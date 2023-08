Arabia Saudyjska podała, że przedłuży o miesiąc, do końca września 2023 roku, ograniczenie wydobycia ropy naftowej o milion baryłek dziennie. Wszystko po to, aby utrzymać cenę na poziomie powyżej 80 dolarów za baryłkę.

Arabia Saudyjska potwierdziła w oficjalnym rządowym komunikacie, że przedłuży o kolejny miesiąc, czyli w całym wrześniu tego roku, ograniczenie wydobycia ropy naftowej o milion baryłek dziennie. Większość produkcji kierowana jest na eksport.

Analitycy rynków paliwowych spodziewali się takiej decyzji, mając na uwadze deklaracje Rosji o zmniejszeniu wydobycia o miliona baryłek w celu powstrzymania obserwowanego przed wakacjami spadku cen na rynkach światowych.

- Produkcja królestwa we wrześniu 2023 roku wyniesie około 9 milionów baryłek ropy dziennie (bdp). Działania podejmowane z naszej strony są naturalnym wsparciem dla grupy krajów OPEC+ w dążeniu do utrzymania równowagi rynkowej - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie rządu Arabii Saudyjskiej.

Czwartkowa (3 sierpnia) deklaracja ma miejsce w przededniu spotkania przedstawicieli Wspólnego Ministerialnego Komitetu Monitorującego OPEC+ w Wiedniu. Jak podkreślają analitycy, dla potrzeb zbilansowania tegorocznego budżetu Arabii Saudyjskiej ważne jest, aby ceny ropy utrzymywały się na średnim poziomie 80 dolarów za baryłkę.

Po ogłoszeniu decyzji Arabii Saudyjskiej kontrakty terminowe na ropę Brent z Morza Północnego wzrosły o 1,1 procent, do 84,10 dolarów za baryłkę, natomiast kontrakty na dostawy we wrześniu ropy WTI (West Texas Interate) przekroczyły 80,60 dolara, co oznacza wzrost w ciągu jednego dnia o 1,35 procent.

To jest zła wiadomość dla kierowców, wiele bowiem wskazuje, że ceny paliw na stacjach będą rosły, co dodatkowo wpływać będzie na ograniczenie tempa spadku inflacji.