Tak Orlen wykorzystuje asfaltowy boom

O prawie połowę wzrosła sprzedaż asfaltów z należących do Orlenu rafinerii. To efekt wysokiego popytu ze strony branży budownictwa drogowego, ale nie tylko. Swoją rolę odegrali tu także nasi zachodni sąsiedzi.

Roczne zapotrzebowanie na asfalt w Polsce szacuje się na ok. 1,2 mln ton. Jednak popyt rośnie, w miarę realizacji przez branżę budownictwa drogowego kolejnych kontraktów. To napędza produkcję sprzedaż największego producenta w Polsce - należącą do grupy Orlen firmy Orlen Asfalt.

Jak poinformowała właśnie spółka, w pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż asfaltów z jej rafinerii w Płocku i Trzebini wzrosła o blisko 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Sprzyjała temu dobra koniunktura w polskim drogownictwie oraz spadek importu asfaltów do Polski.

– Celem Orlen Asfalt jest zabezpieczenie dostępności naszych produktów na rynku polskim. Mamy świadomość, jak ważna jest realizacja inwestycji drogowych w naszym kraju, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować oczekiwaną przez krajowych odbiorców podaż asfaltów – mówi Paweł Wachnik, prezes zarządu Orlen Asfalt.

Korzystna koniunktura w branży budownictwa drogowego ora spadek importu napędza sprzedaż asfaltów

Orlen Asfalt wskazuje, że za wzrostem zainteresowania asfaltami w pierwszych trzech miesiącach roku stoi przede wszystkim korzystna koniunktura w branży budownictwa drogowego oraz spadek importu asfaltów, który w 2022 roku pokrywał ok. 15 proc. zapotrzebowania na polskim rynku.

Ponad 70 proc. importu stanowiły dostawy z Niemiec. Według najnowszych danych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w pierwszym kwartale bieżącego roku wielkość importu zza naszej zachodniej granicy spadła o blisko 80 proc.

– Obserwujemy znaczący spadek importu asfaltów do Polski. Firmy wykonawcze, które wcześniej korzystały głównie ze źródeł zagranicznych, zwracają się do nas z zapytaniem o dostępność produktu. W pierwszej kolejności realizujemy dostawy dla klientów, z którymi mamy już podpisane kontrakty, jednak staramy się zabezpieczyć zwiększone zapotrzebowanie w kraju poprzez ograniczenie eksportu oraz kierując do Polski nadwyżki produktów z rafinerii w Czechach oraz na Litwie, wykorzystując synergię w grupie Orlen– mówi Małgorzata Kowalska, członek zarządu Orlen Asfalt.

Przetasowania na polskim rynku asfaltów po fuzji Orlenu i Lotosu

Grupa Orlen prowadzi sprzedaż asfaltów z sześciu ośrodków produkcyjnych, zlokalizowanych w Polsce (Płock, Trzebinia, Gdańsk), w Czechach (Pardubice, Litvinov) oraz na Litwie (Możejki). W ostatnich 5 latach, przed połączeniem z Grupą Lotos, sprzedaż asfaltów kształtowała się średnio na poziomie ok. 1,5 mln ton rocznie.

Fuzja dwóch naftowych koncernów przemeblowała jednak rynek asfaltów, gdyż Orlen, by przejąć Lotos musiał wypełnić środki zaradcze Komisji Europejskiej, które dotyczyły także produkcji asfaltów.

Obecnie asfalty pochodzące z rafinerii w Gdańsku, zgodnie z założeniami środków zaradczych, odbierane są przez spółkę Uni-Bitumen, którą przejął Unimot. Obecnie działa ona i realizuje swoją własną politykę biznesową pod nową nazwą Unimot-Bitumen.