Total zmienia kurs. Miliardy na zieloną transformację

Total dołącza do grona koncernów paliwowych, które odchodzą od ropy naftowej i stawiają na zieloną transformację. Francuski koncern ogłosił zwiększenie o połowę nakładów na energię odnawialną i energetykę przy jednoczesnym odchodzeniu od tradycyjnych paliw.

🎙️ “Our ambition is to provide a clean, affordable electricity offering to our millions of residential customers in Spain,” announced @PPouyanne , our Chairman and CEO in May 2020. Find out more👇

Sektor na zakręcie

Na polskim podwórku

Nowa twarz

W sektorze energii francuski koncern chce zbudować zintegrowany model biznesowy opierający się zarówno na produkcji, magazynowaniu, jak i handlu energią. Total zamierza osiągnąć 50 TWh produkcji netto i 80 TWh sprzedaży energii dostarczanej 9 milionom klientów do 2025 r.Szczególne ambicje koncern ujawnia w obszarze OZE - chce stać się jednym z pięciu największych producentów energii odnawialnej na świecie. Dlatego koncern podniósł cel do 35 GW mocy brutto w 2025 r. i chce dodawać około 10 GW rocznie, tak jak miało to miejsce w 2020 r. Total szacuje, że odnawialne źródła energii i energia elektryczna zapewnią przewidywalne przepływy pieniężne przekraczające 1,5 mld dol. rocznie do 2025 r.W swoim tradycyjnym biznesie naftowym Total chce się skoncentrować na tanich projektach naftowych, stawiając wartość nad wolumenem. W tym celu ma zamiar rozwijać jedynie projekty z rentownością powyżej 15 proc. przy cenie ropy 50 dol. za baryłkę.Jednocześnie francuski koncern zapowiada dostosowanie sprzedaży energii do trwającej rewolucji w mobilności. W tym celu Total chce dostosować moce rafineryjne i sprzedaż - zwłaszcza w Europie - do popytu. Jednocześnie będzie dalej zwiększać produkcję i sprzedaż biopaliw, ze względu na wspieranie popytu na takie produkty odnawialne przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Koncern szacuje, że produkcja odnawialnego oleju napędowego do 2025 r. osiągnie ponad 2 Mt/r.Grupa przeznaczy również ponad 1 mld dol. w ciągu następnych dziesięciu lat na rewolucję elektromobilności, inwestując w produkcję akumulatorów i technologie ładowania pojazdów elektrycznych z docelową liczbą 150 000 punktów ładowania do 2025 r.Zapowiedziana dywersyfikacja i zwrot Totala w kierunku multienergetyki odzwierciedla ogłoszone już plany jego rywali.Jako pierwszy pod koniec ubiegłego roku plan osiągnięcia neutralności klimatycznej - i to w ambitnej perspektywie roku 2050 - zadeklarował hiszpański koncern paliwowy Repsol.- Jesteśmy przekonani, że musimy wyznaczyć bardziej ambitne cele, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu. Wierzymy, że nastał czas na taką decyzję. Podejmujemy ją z największym przekonaniem - mówił, ogłaszając nową strategię Josu Jon Imaz, CEO hiszpańskiego koncernu.Firma chce osiągnąć ten cel, inwestując głównie w energię z odnawialnych źródeł i paliwa alternatywne. Hiszpanie zakładają, że nie obejdzie się też bez wykorzystania technologii CCS, czyli wychwytywania CO2.Kolejnym gigantem sektora oil & gas, który dołączył do zielonego nurtu, był Shell. Brytyjski koncern na początku roku złożył deklarację osiągnięcia zeroemisyjności do 2050 r. W pierwszej kolejności cel ten ma być osiągnięty w procesach produkcyjnych i innych operacjach koncernu. Następnie Shell chce także zredukować emisje powstające podczas wykorzystywania jego produktów – o 30 proc. do roku 2035, a następnie o 65 proc. do roku 2050.- Świat musi zmienić sposób, w jaki wykorzystuje energię, a Shell musi pomóc w urzeczywistnieniu tego celu, dostarczając rozwiązania, które pomogą naszym klientom zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych - mówił podczas prezentacji strategii prezes Shella Ben van Beurden.Czytaj także: Shell zapowiada ważne zmiany. Nadchodzi czas nowych paliw Kolejnym gigantem był BP, który na początku roku dołączył do swoich konkurentów i przedstawił plan osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Znalazło się w nim wiele celów szczegółowych, jakie brytyjski koncern chce osiągnąć.- Musimy odkryć BP na nowo. Poprzednia struktura dobrze nam służyła przez lata, lecz aby dotrzymać kroku dynamicznie zmieniającym się potrzebom klientów i oczekiwaniom społeczeństwa, musimy stać się bardziej zintegrowaną i skoncentrowaną na zadaniach organizacją. Przeprowadzamy więc dużą reorganizację, wprowadzamy nową strukturę, nową kadrę zarządzającą i nowe metody pracy, które obejmą nas wszystkich - tak nową strategię zapowiadał prezes BP Bernard Looney.Również polski koncern paliwowo-naftowy PKN Orlen nie zostaje z tyłu stawki zielonego marszu. Na początku września prezes koncernu Daniel Obajtek ogłosił plan osiągnięcia do 2050 r. neutralności klimatycznej. Do 2030 r. Orlen zamierza zredukować emisję CO2 z aktywów rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc., a w sektorze wytwarzania energii - o 33 proc.W perspektywie 2030 r. Orlen zamierza zainwestować 25 mld zł w redukcję oddziaływania na środowisko i nowe linie biznesowe.Prezes Obajtek zapowiedział m.in., że w celu sfinansowania nowych wyzwań Orlen będzie emitował "zielone" obligacje, będzie też chciał sięgnąć po nowe fundusze z UE na transformację.- Kondycja finansowa spółki jest dobra, jesteśmy doskonale przygotowani - zapewniał.Jak dodał, wszystkie te założenia znajdą się w nowej strategii spółki, która ma zostać opublikowana w połowie października 2020 r.W gronie tradycyjnych koncernów, przez które przetacza się zielona rewolucja, chyba najjaskrawszym, a na pewno symbolicznym przykładem jest Statoil. W 2018 r. norweska państwowa spółka paliwowa postanowiła zerwać z wizerunkiem firmy przyczyniającej się poprzez produkcję węglowodorów do zanieczyszczenia planety i zmienić nazwę na Equinor.- Mamy do czynienia z trwającą największą w dziejach transformacją dotyczącą źródeł energii i nasza spółka zamierza znaleźć się w czołówce tych przemian - tak zmianę nazwy tłumaczył Jon Erik Reinhardsen, prezes Statoila/Equinora.Nowa nazwa firmy miała odzwierciedlać jej główne cele strategiczne, czyli dywersyfikację źródeł, z których chce produkować energię, postawienie na ekologiczne rozwiązania i redukcję tradycyjnych paliw, takich jak ropa naftowa.Stąd z nazwy wyrugowano niechciany „oil” (ropa), zaś wykorzystano część angielskich słów equal, equality oraz equilibrium (oznaczających równość i równowagę - w domyśle zrównoważony rozwój); „nor” to po prostu Norwegia.