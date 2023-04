Transakcja za blisko pół miliarda złotych zamyka fuzję Orlenu z Lotosem

PKN Orlen zakończył realizację środków zaradczych w związku z przejęciem przez Unimot Investments 100 proc. akcji Lotos Terminale - poinformował w piątek PKN Orlen. Łączne szacowane zaangażowanie Grupy Unimot w transakcję może wynieść około 450 mln zł.

PKN Orlen poinformował w piątkowym komunikacie, że zakończył realizację środków zaradczych określonych w warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej z dnia 14 lipca 2020 r. na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Grupą Lotos.

100 procent akcji Lotos Terminale w rękach Unimot Investments

Poinformowano także, że 7 kwietnia 2023 r. w celu wdrożenia środków zaradczych w obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltów zawarta została umowa rozporządzająca pomiędzy PKN Orlen a Unimot Investments, przenosząca na Unimot Investments 100 proc. akcji w Lotos Terminale z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, "do której PKN Orlen wniósł wcześniej aportem: 100 proc. udziałów w spółce Uni-Bitumen Sp. z o.o., do której to spółki uprzednio została wydzielona działalność asfaltowa z Rafinerii Gdańskiej Sp.z o.o. oraz cztery bazy paliw zlokalizowane w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu".

Orlen wskazał, że tym samym w życie wejdą podpisane 12 stycznia 2022 roku: warunkowa umowa składu paliw, umożliwiająca Orlenowi korzystanie z pojemności magazynowej w należących do Lotos Terminale bazach paliw zlokalizowanych w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu, zawarta na okres 10 lat od dnia jej wejścia w życie, umowa sprzedaży asfaltów na rzecz Uni-Bitumen Sp. z o.o. , zawarta na okres 10 lat od dnia jej wejścia w życie z możliwością przedłużenia na kolejne dwa pięcioletnie okresy na warunkach uprzednio uzgodnionych pomiędzy stronami.

Spółka Unimot poinformowała natomiast, że zobowiązana jest do zapłaty na rzecz PKN Orlen części uzgodnionej ceny sprzedaży akcji Lotos Terminale S.A., oraz dokona refinansowania zobowiązania Lotos Terminale S.A. wobec banku w łącznej kwocie 366,4 mln zł.

Unimot zapłaci ze środków własnych i kredytu udzielonego przez konsorcjum banków

"Pozostała część ceny sprzedaży, w tym wynikającej z ustalonego mechanizmu earn-out, a także zwrot nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji w terminalu paliw w Szczecinie, nastąpią w późniejszych terminach uzgodnionych pomiędzy stronami" - podał Unimot Investments. Spółka zaznaczyła, że precyzyjne kwoty powyższych zobowiązań nie są znane na dzień transakcji.

"Jednak zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu (...) i uwzględniając wewnętrzne analizy (...), łączne szacowane (...) zaangażowanie Grupy Unimot w transakcję może wynieść około 450 mln zł" - poinformował Unimot. Dodano, że zapłata ceny sprzedaży nastąpi z wkładu własnego wniesionego do Unimot Investments przez Grupę Unimot w kwocie 118,6 mln zł oraz wykorzystania części kredytu udzielonego Unimot Investments przez konsorcjum banków.

Unimot to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną. Spółka buduje też sieć stacji paliw w Polsce pod marką AVIA. Według danych POPiHN, AVIA w na koniec 2022 r. miała 106 stacji paliw. Od marca 2017 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Unimot to też największy niezależny importer paliw w Polsce.

PKN Orlen to największy koncern multienergetyczny w Polsce, dostarczający paliwa i energię elektryczną. W listopadzie 2022 r. spółka formalnie zakończyła proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Obie spółki prowadzą działalność poszukiwawczo-wydobywczą ropy naftowej i gazu w Polsce i Norwegii. Do grupy Orlenu należy też Energa - producent energii elektrycznej. Orlen jest także importerem ropy naftowej i paliw do Polski.