Transnieft chce znakować ropę naftową wysyłaną także do Polski

Rosyjski koncern Transnieft, odpowiedzialny za przesył ropy naftowej ogłosił przetarg na znakowanie surowca. To pokłosie afery sprzed dwóch lat, kiedy to firma wysłała zanieczyszczoną ropę naftową m.in. do Orlenu i kosztuje ją to miliony dolarów odszkodowania.