Taniej na stacjach benzynowych. Ceny paliw coraz mniejsze

Taniejąca ropa naftowa przyczyniła się do spadku cen paliw. W porównaniu do końca marca litr benzyny Pb95 kosztuje o 15 groszy mniej, a litr oleju napędowego o 37 groszy mniej.

Z najnowszego badania stacji zrealizowanego przez e-petrol.pl wynika, że w najniższych cenach benzynę 95-oktanową tankują kierowcy na Pomorzu i w województwie świętokrzyskim, gdzie za jej litr płaci się 6,49 zł.

Olej napędowy jest najtańszy na Opolszczyźnie, gdzie ta sama ilość diesla kosztuje przeciętnie 7,17 zł. Za LPG najmniej płaci się w województwie świętokrzyskim - 3,67 zł.

Najwyższe ceny benzyny Pb95 portal zarejestrował w rejonie województwa zachodniopomorskiego, gdzie jej litr kosztuje przeciętnie 6,57 zł. Na Lubelszczyźnie ze średnią ceną 7,41 zł/l najdroższy jest diesel, a za LPG najwięcej płaci się na Pomorzu - 3,77 zł/l.

Eksperci portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę, że wyraźna przecena notowań ropy oraz paliw w cennikach krajowych producentów, jakie obserwowaliśmy od końca marca, spowodowała, że w pierwszym tygodniu kwietnia litr benzyny Pb95 i diesla kosztuje odpowiednio o 15 i 37 groszy mniej niż na koniec marca.

"Aktualnie ich średnie ogólnopolskie ceny wynoszą 6,52 oraz 7,29 zł/l. O 6 groszy tańszy niż przed paroma dniami jest również autogaz, który w zeszłym tygodniu ustanowił swój historyczny rekord cenowy. Dziś litr tego paliwa jest oferowany średnio po 3,73 zł" - poinformowali analitycy e-petrol.pl.

Eksperci przypominają, że cena diesla na koniec marca ukształtowała się na poziomie 7,66 zł/l. Benzyna 95-oktanowa podrożała w mijającym tygodniu o 8 groszy do poziomu 6,67 zł/l. Autogaz niezmiennie od trzech tygodni kosztuje średnio 3,79 zł/l.



Analitycy dodają, że kolejny zwrot akcji na giełdach naftowych i obserwowana w tym tygodniu wyraźna przecena notowań surowca przekłada się na sytuację na hurtowym rynku paliw w Polsce. Portal zwraca uwagę, że końcówka marca na londyńskiej giełdzie ropy przyniosła spadek cen surowca.



Według nich w ostatnich dniach do przeceny najpierw przyczyniły się obawy związane z wprowadzonym w Szanghaju lockdownem. W drugiej połowie tygodnia argumentów za kontynuacją przeceny dostarczyła decyzja amerykańskich władz o największej w historii akcji uwolnienia strategicznych rezerw surowca.



"Stany Zjednoczone, zaczynając od maja, przez 6 miesięcy dostarczą na rynek 180 milionów baryłek surowca, co daje średnio milion baryłek ropy dodatkowej podaży, która w obliczu ograniczeń w zakupach rosyjskiego surowca ma pomóc w walce z rosnącymi cenami paliw" - stwierdzili analitycy.



Dodali, że Amerykanów w tych działaniach mają wesprzeć pozostali członkowie Międzynarodowej Agencji Energetycznej, którzy w piątek w południe spotykają się na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby zdecydować o wspólnej akcji sięgnięcia do strategicznych rezerw, zwiększając pulę dodatkowej podaży ropy.