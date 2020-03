Trudny rok Lotosu i ambitne plany na 2020 r.

W 2019 r. oczyszczony wyniki EBITDA LIFO, czyli zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów Grupy Lotos wyniósł 2,9 mld zł. To o 7,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Inwestycyjne plany

W 2019 roku wydatki inwestycyjne Grupy Lotos wyniosły 1 mld zł. Paweł Jan Majewski podkreślił, że najważniejszą w tym czasie inwestycją była finalizacja projektu EFRA i jak to bywa w przypadku nowych instalacji, początki nie były łatwe.- W czasie pierwszych miesięcy funkcjonowania pojawiła się konieczność pewnych korekt technicznych, jednak spółka potrafiła nad tym zapanować, dzięki czemu jesteśmy teraz bardziej efektywni i ekologiczni – podkreślił prezes. Wskazał również na plany na 2020 rok.- Projektem, na którym nam najbardziej zależy jest budowa Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Umożliwi on m.in. produkcję wysokiej jakości olejów smarowych – dodał Majewski.Lotos nadal poważnie rozważa też projekt budowy elektrociepłowni.- Dzięki tej inwestycji zwiększylibyśmy nie tylko bezpieczeństwo energetyczne naszego zakładu, ale również nasze portfolio produktowe. Analizujemy również reaktywację projektu budowy terminalu morskiego na Martwej Wiśle, który umożliwi wykonywanie przeładunków komponentów i produktów na własnym nabrzeżu, dywersyfikację kanałów ekspedycji i importu surowców oraz zmniejszenie kosztów - napisał prezes.Spółka chce też dalej rozwijać i optymalizować sieć stacji paliw. W 2019 roku pod logo Lotosu działało już 506 stacji paliw. W tym roku koncern chce kontynuować inwestycje związane z elektromobilnością i alternatywnymi paliwami. Strategia zakłada budowę 130 stacji z punktami ładowania aut elektrycznych.- Inwestujemy też w wodór. Chcemy, by do końca 2021 r. powstały dwie stacje tankowania tego paliwa a na terenie rafinerii instalacje do jego oczyszczania i dystrybucji. – zapowiedział Majewski.W obszarze LNG i CNG Lotos również ma ambitne plany. Jak przekazał prezes koncernu, razem ze spółką Gaz-system Lotos analizuje projekt budowy w Gdańsku terminu LNG małej skali, pełniącego rolę bazy przeładunkowej i dystrybucji LNG do odbiorców końcowych i stacji paliw oraz budowy bunkierki z funkcją wytwarzania energii elektrycznej.