać będzie ambitne normy środowiskowe.



Z powodu zaostrzenia przepisów nie ma już chętnych na tzw. ciężkie paliwo do statków (z dużą zawartością siarki), jakie było wcześniej produkowane.



- Chcemy wprowadzić nowe zielone technologie produkcji, a do tego niezbędne jest pozwolenie na rozbudowę - twierdzi rzecznik Preem Dani Backteg.



Z powodu dużego zainteresowania sprawą i licznych protestów organizacji ekologicznych postępowanie przed sądem odwoławczym rozpoczęło się w wynajętej sali w centrum Lysekil. Proces ma potrwać w zależności od przebiegu do czwartku lub piątku. Sąd nie wyda wyroku, lecz opinię.



Ostateczną decyzję podejmie jednak szwedzki rząd.



- Jako władza odpowiadamy za osiągnięcie celu, jakim jest neutralność klimatyczna (Szwecja chce ją osiągnąć w 2045 roku) - uzasadniła przejęcie decyzji od sądu szwedzka wicepremier i minister środowiska oraz klimatu Isabella Loevin z Partii Ochrony Środowiska - Zielonych.



Postępowanie rządu, który chce zastąpić niezależny sąd mocno krytykują specjalizujący się w dziedzinie ochrony środowiska prawnicy.



- Oceniam to jako wyjątkową ingerencję władzy państwowej w proces sądowy - stwierdza współtwórca szwedzkiego ustawodawstwa Ulf Bjaellas, podkreślając, że państwo mogło zająć się sprawą, ale na jej wczesnym etapie.



Wtóruje mu prawnik z kancelarii Setterwalls Girion Blomdhal.



- Z mojej perspektywy to wygląda tak, że mamy wyrok (pierwszej instancji przyp. PAP), a później wkracza władza i znajduje się ponad sądownictwem. Takie przypadki znamy z państw, z którymi Szwecja nie chciałaby być kojarzona - uważa Blomdha.

W gazecie "Expressen" pod koniec lutego ukazał się komentarz, którego autorka stwierdziła, że postępowanie rządu w sprawie rozbudowy rafinerii Preem jest niezgodne z zasadą państwa prawa.



- Gdy Polska i Węgry ingerują w wymiar sprawiedliwości to Szwecja i UE protestują głośno. Ale kiedy szwedzki rząd robi to samo, jest to szlachetne, gdyż dotyczy klimatu - pisze publicystka Malin Siwe.