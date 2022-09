TotalEnergies zapłaci w tym roku 30 milionów dolarów podatków i opłat

W 2022 roku francuski koncern paliwo-energetyczny powinien zapłacić na całym świecie około 30 miliardów dolarów podatków i opłat od wydobycia - powiedział prezes TotalEnergies Patrick Pouyamme.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Komisja Europejska opowiada się za wprowadzeniem energetycznego podatku solidarnościowego.

Czy polskie spółki w tym między innymi PKN Orlen, PGE, Tauron i Enea zostaną zmuszone do podzielenia się zyskiem?

Dla klientów najlepszym pomysłem są obniżki cen na stacjach benzynowych.

W wielu państwach europejskich trwa ożywiona dyskusja dotycząca wprowadzenia specjalnego podatku od nadzwyczajnych zysków dla koncernów paliwowych i energetycznych. Tak dzieje się także we Francji, przy czym rząd bardziej skłania się do koncepcji pozostawienia pieniędzy w firmach z zastrzeżeniem, że mają je przeznaczyć na inwestycje w nowe złoża, modernizację przetwórstwa ropy i budowę odnawialnych źródeł energii.

Trwają rozmowy na temat wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków

Niezależnie od narodowych propozycji podatkowych, Komisja Europejska zapowiedziała podjęcie prac nad wprowadzeniem podatku solidarnościowego, który płaciłyby podmioty z branży energetycznej i paliwowej. Nie jest wykluczone, że na liście beneficjentów obecnej sytuacji na rynku paliw i energii, przygotowanej przez unijnych ekspertów znajdą się między innymi: PKN Orlen oraz PGE, Tauron czy Enea. Trwa oczekiwanie na przedstawienie szczegółów propozycji i zasad naliczania owego specjalnego podatku. Otwarte pozostaje także pytanie, jak długo te przepisy miałyby obowiązywać.

Pomysł europejskiego podatku budzi dużo kontrowersji, bowiem poważnie może ograniczyć zdolności firm do realizacji inwestycji i będzie w dużej mierze konserwował ich dotychczasową strukturę wydatków inwestycyjnych.

TotalEnergies zapłaci w tym roku 30 miliardów dolarów podatków i opłat eksploatacyjnych

Dzisiaj przed komisją specjalną francuskiego Zgromadzenia Narodowego na pytania deputowanych odpowiadał prezes TotalEnergies Patrick Pouyamme.

- W 2022 roku TotalEnergies powinien zapłacić na świecie 30 miliardów dolarów podatków i opłat z tytułu eksploatacji węglowodorów. Dla porównania w 202o roku to było odpowiednio 6 miliardów, a w 2021 roku już 16 miliardów dolarów. Gdyby na szczeblu unijnym został wprowadzony proponowany przez Komisję Europejską podatek solidarnościowy to spółka będzie musiała zapłacić w tym roku dodatkowo 1 miliard euro - powiedział Patrick Pouyamme.

Ze względu na gwałtownie rosnące ceny ropy naftowej na światowych rynkach rząd francuski uzgodnił z TotalEnergies, że w okresie wakacji na stacjach paliw zlokalizowanych przy autostradach wprowadzono obniżki cen. Od 1 września do końca października tego roku na wszystkich stacjach obowiązują ceny niższe o 30 eurocentów. W okresie listopad-grudzień obniżka wyniesie odpowiednio 15 eurocentów. W pierwszych dwóch tygodniach doprowadziło to wzrostu obrotów na stacjach paliw średnio o 30 procent. Przy czym stacje benzynowe zlokalizowane blisko granic z Belgią, Niemcami, Szwajcarią i Włochami notują obroty o 80 procent wyższe niż we wcześniejszym okresie.

Niskie ceny na stacjach paliw bezpośrednio wpływają na spadek poziomu inflacji

Wakacyjna promocja kosztowała koncern ponad 100 milionów euro, natomiast według wstępnych szacunków obniżka, która trwa od początku września ograniczy zysk o około 500 milionów euro. Przy czym nie ma jeszcze decyzji, czy takie rozwiązanie będzie utrzymane w przyszłym roku.

W ocenie wielu ekspertów utrzymywanie niskich cen przy dystrybutorze w dużo większym stopniu wpływa na ograniczenie poziomu inflacji niż super podatki trafiające do budżetów państw lub kasy unijnej.