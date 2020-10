Turcja przedłuża kontrowersyjne badania na Morzu Śródziemnym

Turcja przedłużyła do 4 listopada badania sejsmiczne prowadzone przez jej statek Oruc Reis na spornym obszarze wschodniej części Morza Śródziemnego. Posunięcie to Grecja uznała w niedzielę za nielegalne. Turcja odrzuciła ten zarzut jako bezpodstawny.

Napięcia między tymi sojuszniczkami w NATO ponownie zaogniły się w sporze o zasięg ich szelfów kontynentalnych i wzajemnie sprzecznych roszczeń do zasobów węglowodorów we wschodniej części Morza Śródziemnego - zauważa Agencja Reutera.

Konflikt wywiązał się w sierpniu, kiedy Turcja wysłała Oruc Reis na wody, do których prawo roszczą sobie również Grecja i Cypr, państwa członkowskie UE.

Wraz z dwoma innymi statkami Oruc Reis będzie prowadził badania na południe od greckiej wyspy Rodos do 4 listopada - wynika z wydanego późno w sobotę komunikatu tureckiej marynarki wojennej. W poprzednim zawiadomieniu zaplanowano prace na tym obszarze do 27 października.

Greckie MSZ zapowiedziało, że złoży skargę do strony tureckiej. Według resortu wydłużenie badań jest "nielegalnym posunięciem", które stoi w sprzeczności z wysiłkami mającymi na celu złagodzenie napięć i z ostatnimi wnioskami Rady Europejskiej. Greckie MSZ podkreśliło, że Turcja zachowuje się "jak parias" i chce zdestabilizować region. "Grecja stanowczo potępia to niedopuszczalne zachowanie, które zasadniczo oddala jeszcze bardziej perspektywę konstruktywnego dialogu" - oświadczył resort, wzywając do natychmiastowego wycofania zalecenia.

MSZ Turcji oceniło, że greckie oświadczenie jest "bezpodstawne", podkreśliło też, a obszar, na którym działa Oruc Reis znajduje się na tureckim szelfie kontynentalnym. Jak dodano, Turcja jest gotowa do rozmów i współpracy w celu znalezienia sprawiedliwego rozwiązania. "Oczekujemy, że Grecja powstrzyma się od stawiania warunków wstępnych i tworzenia sztucznych powodów, by nie podejmować dialogu z naszym krajem" - zakomunikowano.

Ankara wycofała Oruc Reis we wrześniu, aby umożliwić działania dyplomatyczne przed szczytem UE, na którym Cypr domagał się sankcji wobec Turcji za jej działania. Statek został z powrotem wysłany w październiku, co spotkało się z ostrą reakcją Grecji, Francji i Niemiec.

Po szczycie UE oświadczyła, że ukarze Turcję, jeśli ta będzie kontynuowała działania w regionie, co zdaniem Ankary jeszcze bardziej nadwyrężyło stosunki między Turcją a Unią Europejską - wskazuje Agencja Reutera.