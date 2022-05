Tomoho Umeda zabiega o 300 mln euro

Założona przez Tomoho Umedę firma Hynfra chce upowszechnić technologie wodorowe wśród odbiorców z rynku energetycznego, ciepłowniczego, przemysłowego, jak też transportowego. Już realizuje konkretne projekty i prowadzi rozmowy z międzynarodowymi inwestorami w celu ich sfinansowania - w tym z funduszami private equity, infrastrukturalnymi i ESG. Chce pozyskać z rynku ok. 300 mln euro.

Hynfra zajmuje się wodorowymi technologiami od 2014 r. W wodorze widzi przyszłość nie tylko polskiej energetyki, ale wszystkich emitentów CO2, którzy cierpią z powodu coraz wyższych opłat z tego tytułu.

Obecnie w swoim portfolio firma ma ponad 70 projektów w Polsce, ale też w Portugalii czy Emiratach Arabskich. 39 z nich jest już w fazie realizacji.

Hynfra chce przyspieszyć rewolucję wodorową. Niebawem rusza z rundą inwestycyjną, której celem jest zebranie z rynku 300 mln euro na rozwój realizowanych projektów.

Założona przez Tomoho Umedę firma Hynfra chce upowszechnić technologie wodorowe wśród odbiorców z rynku energetycznego, ciepłowniczego, przemysłowego, jak też transportowego. Co ważne: to zielone technologie, czyli rozwiązania produkcji wodoru oparte na odnawialnych źródłach energii. W ten sposób firma zamierza pomóc w dekarbonizacji gospodarki.

- Działamy wielotorowo: na poziomie polskich samorządów w obszarze dekarbonizacji ciepłownictwa komunalnego, ale też poza granicami kraju. Mamy projekty w Portugalii, Emiratach Arabskich, prowadzimy rozmowy z Omanem. Łączny capex naszych projektów w trakcie developmentu to ok. 4,5 mld euro. Teraz poprosiliśmy rynek o wsparcie – rozpoczynamy rundę inwestycyjną na kwotę 300 mln euro – mówi prezes Hynfry Tomoho Umeda.

Wodór rozwiązaniem na niepewne czasy

Obecnie w swoim portfolio Hynfra ma ponad 70 projektów, z czego 39 jest w fazie realizacji. To m.in. budowa wielkoskalowych instalacji do produkcji wodoru odnawialnego, amoniaku i metanolu w oparciu o OZE, wymiana istniejących ciepłowni węglowych na bezemisyjną poligenerację wodorową, zastąpienie konwencjonalnego, wysoce emisyjnego wodoru wykorzystywanego przez firmy w procesach produkcyjnych, pozyskiwanego od zewnętrznych dostawców, własną instalacją do produkcji wodoru odnawialnego.

Jeden z projektów Hynfry realizowany jest w Sanoku. Porozumienie z miastem, które zakłada dekarbonizację ciepłownictwa przy użyciu wodoru, podpisano w połowie grudnia 2021 r.

- Przy obecnych cenach energii, ale także kosztach systemu ETS-u, które obciążają komunalne spółki ciepłownicze, samorządy są w bardzo dramatycznej sytuacji. Koszty eksploatacji infrastruktury samorządowej z pewnością nie będą spadać, dlatego przy obecnej, zdestabilizowanej sytuacji na rynku energii, gazu i węgla, wodór jest jedyną drogą ucieczki - mówił portalowi WNP.PL Tomoho Umeda, prezes Hynfry.

Samorządy, ale nie tylko, bo wszyscy emitenci CO2 w obecnej sytuacji muszą uniezależnić się od warunków zewnętrznych: zmieniających się cen uprawnień do emisji i surowców energetycznych oraz ich dostępności. To właśnie im Hynfra proponuje swoje rozwiązania, opierające się na produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wodoru, jako ich stabilizatora. Gaz ten pełni tu funkcję magazynu energii wytwarzanej z zależnych od pogody źródeł odnawialnych.

Nie tylko produkcja wodoru

Hynfra wierzy w wodór, jako sposób na dekarbonizację gospodarki, dlatego kieruje na rynek kompleksową ofertę, na którą składają się także magazyny energii. Rozwija je w partnerstwie z firmą Hynfra Energy Storage.

HES świadczy specjalistyczne usługi w dziedzinie optymalizacji kosztu wdrażania magazynów energii wraz z zaawansowanymi usługami dla samorządów i przemysłu ciężkiego w kwestii ich projektowania, prowadzenia inwestycji czy wsparcia w obsłudze.

Chętnych na wodór nie zabraknie

Jak przekonuje Hynfra, odbiorców wodoru będzie wielu. Użytkownikami końcowymi mogą być m.in. firmy, które wykorzystują dzisiaj jego emisyjny odpowiednik w swoich procesach produkcyjnych, a także wspomniane już podmioty komunalne, ciepłownie i inne.

W niektórych zakładach wodór odnawialny stanie się etapem pośrednim w produkcji zielonego amoniaku i zielonego metanolu. Mowa w tym przypadku zwłaszcza o branży nawozowej, ale także transportowej.