Tańsze paliwo na stacjach. PKN Orlen obniża ceny benzyny i oleju napędowego

Ceny na stacjach Orlenu zostaną obniżone o 34 gr/l w przypadku oleju napędowego i o 20 gr/l w przypadku benzyny – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie - zaznaczył Daniel Obajtek. Dodał także, że w Czechach litr benzyny kosztuje w przeliczeniu 7,54 zł, a na Litwie 8,81 zł.

Na ceny paliw wpływ mają wahania cen ropy. Z najnowszych danych wynika bowiem, że baryłka ropy WTI tanieje o ponad 4 proc., do okolic 104 dolarów. Baryłka Brent tanieje o około 3,5 proc., do okolic 108 dolarów.

"Obniżamy ceny na stacjach! ON o 34 gr/l, do średniego poziomu 7,55 zł, a benzynę o 20 gr/l do średniego poziomu 6,79 zł. Działamy zdecydowanie, żeby polscy kierowcy tankowali najtańsze paliwa w Europie" - napisał w poniedziałek (14 marca) na swoim koncie na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Trwająca od 24 lutego wojna Rosji z Ukrainą przekłada się na gwałtowne wzrosty cen surowców. Z kolei wysokie ceny paliw przekładają się na wzrost cen różnych artykułów.



Eksperci wskazują, że jeżeli będą nadal sankcje na import rosyjskiej ropy, to cena Brent może wzrosnąć do lata do 240 dolarów za baryłkę. Portfele już chudną w zastraszającym tempie.



Ale sytuacja jest dynamiczna. Z naszych najnowszych danych wynika bowiem, że baryłka ropy WTI tanieje o ponad 4 proc., do okolic 104 dolarów. Baryłka Brent tanieje o około 3,5 proc., do okolic 108 dolarów.



Tylko na przestrzeni ostatnich pięciu dni oba rodzaje ropy naftowej potaniały o ponad 11 proc., po tym jak w minionym tygodniu dotarły do wieloletnich szczytów cenowych. Ropa tanieje, bo wiele wskazuje na to, że niebawem ropy spoza Rosji będzie na rynku więcej.



Dla rynku ropy istotne są także doniesienia z kolejnych rund negocjacyjnych na linii Rosja - Ukraina.



- Na giełdach ropy widać, że wyceniają one szanse na zbliżenie stanowisk (Rosji i Ukrainy), biorąc pod uwagę kilka zachęcająco brzmiących komentarzy - mówi Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.



Przypomnijmy, że ceny paliw w ostatnim czasie zbliżały się do 8 zł/l. Przykładowo 11 marca 2022 roku benzyna PB 95 na BP w Warszawie - 6,99 zł/l; a na stacji Moya w Szczecinie - 6,99 zł/l. Z kolei olej napędowy na BP w Warszawie - 7,99 zł/l, a na Orlenie w Wysokim Mazowieckim - 7,76 zł/l.