Trump: Biden zniszczy amerykański przemysł naftowy

Wysunięta podczas debaty uwaga demokraty Joe Bidena, że USA ​​odejdą od ropy naftowej na rzecz energii odnawialnej, szybko zwróciła uwagę prezydenta Donalda Trumpa, który uznał to za możliwość zwiększenia szans wyborczych w kluczowych stanach - podaje Associated Press.

- Tak, zrezygnowałbym z przemysłu naftowego - powiedział Biden w końcowych minutach ostatniej debaty prezydenckiej w USA. - Przemysł naftowy znacznie zanieczyszcza. Z czasem musi zostać zastąpiony energią odnawialną - dodał.



Plan klimatyczny kampanii Bidena zakłada zerową emisję gazów cieplarnianych netto w USA w 2050 r. Kandydat na prezydenta powtórzył swoje zobowiązanie do zniesienia federalnych dotacji dla przemysłu naftowego i gazowego.

W istocie plan Bidena nie wzywa do zakazu spalania niszczących środowisko paliw kopalnych, skupia się na technologiach, które mogą wychwytywać emisję CO2.



Zdaniem Trumpa może to być cios dla stanów produkujących ropę. - Zamierza zniszczyć przemysł naftowy – podkreślił Trump.



Biden uważa, że kraj ma moralny obowiązek przeciwdziałania zmianom klimatycznym i mówi o 30-letnim przejściu na gospodarkę bezemisyjną, zachęcając do rozwijania energii wiatrowej i słonecznej oraz poprawy efektywności energetycznej.



Ale politycznie Republikanie postrzegają komentarze Bidena jako potencjalnie szkodliwe dla Demokratów w stanach, które opierają się na przemyśle naftowym i gazowym.



Associated Press podaje przykład Pensylwanii, która jest kluczowa w całym cyklu wyborczym. Sektor naftowo-gazowy zatrudnia tam około 26 000 pracowników. Podczas wizyty w Johnstown w Pensylwanii Trump mówił, że „jedną z najważniejszych dla Pensylwanii kwestii to przetrwanie przemysłu frakowania (sposobu wydobywania gazu łupkowego)”.



Na przedmieściach wyborcy z Pensylwanii sprzeciwili się odwiertom i wielkim gazociągom potrzebnym do przetransportowania produktu przez stan.



AP zauważa ponadto, że europejscy giganci naftowi, tacy jak Royal Dutch Shell i BP, inwestują w energię słoneczną i wiatrową. Tymczasem duże amerykańskie koncerny naftowe nadal inwestują znaczne kwoty w produkcję paliw kopalnych