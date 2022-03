Transakcja Orlenu jest szkodliwa. Wzbudzi zdumienie świata, który potępia agresora

W obliczu napaści Rosji na Ukrainę musimy bezwzględnie wycofać się z transakcji sprzedaży Lotosu firmom w jakikolwiek powiązaniach z agresorem. Zablokować koncepcję grożącą bezpieczeństwu polskiej gospodarki. Kontynuacja przygotowań do tej transakcji będzie szkodliwa dla Polski i wzbudzi zdumienie oraz krytykę świata, który potępia agresora - pisze dla WNP.PL Paweł Olechnowicz, który przez 14 lat kierował Lotosem.

Nieracjonalna wyprzedaż aktywów Lotosu

Rynkowe tło transakcji

Lotos ma potencjał szybkiego rozwoju

***

Paweł Olechnowicz to wieloletni prezes zarządu Grupy Lotos (lata 2002-2016). Przez ten czas przeprowadził restrukturyzację firmy, wprowadził ją na giełdę i zainicjował największy program inwestycyjny w historii. Nie bez powodu nazywano go wtedy twórcą Lotosu.



3 kwietnia 2016 roku został odwołany z funkcji prezesa. W czasie swojego urzędowania „przetrwał” sześciu premierów i jedenastu ministrów skarbu państwa.

Rząd polski powinien niezwłocznie wstrzymać szkodliwy dla naszej gospodarki i groźny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski proces wyprzedaży Lotosu. Zanim powstaną nieodwracalne skutki, godzące w interes Państwa.Szkodliwość sprzedaży Lotosu dla gospodarki była wielokrotnie przedstawiana przed agresją Rosji na Ukrainę. Niemniej dla przypomnienia warto przytoczyć niektóre fakty.Nieprofesjonalnie zarządzany dzisiaj Orlen, sprzedając aktywa Lotosu wprowadza mocnych i bardzo profesjonalnych konkurentów do Polski. Znacznie osłabia swoją pozycję zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Likwiduje przy tym strategiczną firmę sektora naftowego polskiej gospodarki – firmę bardzo dobrze prosperującą i będącą wśród dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 20.Z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia. Podstawowym warunkiem przejęć i łączenia firm jest zdobycie dodatkowego udziału w rynku. Przy opisywanej transakcji następuje zmniejszenie udziałów w rynku polskiej spółki i oddanie jego dynamicznego fragmentu firmom zagranicznym.Za 30% rafinerii, w którą po 2005 r. zainwestowano prawie 10 mld zł, Skarb Państwa otrzyma kwotę 1,15 mld zł. Orlen sprzedaje 417 świetnie działających, doskonale położonych, dużych stacji benzynowych Lotosu informując, że sam nabywa na Węgrzech i Słowacji 185 stacji znacznie mniejszego formatu. To nie jest ekspansja, ale kapitulacja. Nie jest to wzmocnienie rynkowej pozycji Orlenu, lecz jej silne i trwałe osłabienie.W mojej ocenie ma tu miejsce marnotrawstwo publicznego majątku oraz likwidacja nowoczesnej polskiej firmy z doskonałym potencjałem rozwojowym. Transakcji zaprojektowanej przez PKN Orlen nie można nazwać uzasadnioną fuzją, to nieracjonalna, chaotyczna wyprzedaż aktywów Lotosu!W demokratycznym państwie, tak cenny element majątku Skarbu Państwa, generujący znaczny wkład do budżetu centralnego i budżetów lokalnych, dający pracę i satysfakcje tysiącom swoich obywateli, powinien być wspierany i chroniony.. Tymczasem mamy rażący przykład bezmyślności i marnotrawstwa majątku narodowego. Tylko zdecydowane merytoryczne argumenty i wskaźniki ekonomiczne, a nie mrzonki ludzi niekompetentnych, powinny decydować o zmianach na całe dziesięciolecia.Przypomnę, że na mocy podpisanych w połowie stycznia 2022 r. umów 30% udziałów w rafinerii należącej do gdańskiego koncernu naftowego Lotos, a także spółkę hurtową i część obejmującą paliwa lotnicze zostanie sprzedane saudyjskiemu koncernowi Saudi Aramco, za kwotę około 2,2 mld zł.417 stacji paliw, za kwotę 610 mln dolarów dla węgierskiej firmy MOL. Również Lotos Biopaliwa w Czechowicach-Dziedzicach odsprzedany zostanie węgierskiej firmie Rossi Biofuel.Część logistyki paliwowej i asfaltów, dziewięć terminali paliw oraz dwa zakłady produkcyjne w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach za około 450 mln zł. przejmie polska prywatna firma Unimot.Podpisano również wieloletnią umowę (wstępną?)na zakup ropy naftowej od firmy Saudi Aramco w ilości do 327 tysięcy baryłek dziennie, to jest do 20 mln ton rocznie. Przy dzisiejszej cenie jednej baryłki ropy BRENT już ponad 110 dolarów, to jest kontrakt na poziomie ok.60 mld zł rocznie.Koncern Saudi Aramco płacąc tylko trochę więcej niż jeden miliard złotych za 30% w rafinerii uzyskuje dostęp do 50% rynku hurtowego w Polsce i dostawy na rynek Polski i Czech własnej ropy naftowej - do 20 mln ton rocznie. Nie ogłoszono uzgodnień szczegółowych, jednak znając system negocjacyjny strony arabskiej można domniemywać, że pełen zwrot z inwestycji w transakcję saudyjski koncern osiągnie zapewne już w pierwszym roku.Orlen mówi, że będzie miał dostęp do wiedzy technologicznej petrochemii – B&R. Nie wiadomo jakiej, w jakim zakresie i przecież nie za darmo. Zasięg i znaczenie tego dostępu będzie dowolnie regulować kontrahent. Taką wiedzę na najwyższym światowym poziomie Lotos uzyskał natomiast nieodpłatnie od firm amerykańskich, podpisując umowę offsetową z Lockheed Martin.W jednym z licznych wywiadów, których udzielał w ostatnim czasie prezes Daniel Obajtek mówił: „Bez fuzji, przy obecnej polityce klimatycznej UE, Lotosowi groziłoby zamknięcie. Sam w sobie nie ma żadnego potencjału do rozwoju. Orlen też byłby słabszy”.Ta opinia dowodzi kompletnego braku profesjonalnej wiedzy lub celowej nieodpowiedzialności. Wystarczy przypomnieć, że w październiku 2015 r. zarząd Lotosu, którym wówczas kierowałem, opracował, a Rada Nadzorcza zatwierdziła „Strategię rozwoju do roku 2020 i kierunki rozwoju do roku 2030”. W dokumencie były zapisane kierunki ekspansji biznesowej z konkretnymi programami inwestycyjnymi i sposobem finansowania rozwoju. Lotos przed 2030 r. miał osiągnąć poziom przychodów 100 mld zł rocznie. I nic się nie zmieniło w tym zakresie. Poza tym, że czyjś kaprys zdecydował, że nie ma być Lotosu !Moim zdaniem likwidacja tej firmy byłaby jedną z najbardziej brzemiennych w kosztowne skutki decyzji w 30-leciu polskiej transformacji. Dlatego apeluję do rządu, aby się z niej wycofał! Jeszcze jest czas, żeby to zrobić. Interes Polski i każdego Polaka tego wymaga.