Tak tanio na stacjach paliw nie było od 10 lat

Kierowcy kolejny tydzień z rzędu mogli cieszyć się z niższych cen paliw na stacjach. W dalszej obniżce kosztów tankowania nie przeszkodził nawet wzrost cen na rynku hurtowym, bo w walce o klienta właściciele stacji zrezygnowali z części marży.

Średnia cena 95-oktanowej benzyny jest już o ponad 25 proc. niższa niż przed rokiem. Co więcej, tankowanie tego paliwa jest najtańsze od 11 lat. Ostatni raz z tak niskimi cenami benzyny mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie 2009 r.

Dalsze obniżki cen na stacjach to wobec kierunku zmian notowań na rynku hurtowym miła niespodzianka dla kierowców. Zawdzięczamy je głównie niższym marżom operatorów rynku detalicznego.

Prognoza cen na stacjach na nadchodzący tydzień zakłada następujące przedziały cenowe: 3,83-3,99 PLN/l dla benzyny bezołowiowej 95, dla diesla 3,95-4,09 PLN/l i 1,65-1,71 PLN/l dla autogazu.

Średnia cena 95-oktanowej benzyny jest już o ponad 25 proc. niższa niż przed rokiem. Co więcej, tankowanie tego paliwa jest najtańsze od 11 lat. Ostatni raz z tak niskimi cenami benzyny mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie 2009 r.

W rafineriach coraz drożej

W ostatnich dniach widać wyraźny rozdźwięk pomiędzy kierunkiem zmian cen na rynku hurtowym i detalicznym. Rafinerie w reakcji na rosnące notowania ropy naftowej i słabość złotówki w relacji do dolara systematycznie korygują w górę swoje cenniki. W efekcie hurtowa cena 95-oktanowej benzyny jest na najwyższym poziomie od marca połowy marca tego roku. Metr sześcienny tego paliwa od poprzedniego piątku podrożał o 74,40 PLN i dzisiaj jest średnio wyceniany 3036,40 PLN. W górę idą też hurtowe notowania oleju napędowego. Na przestrzeni tygodnia diesel podrożał o 68 złotych i dzisiaj w ofercie krajowych producentów jest wyceniany na 3067,00 PLN/metr sześc.

Paliwo na stacjach coraz tańsze

Detaliczne ceny paliw w mijającym tygodniu zanotowały kolejny spadek. Benzyna bezołowiowa 95 potaniała o 4 grosze do poziomu 3,84 PLN/l. W przypadku diesla obniżka wyniosła 3 grosze i litr oleju napędowego to średnio wydatek rzędu 3,96 PLN. Taniał też autogaz i po spadku o 2 grosze jego średnia ogólnopolska cena znalazła się na poziomie 1,67 PLN/l.

Dalsze obniżki cen na stacjach to wobec kierunku zmian notowań na rynku hurtowym miła niespodzianka dla kierowców. Zawdzięczamy je głównie niższym marżom operatorów rynku detalicznego, którzy wobec rosnącego popytu ze strony tankujących mogli zadowolić się niższym zyskiem na każdym litrze sprzedanego paliwa.

Nasza prognoza cen na stacjach na nadchodzący tydzień zakłada następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw: 3,83-3,99 PLN/l dla benzyny bezołowiowej 95, dla diesla 3,95-4,09 PLN/l i 1,65-1,71 PLN/l dla autogazu.

Czy sytuacja ulegnie poprawie?

Ostatnie dni na rynku ropy przynoszą wzrost optymizmu związany przede wszystkim z poprawą popytu, jakiej oczekiwać można w warunkach rozluźniania ograniczeń wynikających z walki z pandemią. Sypmtomami poprawy mogą zapewne być dane o zapasach z USA, które w ubiegłym tygodniu spadły o 745 tys. do poziomu 531,47 mln baryłek. To pierwszy spadek od 15 tygodni i na dodatek spore zaskoczenie dla analityków, którzy prognozowali zwyżkę o 4 mln baryłek. Spadają także rezerwy benzyny, co może oznaczać większe zużycie przez odbiorców – co łączy się dość dobrze z „powracaniem do aktywności” na rynku amerykańskim.



Jednocześnie pojawia się sporo publikacji i prognoz negatywnie oceniających perspektywy, przed jakimi stoi obecnie rynek naftowy. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) w swym comiesięcznym raporcie zasugeorwała prawdopodobieństwo spadku globalnego popytu na ropę w tym roku o 9,07 mln baryłek dziennie, czyli 9,1 proc – największa zmiana dotyczy trwającego właśnie kwartału, co jest zrozumiałe w kontekście trwającej walki z pandemią. Międzynarodowa Agencja Energii sugeruje natomiast, że w miarę poprawy popytu, będzie pojawiać się także więcej wolnej pojemności magazynowej.



Zmiany zwyżkowe dodatkowo będą mogły napędzać się wskutek pogłębionych i przedłużonych cięć OPEC+, o tych bowiem mówi się na rynku coraz częściej.