Tego jeszcze nie było. Ekolodzy pozywają szefów Shella

Prawnicza organizacja pozarządowa ClientEarth złożyła w środę w sądzie w Londynie pozew przeciwko Radzie Dyrektorów koncernu Shell za nieskuteczne zarządzanie istotnym i przewidywalnym ryzykiem, jakie stanowią dla firmy zmiany klimatyczne.

ClientEarth złożył pozew jako akcjonariusz (ang. derivative action) za niewłaściwe zarządzanie ryzykiem klimatycznym, co stanowi naruszenie prawa spółek.

Pozew wspierają inwestorzy instytucjonalni posiadający ponad 12 mln akcji spółki Shell.

Jak twierdzi organizacja, jest to pierwszy tego typu pozew na świecie.

ClientEarth podnosi w pozwie, że 11 dyrektorów firmy Shell naruszyło obowiązki prawne wynikające z prawa spółek, nie przyjmując i nie wdrażając strategii transformacji energetycznej, która byłaby zgodna z porozumieniem paryskim z 2015 r.

Jak przekazała organizacja, pozew ma wsparcie grupy inwestorów instytucjonalnych, którzy posiadają łącznie ponad 12 mln akcji, a wartość zarządzanych przez nich aktywów (ang. assets under management) przekracza pół biliona dolarów. Wśród tych inwestorów są m.in. brytyjskie fundusze emerytalne Nest i London CIV, szwedzki narodowy fundusz emerytalny AP3, francuski Sanso IS, Degroof Petercam Asset Management (DPAM) z Belgii, a także Danske Bank Asset Management oraz fundusze emerytalne Danica Pension i AP Pension z Danii.

- Shell, owszem, osiąga obecnie rekordowe zyski, ale ze względu na zamieszanie na globalnym rynku energetycznym. Jednak los paliw kopalnych jest w dłuższej perspektywie przesądzony – mówi Paul Benson, starszy prawnik w ClientEarth. – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest nie tylko nieuniknione, ale już się dokonuje. Mimo to Rada zarządzająca Shellem trwa przy strategii, która jest fundamentalnie wadliwa. W konsekwencji naraża przyszłość firmy na ryzyka związane ze zmianą klimatu mimo prawnego obowiązku zarządzania nimi. W dłuższym okresie w najlepszym interesie firmy, jej pracowników, akcjonariuszy – a także planety – leży, aby Shell ograniczył emisje w większym zakresie i szybciej, niż obecnie planuje to Rada.

Jak informuje organizacja ClientEarth, Rada Shell została powiadomiona o zamiarze złożenia takiego pozwu już w marcu 2022 r.

– Inwestorzy oczekują działań adekwatnych do ryzyk, jakie niosą zmiany klimatu i będą przeciwstawiać się tym, którzy nie robią wystarczająco wiele, by przeprowadzić transformację swojego biznesu. Mamy nadzieję, że cała branża energetyczna to zauważy – mówi Mark Fawcett, CIO w funduszu Nest.

Przypomnijmy, że Shell zgodnie ze swoją „Strategią transformacji energetycznej” ma plan osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 r. Już raz – w 2021 r. – sąd, wówczas holenderski, nakazał koncernowi przyspieszenie tego planu. Shell odwołał się od tego wyroku.

Plan „transformacji” jest wadliwy, bo trzyma się paliw kopalnych przez dekady

Teraz również wnoszący pozew przytaczają analizy, że strategia Shella nie jest zgodna z porozumieniem paryskim, bo nie uwzględnia krótko- i średnioterminowych celów dotyczących ograniczenia emisji ze sprzedawanych produktów – są to tzw. emisje zakresu 3, czyli „inne pośrednie emisje” – mimo że stanowią one ponad 90 proc. całkowitych emisji firmy.

Emisje netto grupy mają do 2030 r. spaść zaledwie o 5 proc. To tylko niewielka część 45-procentowej redukcji do końca dekady, którą nakazał w maju 2021 r. wspomniany już holenderski sąd. ClientEarth utrzymuje, że brak pełnego wykonania tego wyroku jest również naruszeniem obowiązków prawnych Rady.

Strategia Rady zakłada również dalsze inwestycje w nowe projekty związane z paliwami kopalnymi, co stoi w sprzeczności z rekomendacjami Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

– Przyjęty przez Radę plan „transformacji” trzyma się paliw kopalnych nie tylko w perspektywie najbliższych kilku lat, ale całych dekad. Plany redukcji ledwie zahaczają o całkowite emisje firmy. Stawianie na nowe projekty naftowe i gazowe to nie jest wiarygodny plan – to recepta na koszty osierocone – dodaje Paul Benson z ClientEarth. – Uważamy, że takie podejście naraża rentowność firmy i według angielskiego prawa jest niedopełnieniem obowiązków Rady.

Prawnicy domagają się przyjęcia strategii zarządzania ryzykiem klimatycznym

Fundacja ClientEarth, reprezentowana przez londyńską firmę prawniczą Pallas Partners, zwróciła się do sądu w Londynie o wydanie nakazu, który zobowiąże Radę Dyrektorów do przyjęcia strategii zarządzania ryzykiem klimatycznym, która byłaby zgoda z obowiązkami wynikającymi z ustawy o spółkach oraz zgodna z wyrokiem sądu holenderskiego.

Rada Dyrektorów zapowiedziała, że będzie bronić swojego stanowiska. Sąd zbada teraz, czy pozew wniesiony przez ClientEarth jest zasadny.

To kolejny spór korporacyjny, który ClientEarth wszczyna jako udziałowiec. Po raz pierwszy zrobiła to w 2018 r. polska Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przy okazji planowanej budowy nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka. Udało się wówczas powstrzymać tę nierentowną inwestycję.