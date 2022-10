TotalEnergies zaprosił związkowców na rozmowy ostatniej szansy

To mają być rozmowy ostatniej szansy pomiędzy strajkującymi a władzami francuskiego koncernu paliwowego TotalEnergies. Na stole jest propozycja podwyżki płac w 2023 roku o 6 procent, związkowcy chcą 10 procent

Pod naciskiem rządu oraz strat generowanych w setkach milionów euro władze koncernu TotalEnergies zaproponowały dziś (13 października) kompromisowe rozwiązanie dotyczące podwyżek płac. Zaproponowano podwyżkę w 2023 roku o 6 procent oraz dodatkowo wypłatę jednorazowej premii w grudniu 2022 roku w wysokości jednej dodatkowej pensji. Przy czym bonus ten dotyczyć będzie wszystkich pracowników na całym świecie. W przypadku spółek, w których francuski koncern ma 50 procent udziałów, o ewentualnej wypłacie decydować mają władze statutowe tych podmiotów.

Dla związkowców, którzy od 27 września protestują i blokują dostęp do rafinerii i magazynów paliw jest to kolejny przejaw niesprawiedliwości, bowiem lepiej zarabiający pracownicy administracyjni dostaną wyższe wypłaty niż osoby na stanowiskach produkcyjnych. Poza tym skoro spółka chce przeznaczyć na wypłatę zaliczkowej dywidendy z zysku za pierwszą połowę 2022 roku, który wyniósł 10,6 miliarda dolarów, aż 2,4 miliarda, to zdaniem związków zawodowych nie jest przykład równego traktowania wszystkich stron.

Wydaje się jednak, że powoli następuje w tym otwartym konflikcie pewne przesilenie, a presja społeczna na zakończenie strajku jest bardzo duża. Paraliż gospodarki i codzienne utrudnienia są coraz trudniejsze do zniesienia.

Dlatego TotalEnergies zaprosił na dziś na godzinę 20.00 przedstawicieli wszystkich związków zawodowych na rozmowy ostatniej szansy, które mają doprowadzić do wypracowania porozumienia i zakończenia strajku.