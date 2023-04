Tajwan traci swoją krzemową tarczę ochronną?

Tajwan od dziesięcioleci żyje w cieniu zagrożenia chińską inwazją. W ostatnich jednak dekadach rozwój niezwykle ważnej gałęzi przemysłu, jaką jest produkcja półprzewodników, stał się swoistą polisą ubezpieczeniową dla tego kraju. Jak długo zachowa ona swoją ważność?

Duża koncentracja produkcji półprzewodników na wyspie przekłada się wprost na jej bezpieczeństwo.

Teraz jednakże sytuacja się zmienia. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC), największy producent półprzewodników, inwestuje w Stanach, co może zaburzyć od lat wieloletni układ, który był gwarancją bezpieczeństwa dla Tajwanu.

Niewielkie państwo światowym potentatem kluczowej gałęzi przemysłu

Te liczby robią wrażenie. Tajwan zajmuje powierzchnię 35 tys. km² (nieco tylko większą od województwa mazowieckiego) i jest 134. pod tym względem na liście państw. Zamieszkuje go ok. 23 mln ludzi, co daje mu 57. pozycję globalnie pod względem populacji.

Mimo tych skromnych rozmiarów Tajwańczycy potrafili zbudować dominację w kluczowej dziedzinie przemysłu: centralnej dla elektroniki produkcji półprzewodników, które - od czasów rewolucji cyfrowej - są podstawą każdej niemal dziedziny gospodarki.

Wedle „The Economist” kraj ten wytwarza około 60 proc. półprzewodników na świecie w ogóle i ponad 90 proc. tych najbardziej zaawansowanych. Aż 15 proc. tajwańskiego PKB związane jest z tą wysoko wyspecjalizowaną dziedziną. Większość produkcji pozostaje skoncentrowana w rękach jednej korporacji, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC).

Oczywiście ten skomplikowany i wieloetapowy proces wytwórczy mikroprocesorów jest rozłożony na wiele podmiotów i państw - od projektowania, przez tworzenie maszyn i urządzeń produkcyjnych, aż po powstawanie finalnych “płatków” grubości od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. Tajwan jest jednak jego nieodłączną częścią.

Półprzewodniki - krzemowe źródło bogactwa i obrony dla Tajwanu

Przemysł półprzewodnikowy istotnie przyczynił się do zapewnienia wyspie wysokiego poziomu dochodu na osobę: wedle Międzynarodowego Funduszu Walutowego średnio Tajwańczycy są tak samo zamożni, jak Holendrzy czy Duńczycy. Miał on znaczenie również w strategicznych rozważaniach o bezpieczeństwie wyspy przed inwazją ze strony Chin kontynentalnych. Przypomnijmy: Pekin nieodmiennie od ponad 70 lat uważa Tajpej za zbuntowaną prowincję.

Na czym polega ta kalkulacja? Duża koncentracja produkcji półprzewodników na wyspie przekłada się wprost na bezpieczeństwo. Na przykład we współczesnym sprzęcie wojskowym - od czołgów, poprzez drony, aż po amunicję - jakość mikroprocesorów decyduje w dużym stopniu o jego przewagach na polu walki. Dobrze jest zatem mieć taką produkcję na miejscu.

Jeszcze istotniejsza jest kalkulacja strategiczna. To myślenie można - w uproszczeniu - przedstawić następująco: ponieważ Tajwan ze swoimi półprzewodnikami odgrywa kluczową rolę w gospodarce światowej, wszelkie zaburzenia dostaw związane z konfliktem w Cieśninie Tajwańskiej i zniszczeniem potencjału wyspy, byłyby bardzo dotkliwe zarówno dla Chin, USA jak i dla innych państw. Samo to obniża ryzyko wojny.

Jeśli zaś do niej by doszło, to zaawansowane gospodarczo państwa - USA oraz ich sojusznicy z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej - przyszliby Tajpej z odsieczą. Po pierwsze dlatego, by ratować cenne dla siebie aktywa. Po wtóre: by uniemożliwić Chinom przejęcie bezpośredniej kontroli nad zaawansowanymi technologiami i niezwykle wyspecjalizowanymi kadrami.

Elementem strategii bezpieczeństwa były też inwestycje w Chinach, takie jak wytwórnia TSMC Nanjing, by - poza zyskami ekonomicznymi - pokazać Pekinowi, że pokojowa współpraca z Tajpej jest korzystna dla gospodarki chińskiej.

To właśnie ta kalkulacja bywa nazywana przez strategów tajwańską „krzemową tarczą” - od pierwiastka kluczowego w konstrukcji mikroprocesorów.

Coś się zmienia w zastanym bipolarnym układzie

Kalkulacja ta była prawidłowa w stabilnym układzie międzynarodowym, zwłaszcza w latach dziewięćdziesiątych i wczesnych dwutysięcznych, kiedy gospodarcza współzależność chińsko-amerykańska wydawała się gwarancją pokoju na Pacyfiku. Tajwan - ze względów kulturowych i geograficznych - pozostawał jednym z największych beneficjentów tego układu, zaopatrując w swoje sztandarowe produkty Chiny i USA. Nikt nie potrafił być równie precyzyjny w produkcji, szybki w dostawie i efektywny kosztowo, jak Tajwańczycy...

Tyle że w czasie rosnących napięć amerykańsko-chińskich z ostatniej dekady i prób powstrzymania wielowymiarowej ekspansji ChRL ta kalkulacja okazała się mieć wady. A to dlatego, że właśnie półprzewodniki znalazły się ostatnio w centrum sporu chińsko-amerykańskiego.

Przypomnijmy, że Chiny od kilku lat inwestują dziesiątki miliardów dolarów w stworzenie własnych mikroprocesorów. Wedle planu już w 2025 r. 70 proc. zapotrzebowania na półprzewodniki ma być pokryte dzięki produkcji rodzimej.

Dotyczy to jednak w dalszym ciągu „grubszych” chipów starszej generacji. Nowoczesne półprzewodniki pozostają zaś tym ogniwem, w którym zorganizowane wokół USA łańcuchy dostaw firm - w tym tajwańskich - w przemyśle półprzewodnikowym zachowują przewagę nad Państwem Środka.

W celu utrzymania tych przewag i powstrzymania Chin przed zdobyciem zdolności do produkcji najnowocześniejszych chipów USA wprowadziły CHIPS and Science Act. W uproszczeniu ustawa ta przewidywała prawie 40 mld dolarów dotacji dla producentów półprzewodników, 25-procentową obniżkę podatków i kilkanaście miliardów dolarów inwestycji w naukę i technologie związane z półprzewodnikami. Warunek był jeden: produkcja miała być w USA.

Drugim elementem tej strategii jest odcięcie Chin od nowoczesnych technologii. W październiku zeszłego roku Amerykanie wprowadzili zakaz eksportu zaawansowanych półprzewodników i sprzętu do ich wytwarzania do Chin.

Co więcej: żadna osoba - nawet obywatel Chin, który posiada prawo do pobytu w USA - wedle amerykańskiego prawa nie może pracować dla chińskich firm z branży. Od prawie pół roku Amerykanie naciskają z powodzeniem na rządy Japonii, Korei i Holandii - innych potentatów w przemyśle półprzewodnikowym - by zredukowały współpracę z Chinami.

Wedle Morrisa Changa, założyciela TSMC, koszty wytwarzania w USA będą o 55 proc. wyższe niż na wyspie. Ale względy bezpieczeństwa i pewności dostaw w dobie pandemii i konkurencji geopolitycznej wydają się przeważać. W grudniu 2022 r. TSMC rozpoczął budowę fabryki w Arizonie.

Nowa inwestycja w Ameryce oznacza de facto rozpad krzemowej tarczy?

Ta inwestycja wywołała duże zaniepokojenie na wyspie. Politycy opozycyjnego Kuomintangu oskarżali TSMC i rząd tajwański, który na to pozwolił, o chęć przeniesienia firmy do USA i osłabienie przez to strategicznego znaczenia wyspy. Jeśli TSMC byłoby w USA, to determinacja Amerykanów, by bronić Tajwan, mogłaby osłabnąć - argumentowali.

Ale realia wydają się bardziej złożone i mniej niebezpieczne dla Tajpej. TSMC zapewnił, że najbardziej zaawansowane procesy produkcyjne pozostaną na wyspie, podobnie jak dział badań i rozwoju. I wynegocjował wyłączenie na okres roku z zakazów eksportowych w dziedzinie przewodników do Chin. Fabryka TSMC w Nanjingu będzie prawdopodobnie mogła otrzymać amerykańskie maszyny. Po trzecie zaś rząd tajwański zaproponował wprowadzenie ulg podatkowych w wysokości czwartej części inwestycji w badania i rozwój, by przekonać do inwestycji na wyspie innych producentów branży projektowania półprzewodników i wytwórców niezbędnego oprzyrządowania.

Ta polityka ściągnęła już na Tajwan dodatkowe inwestycje holenderskiego ASML oraz amerykańskich (Microna i Applied Materials). TSMC rozszerza zatem geograficznie zakres działalności, ale jednocześnie inni przychodzą na Tajwan.

Analitycy do spraw bezpieczeństwa wskazywali, że Chiny, chcąc osłabić Zachód, mogą pokusić się o zniszczenie lub sparaliżowanie bazy produkcyjnej półprzewodników skoncentrowanej na Tajwanie. Tarcza ochronna w scenariuszu ostrego konfliktu może się więc zamienić w tarczę strzelniczą...

Ostatnie decyzje tajwańskich firm o dywersyfikacji (TSMC buduje w USA, jego rodzimy rywal - Foxconn - stawia fabrykę prostszych chipów w indyjskim Tamil Nadu) mogą być także częścią dywersyfikacji ryzyka w dziedzinie bezpieczeństwa. Konflikt wokół Tajwanu nie musi oznaczać dzięki temu paraliżu tajwańskich firm.

Tajwan może zatem zacząć chronić nie tylko krzemowa tarcza, ale też krzemowa sieć fabryk tajwańskich gigantów w wielu państwach, której centrum pozostawałoby na wyspie.

