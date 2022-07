To już finał przejęcia Lotosu przez Orlen. Jest zgoda wszystkich

Po ponad czterech latach zmagań z procesem przejęcia Grupy Lotos Orlen może ogłaszać sukces. Po zgodzie akcjonariuszy Lotosu również akcjonariusze płockiego koncernu zaakceptowali na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu plan połączenia obu spółek. Był to ostatni brakujący element do dopięcia transakcji.

Akcjonariusze PKN Orlen przyjęli w czwartek (21 lipca) wszystkie projekty uchwał przedstawione na NWZ, co oznacza finalną zgodę na połączenie z Grupą Lotos. "Za" głosowało 98,89 proc. akcjonariuszy płockiego koncernu. Wymagana większość wynosiła 2/3 głosów.

Dzień wcześniej analogiczną zgodę wyrazili w głosowaniu akcjonariusze Grupy Lotos. Uchwała połączeniowa została przyjęte praktycznie jednomyślnie, przy oficjalnym sprzeciwie jedynie dwóch mniejszościowych akcjonariuszy gdańskiego koncernu.

- Akcjonariusze PKN Orlen poparli połączenie z Grupą Lotos. Niemal jednogłośnie poparli je też akcjonariusze gdańskiej spółki. To kończy proces, który był konieczny dla rozwoju i bezpieczeństwa polskiej energetyki. Pracujemy by korzyści z połączenia były widoczne jak najszybciej - ocenił wyniki głosowania akcjonariuszy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Akcjonariusze PKN Orlen podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia głosowali nad uchwałami dotyczącymi połączenia spółki z Grupą Lotos i podwyższenia kapitału zakładowego płockiego koncernu. Głosowana była także zgoda na zbycie baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu oraz zmiany w statucie Orlenu.

Do przegłosowania pierwszej z tych uchwał wymagana była większość 2/3 głosów, tymczasem podczas walnego „za” zagłosowało 98,89 proc. akcjonariuszy.

Podobną większością przegłosowana została zgoda na zbycie baz paliw. „Za” głosowało 98,27 proc. akcjonariuszy.

Akcjonariusze Lotosu też za połączeniem

Przypomnijmy, że analogiczne głosowanie miało miejsce 20 lipca w Grupie Lotos. Akcjonariusze gdańskiego koncernu również zdecydowali o ostatecznej zgodzie na połączenie z grupą Orlen.

Przegłosowali ją praktycznie jednomyślnie, bo „za” było 150 784 838 głosów z 152 476 991 akcji, co stanowi prawie 99 proc. kapitału obecnego na walnym zgromadzeniu. Przeciw było zaledwie 706 659 głosów. Wstrzymało się 985 494 głosów.

Kluczowa decyzja mniejszościowych akcjonariuszy

Jak informował portal WNP.PL, Skarb Państwa, który prowadzi projekt fuzji, nie miał podczas obu walnych wymaganej większości głosów. Dlatego kluczowa była zgoda mniejszościowych akcjonariuszy zarówno Lotosu, jak i Orlenu.

Jednak zarówno na walnym Lotosu jak i Orlenu obyło się bez niespodzianek, tzn. za uchwałami zagłosował nie tylko Skarb Państwa i instytucje finansowe z jego udziałem, ale też zgodnie z wcześniejszymi informacjami połączenie poparli pozostali znaczący akcjonariusze, jak chociażby Norges Bank, czy fundusze z grupy NN.

Tym samym można mówić o finale trwającego od ponad czterech lat serialu o fuzji Orlenu i Lotosu, który bez przesady został okrzyknięty jednym z najdłuższych procesów biznesowych w polskiej historii. W tym czasie do Brukseli trafiło przeszło milion (!) dokumentów, które utworzyły jeden z najbardziej złożonych pakietów środków zaradczych w historii postępowań koncentracyjnych przed Komisją Europejską. Nad wyceną obu firm pracowało wielu doradców, w tym globalne banki inwestycyjne.

Czytaj także: Ponad cztery lata negocjacji, milion dokumentów. Tak Orlen przejmował Lotos

Symboliczny sprzeciw

Orlenowi udało się przekonać do swojego planu połączenia dwóch paliwowo-naftowych koncernów zarówno własnych akcjonariuszy, jak i Lotosu. Podczas dyskusji w trakcie walnego Orlenu został zgłoszony tylko jeden sprzeciw wobec planu połączenia. Złożył go Krzysztof Skolimowski, akcjonariusz i polityk PO, który zaapelował, by w tak trudnej sytuacji geopolitycznej, z jaką mamy do czynienia, wstrzymać się z podejmowaniem tak kluczowych decyzji.

- Za chwilę połączony koncern pozbędzie się znaczących aktywów, które wpływają na bezpieczeństwo energetyczne Polski. W sytuacji, gdy trwa wojna, czemu ma służyć oddawanie obcym podmiotom, co do których nie wiemy, kto je kontroluje, takich aktywów - pytał Krzysztof Skolimowski, który zaapelował o ogłoszenie przerwy w całym procesie połączenia Orlenu i Lotosu i wykorzystanie tego czasu na zastanowienie, czy Polsce potrzebna jest tak ryzykowna transakcja.

Jednak ten sprzeciw można uznać za symboliczny, przy tak jednomyślnym poparciu uchwał połączeniowych akcjonariuszy PKN Orlen, na co zwrócił uwagę tuż po głosowaniu Daniel Obajtek.

- Akcjonariusze PKN Orlen poparli połączenie z Grupą Lotos. Niemal jednogłośnie poparli je też akcjonariusze gdańskiej spółki. To kończy proces, który był konieczny dla rozwoju i bezpieczeństwa polskiej energetyki. Pracujemy, by korzyści z połączenia były widoczne jak najszybciej - dodał prezes PKN Orlen.