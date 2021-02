"Taśmy Obajtka" uderzają w prezesa Orlenu

Klnie, oszukuje i prowadzi nielegalnie działalność gospodarczą - taki obraz Daniela Obajtka ukazują nowe doniesienia medialne. Ostatnim akcentem jest publikacja taśm z nagraniami wskazującymi, że Daniel Obajtek mógł nielegalnie prowadzić działalność gospodarczą będąc wójtem Pcimia. PKN Orlen uważa to za uderzenie w dobre imię firmy z wykorzystaniem nieprawdziwych informacji.

Wcześniej był TVN

Cień prokuratury

W kontekście rozpadu tzw. ZP należy odbierać publikacje taśm Obajtka w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Nagrania te chodź są niszczące dla wizerunku Obajtka, a przypomnijmy jest to człowiek wymieniany jako kandydat na następcę PMM @michalkobosko #dzienwminute pic.twitter.com/twAiMUp9wP — Polska 2050 (@PL_2050) February 26, 2021

Zdaniem Orlenu publikacja ma na celu zdyskredytowanie prezesa „w momencie, gdy prowadzone są kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne”.To kolejne w ostatnich dniach uderzenie w prezesa PKN Orlen. Niedawna publikacja historii jego kariery w programie „Czarno na białym” sprowokowała wczoraj PKN Orlen do wydania oświadczenia, a którym firma protestuje przeciwko „tendencyjnemu uprawianiu dziennikarstwa”. TVN24 przypomniał m.in. sprawę oskarżenia Daniela Obajtka o działanie na szkodę spółki Elektroplast, o której zresztą mówi on także na opublikowanych przez "Gazetę Wyborczą" taśmach. Danielowi Obajtkowi zarzucano zamawianie surowców, które nigdy nie trafiły do firmy, choć za nie zapłacono. Firma miała na tym stracić 1,5 mln złotych, a obecny prezes Orlenu zarobić 700 tys. złotych.Daniel Obajtek zaprzecza i wskazuje, że nic nie udowodniono. Orlen przypomina, że nieprawidłowości były już przedmiotem postępowania sądowego i zarzuty zostały uznane za bezzasadne. Sąd w tej sprawie przychylił się do zdania prokuratury.Ważna w tej sprawie może być jednak data – wyrok zapadł w grudniu 2017. Zdaniem dziennikarzy zarzuty pod adresem Daniela Obajtka zostały „zamiecione pod dywan” przez prokuraturę kierowaną przez Zbigniewa Ziobrę.Według dzisiejszej publikacji prezentowane taśmy miały być dowodem w sprawie składania przez Daniela Obajtka fałszywych zeznań w procesie Romana i Józefa Lisów, oskarżonych o wyłudzenie unijnych dotacji z roku 2014. Prezes Orlenu potwierdził wówczas, że miał kiedyś udziały w spółce TT Plast, ale wyparł się działalności w spółce w czasach urzędowania w Pcimiu, a także bliższej znajomości z Szymonem, zatrudnionym w TT Plaście. Roman Lis miał dwa lata później przedstawić te taśmy jako dowód na składanie przez Obajtka fałszywych zeznań, ale prokuratura nie znalazła znamion czynu zabronionego.Według Michała Koboski, wiceprezesa stowarzyszenia Polska 2050 kwestia pojawienia się sprawy taśm Obajtka może być kolejnym elementem rozpadu Zjednoczonej Prawicy, co jest o tyle prawdopodobne, że prokuratura Zbigniewa Ziobry była w posiadaniu tych nagrań.PKN Orlen zapowiada skierowanie sprawy do prokuratury. Przynajmniej w kwestii publikacji TVN.