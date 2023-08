Tankujemy mniej diesla. Widać to po wynikach firmy paliwowej

Operator sieci stacji benzynowych AVIA oraz niezależny importer paliw - grupa Unimot - zanotowała według szacunków pogorszenie wyników finansowych w drugim kwartale 2023 roku w ujęciu rocznym.

Przychody grupy Unimot w drugim tegorocznym kwartale wyniosły 3,14 mld zł, co oznacza spadek w ujęciu rok do roku o prawie 11 procent, wynika ze wstępnych danych spółki.

Skonsolidowany skorygowany zysk EBITDA, najlepiej opisujący zyskowność biznesu w branży paliwowej, wyniosła 62,8 mln zł i okazała się niższa w ujęciu rok do roku o 15,5 procenta.

Unimot wskazał, że na wyniki istotny wpływ miała narastająca presja na rynku oleju napędowego, spowodowana ograniczeniem jego konsumpcji przy jednoczesnej nadpodaży.

Według wstępnych danych skonsolidowany skorygowany zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, amortyzacją i odsetkami) wyniósł w tym okresie 62,8 mln zł, a przychody ogółem 3,14 mld zł. Wyniki te są słabsze niż osiągnięte w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły odpowiednio: 74,3 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA oraz 3,52 mld zł przychodów ogółem.

Konsumpcja oleju napędowego spada, zmniejsza to efektywność importu

Na wyniki grupy Unimot osiągnięte w drugim kwartale miała wpływ narastająca presja na rynku oleju napędowego, spowodowana ograniczeniem jego konsumpcji przy jednoczesnej, obserwowanej nadpodaży, która przyczyniła się do spadku poziomu marży i tym samym do znacznego zmniejszenia efektywności importu tego produktu.

Takie otoczenie rynkowe dodatkowo powodowało ograniczenie efektywności realizacji długoterminowych zobowiązań umownych na dostawy oleju napędowego.

- Cieszę się z pozytywnego wpływu dywersyfikacji biznesu w naszej grupie kapitałowej – niekorzystne okoliczności, które miały wpływ na niższy wynik segmentu oleju napędowego, zostały nadrobione wynikami pozostałych segmentów biznesowych. Cały czas działamy w wymagającym otoczeniu zewnętrznym - wskazuje Adam Sikorski, prezes Unimotu.

- Zwracaliśmy uwagę, że nasze wyniki w tym roku nie będą tak wysokie jak w roku ubiegłym - dodaje.

Grupa Unimot sprzedaje coraz więcej autogazu LPG

O ile konsumpcja oleju napędowego, benzyn i biopaliw spadła, o tyle sprzedaż gazu LPG uległa zwiększeniu. W drugim kwartale 2023 roku grupa Unimot wypracowała wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 512,5 tys. m3 (spadek o 3,5 proc. rok do roku) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 7,2 proc. rok do roku do 68,7 tys. ton.

Firma podała, że wpływ na skonsolidowany skorygowany zysk EBITDA w drugim kwartale 2023 r. miało także zakończenie 7 kwietnia 2023 roku transakcji nabycia przez Grupę Unimot 100 proc. akcji Lotos Terminale (obecnie funkcjonującą pod nazwą Unimot Terminale, w skład której wchodzą spółki Unimot Infrastruktura, Unimot Bitumen i RCEkoenergia) i rozpoczęcie konsolidacji w ramach Grupy Emitenta wyników finansowych wypracowywanych przez te aktywa.

Grupa Unimot jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych. Grupa rozwija także sieć stacji AVIA, która liczy obecnie 122 obiekty w całej Polsce. Stacje działają głównie w średnich i małych miastach. Kapitalizacja giełdowa Unimotu wynosi obecnie około 830 mln zł, od początku roku akcje podrożały o niespełna 30 procent. Prawie 44 proc. akcji spółki (największy pakiet) jest w posiadaniu Unimot Express sp. z o.o.