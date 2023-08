To koniec taniego tankowania w Polsce. Od 1 września ceny w górę

Wraz z końcem sierpnia kończą się na większości stacji paliw wakacyjne akcje promocyjne. Ceny benzyny i diesla idą w górę. To zła wiadomość dla kierowców, bo kończy się także jedyna szansa na tańsze tankowanie.

Nadszedł koniec wakacyjnych promocji na stacjach paliw. W tym roku nie będzie ich przedłużania, ale część graczy przygotowała dla kierowców nowe oferty na jesień.

Właściciele stacji paliw nie decydują się na przedłużenie wakacyjnych promocji, bo nie są w stanie dłużej schodzić z cen, tnąc swoje marże - tam nie ma już co ciąć.

Prognozy nie są optymistyczne, osłabienie złotego wobec dolara oraz rosnące ceny paliw gotowych na rynku europejskim powodują, że tankowanie będzie droższe.

Od ubiegłego roku wakacje to czas batalii na promocje na stacjach paliw. Podobnie jak w 2022 r., tak i w tym roku w okresie wzmożonych podróży urlopowych większość dużych graczy na rynku zaoferowała okresowe rabaty dla kierowców.

Orlen, Shell, BP, Moya, MOL, CircleK zaproponowali kilkudziesięciogroszowe zniżki na litrze paliwa. Choć warunki promocji różniły się w każdej sieci, pozwalały kierowcom korzystającym programów lojalnościowych zaoszczędzić nawet do 160 zł.

To były wyjątkowo drogie dla kierowców wakacje

To ważne wsparcie, zwłaszcza że w tym roku sytuacja rynkowa nie sprzyjała kierowcom w ostatnich tygodniach. Jak wyliczają analitycy e-petrol, w trakcie tegorocznych wakacji ceny paliw wzrosły na stacjach łącznie o około 20 groszy na litrze. Co prawda podwyżki były wprowadzane o kilka groszy co tydzień i przez to nie były zbytnio dotkliwe, jednak systematycznie dodatkowo obciążały portfele.

Prognozy też nie są optymistyczne. Jak zwracali uwagę analitycy BM Reflex, osłabienie złotego wobec dolara oraz rosnące ceny paliw gotowych na rynku europejskim powodują, że na krajowym rynku będzie drożej.

Czy w tej sytuacji właściciele stacji paliw zdecydują się na przedłużenie wakacyjnych akcji promocyjnych? Z informacji zebranych przez WNP.PL wynika, że nie ma co liczyć na taki ruch.

Wielki koniec wakacyjnych rabatów na polskich stacjach paliw

- Trwająca promocja jest "wakacyjna" i wraz z sezonem urlopowym dobiega końca - tak na pytanie o ewentualne przedłużenie letniej kampanii rabatowej odpowiedział Orlen, który nadaje ton na polskim rynku paliw. Do tego koncernu należy wszak największa sieć stacji paliw w kraju, dlatego jego cenowe ruchy są bacznie obserwowane przez konkurencję.

Nic dziwnego zatem, że i inni gracze nie zdecydowali się na wydłużenie swoich akcji.

- Nasza wakacyjna promocja paliwowa była zaplanowana na czas intensywnych wakacyjnych wyjazdów. Zatem - podobnie jak wakacje - i ona kończy się 31 sierpnia - to z kolei odpowiedź BP na pytanie o przedłużenie kampanii rabatowej. Należy do niego ponad pół tysiąca stacji w Polsce. Koncern będzie kontynuował paliwową promocję dieslowych czwartków i niedziel, a na jesień zapowiada nowy zestaw propozycji.

Również Shell kończy wakacyjną promocję "Do pełna z korzyściami Shell" oraz prowadzoną od kilku lat akcją "Wtorki i Czwartki z Shell V-Power". Od razu rusza jednak z nową akcją, "7 dni korzyści dla Klubowiczów", która będzie obowiązywać od 1 września do 31 października br. W jej ramach klienci będący uczestnikami programu Shell ClubSmart będą mogli otrzymać 30 gr rabatu za każdy litr paliwa Shell V‑Power 95 i Shell V-Power Diesel.

Również na stacjach Moya i MOL, gdzie obecna letnia promocja kończy się z ostatnim dniem sierpnia, na kierowców korzystających z aplikacji i programów lojalnościowych wciąż czekać mają atrakcyjne oferty.

Najdłużej z wakacyjnym rabatem będzie można zatankować na stacjach CircleK.

- Akcja "Summer Weekends" w Circle K obowiązuje do 3 września włącznie, co sprawia, że jest to najdłużej trwająca promocja wakacyjna na zakup paliw wśród największych sieci w Polsce - poinformowało nas biuro prasowe sieci. Także i w tym przypadku na stacjach z czerwonym logiem pozostają stałe oferty dla uczestników programu lojalnościowego.

Polscy kierowcy chętnie korzystali z wakacyjnych promocji

Możliwość tańszego tankowania w ramach wakacyjnych promocji kolejny rok z rzędu wzbudziła zainteresowanie kierowców. Co prawda koncerny paliwowe nie chcą dzielić się danymi dotyczącymi poziomu sprzedaży, ale powodzenie letnich kampanii widać w zwiększonej liczbie pobieranych aplikacji i rejestracji do programów lojalnościowych.

- Duże zainteresowanie wakacyjnymi promocjami wśród Polaków zaobserwowaliśmy już w pierwszy weekend akcji, kiedy rozpoczęliśmy "Summer Weekends". Od jej startu odnotowaliśmy wzrost liczby klientów odwiedzających nasze stacje, co bardzo nas cieszy - mówił na początku sierpnia, podsumowując pierwszy miesiąc akcji, Rafał Droździak, szef marketingu i komunikacji w Circle K Polska.

Także Orlen chwalił się wyjątkową popularnością swojej wakacyjnej oferty. Jak wylicza koncern, aż 38 proc. sprzedanego w tym czasie paliwa zostało zakupione właśnie w jej ramach.

- Promocja cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, które w tym roku jest wyraźnie wyższe niż w ubiegłym. W tegorocznej edycji zrealizowanych zostało o 15 proc. więcej kuponów promocyjnych, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Do końca ubiegłego tygodnia wydanych zostało ponad 14,1 mln kuponów. Aż 38 proc. sprzedanego paliwa zostało zakupione z zastosowaniem promocyjnej ceny. Liczba pobrań aplikacji VITAY wzrosła o 16 proc. W sumie, od startu promocji 30 czerwca do 28 sierpnia, liczba użytkowników aplikacji zwiększyła się o ponad 600 tysięcy i obecnie mamy już ponad 5 mln użytkowników aplikacji Orlen Vitay - poinformowało nas biuro prasowe koncernu.

Na stacjach paliw nie ma przestrzeni do dalszych obniżek cen paliw

Nie ma co się dziwić, że właściciele stacji paliw nie decydują się na przedłużenie wakacyjnych promocji. Oferowanie tego typu obniżek na każdy litr paliwa oznacza dla nich rezygnację z części marży, a te są na polskim rynku wyjątkowo niskie. Stacje nie są w stanie dłużej schodzić z cen, tnąc swoje marże, bo tam nie ma już co ciąć.

W Polsce i tak mamy do czynienia z wyjątkowo niskimi cenami paliw, jednymi z najniższych w Europie, na co uwagę zwrócili analitycy amerykańskiego banku Goldman Sachs.