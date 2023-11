Tworząc wielki Orlen straciliśmy połowę wartości. To strata wszystkich Polaków

Paweł Olechnowicz, wieloletni prezes Lotosu, w rozmowie z WNP.PL ocenia kondycję polskiej energetyki, a także zmiany własnościowe i politykę państwa w branży paliwowej. Mówi o monopolu, manipulacji, chaosie i amatorszczyźnie.

Zdaniem Pawła Olechnowicza, prezesa Lotosu w latach 2002–2016, wszelkie zmiany właścicielskie w polskim sektorze paliw i energii powinny być ocenione pod kątem przestrzegania prawa.

Były prezes Lotosu uważa, że Orlen wchłaniając kolejne podmioty, zmniejszył swoją kapitalizację.

Według Pawła Olechnowicza liczy się specjalizacja, a przedsiębiorstwo naftowe nie może zajmować się deficytowym wydawaniem gazet w następstwie politycznej decyzji ani budowaniem reaktorów atomowych. Niezbędna jest, jego zdaniem, natychmiastowa analiza wchłoniętych przez Orlen struktur i aktywności pod kątem ekonomicznej zasadności.

- Teraz mamy chaos i szamotaninę, bez cienia wyobraźni i odpowiedzialności. Tak nie można bezmyślnie niszczyć własnego dorobku. Dziwne ambicje małych ludzi bardzo zaszkodziły Polsce - podsumowuje zmiany w polskiej energetyce były prezes Lotosu.

Jak pan ocenia perspektywy zmian na rynku paliw w kontekście tego wszystkiego, co się obecnie dzieje w tej branży? I jaki wpływ na te zmiany będzie miała wygrana dotychczasowej opozycji w wyborach?

- Przyszłość rynku paliwowego w Polsce to także przyszłość tego, co się wydarzy po wyborach. Bo polityka ma wpływ na procesy gospodarcze. Rynek paliwowy został w Polsce zmonopolizowany.

Słowo „rynek” powinno oznaczać możliwość konkurencji. A tego nie ma, bo Orlen zmonopolizował rynek hurtowy. Większość stacji benzynowych jest związana z Orlenem. I to Orlen, na zasadzie ręcznego sterowania, dyktuje ceny. Szczególnie jaskrawo to było widać przed wyborami, kiedy doprowadzono do obniżki detalicznych cen paliw do poziomu poniżej 6 złotych za litr oleju napędowego czy benzyny. O sztuczności tego ruchu mówiły ceny w państwach ościennych. Różnica ta wynosiła nawet 2 złote na litrze.

Oczywiście klienci, ja również, byli z tego poziomu cen zadowoleni, ale wszyscy wiedzieli, że to działanie sztuczne, pod publiczkę – wyborczą. Było to jednak szkodliwe dla samego Orlenu i jego akcjonariuszy. Orlen jest firmą giełdową. A to wymusza (pod groźbą gigantycznych kar) działanie w duchu korzyści dla akcjonariuszy.

Decyzje o cenie paliw w Polsce zapadają w Płocku. "To będzie musiało się zmienić"

W tej sprawie wiele do powiedzenia będzie miała tak Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oczywiście w nowych składach. Bo ciała te zostały przez PiS też maksymalnie „upartyjnione”. Nie jest wykluczone, że wnioski z tych opinii spłyną do prokuratury, jako działanie na szkodę spółki. Tym bardziej, że sytuację wokół Orlenu zaczęły badać instancje europejskie, zajmujące się ochroną wolnego rynku.

Już widać, że w Orlenie boją się konsekwencji. Nawet głośny do tej pory w mediach Daniel Obajtek (prezes Orlenu - przyp. red.) jakby zamilkł. O tym, że Orlen działał pod presją polityczną, świadczy nagła zwyżka cen paliw po wyborach. Przy czym Obajtek nie odważył się na gwałtowny skok cen. Bo to by oznaczało otwarte przyznanie się do machinacji cenami. Ale tendencja jest stała i dość szybka – wzrost cen paliw, mimo tego że na świecie cena ropy teraz spada. Można się spodziewać, że jeśli nic się nie zmieni na światowych rynkach, to w Polsce wkrótce cena benzyny dobije do siedmiu złotych.

Inną kwestią pozostaje monopolistyczna pozycja Orlenu. To będzie musiało się zmienić. Orlen zaopatruje w paliwa praktycznie wszystkie marki stacji benzynowych w Polsce. Jedyne dwie rafinerie, w Płocku i Gdańsku, należą do Orlenu. Ceny na stacjach są więc takie, jak postanowią w Płocku, być może po odebraniu kilku telefonów z ulicy Nowogrodzkiej.

Akcjonariusze ponieśli realne straty. Kara powinna odstraszać potencjalnych naśladowców

Zaskarżyć przed sądem decyzje zarządu mogą nawet pojedynczy akcjonariusze, którzy będą uważać, że decyzje cenowe prezesa Orlenu to działanie na ich niekorzyść. Czy spodziewa się pan tego rodzaju procesów?

- Nie byłbym zdziwiony, gdyby takie ruchy już nastąpiły. Wystarczy mieć jedną akcję, by już z takim pozwem móc wystąpić. Akcjonariusze ponieśli realne straty, spowodowane politycznymi decyzjami członków zarządu koncernu. Na dodatek takie decyzje to także odpowiedzialność karna.

Gdyby takie manipulacje cenowe miały miejsce w USA, zarząd Orlenu oglądałby teraz świat z pomieszczeń o małych, zakratowanych okienkach. Tam doskonale zdają sobie sprawę z tego, czym się może skończyć majstrowanie przy cenach i procedurach rynkowych.

Pilnuje tego instytucja zwana SEC - Securities & Exchange Commission (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - przyp. red.). W kręgach finansowo-gospodarczych nadano jej, nie bez pewnej racji, obiegową nazwę „Gestapo”. Jest to instytucja wyposażona w szerokie prerogatywy prokuratorskie i policyjne, jej interwencja śni się szefom firm, banków i funduszy inwestycyjnych po nocach. Wyroki, jakie zapadają po stwierdzeniu przez SEC naruszenia prawa, mogą budzić grozę. Słynny autor piramidy inwestycyjnej Bernard Madoff został skazany na podstawie sprawy skierowanej przez SEC do sądu na 150 lat więzienia. Różne manipulacje giełdowe też są odpowiednio „hojnie” wyceniane, co definitywnie zniechęca do eksperymentów takich, jak ten, o którym mówimy.

Czy polska sieć rurociągów jest w stanie zaopatrzyć w ropę, przypływającą do Naftoportu gdańskiego, polskie rafinerie? Przecież do niedawna ta ropa płynęła w całkiem odwrotnych kierunkach. To znaczy ze wschodu rurociągiem „Przyjaźń” do Płocka i dalej odnogą do Gdańska. Teraz kierunki muszą się zmienić.

- Naftoport został zbudowany w latach siedemdziesiątych, gdyż tamtędy miała do Polski wpływać ropa z Iranu. Specjalnie dla tego celu polski armator kupił dwa tankowce. Gdy jednak, w roku 1978, w Iranie miała miejsce rewolucja islamska, to i nasze kontakty (także gospodarcze) z Iranem zdecydowanie się pogorszyły. W latach osiemdziesiątych ropy w Naftoporcie nie było prawie w ogóle. Całość była dostarczana do Gdańska odnogą „Przyjaźni”.

Przepustowość tego szlaku w odwrotnym kierunku nie jest jednak problemem. Obecnie jednak największą niewiadomą jest nowa struktura właścicielska Lotosu. Ta firma została poszatkowana na oddzielne zakłady. Rządzący sugerują, że takie były wymogi unijne. Tyle że Bruksela nie wymyśliła tego złośliwie, tylko zareagowała logicznie na nasze dziwaczne plany. Myśmy zmusili Unię do tego, żeby takie warunki postawiła. W walce o konkurencyjność sektora nie zgadzała się, i słusznie, na powstanie molocha – monopolisty w Polsce.

Nie musieliśmy wyprzedawać Lotosu po kawałku, sami tego chcieliśmy. Przecież można było tę firmę po prostu zostawić w dotychczasowym kształcie. Na dodatek sprzedano część Lotosu wcale nie Saudi Aramco tylko spółce-córce zarejestrowanej w Holandii, pod nieznanym adresem. Tajemnicą jest także kapitał akcyjny tej firmy.

"Byliśmy w dybach monopolu rosyjskiego, a teraz mamy monopol saudyjski"

Boję się, że transakcja sprzedaży Lotosu to wielka granda, z wyprowadzaniem z Polski gigantycznych pieniędzy. Nowi właściciele mają niespotykaną władzę - prawo weta wobec każdej decyzji zarządu czy rady nadzorczej.

Saudi Aramco to firma państwowa, realizująca (bezpośrednio lub poprzez spółki-córki) cele rządu Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie firma ta (podobnie jak rządząca w Arabii dynastia) bardzo ściśle współpracuje z Rosją. Nie jest więc wykluczone, że rychło zobaczymy inną transakcję – Saudi Aramco sprzeda swój pakiet kontrolny którejś z firm powiązanych z Władimirem Putinem.

Ponadto już teraz nie jest wiadomo, czy my czasami nie przerabiamy w Gdańsku lub Płocku ropy rosyjskiej. Saudi Aramco handluje nie tylko swoją ropą. Oni nie przestrzegają sankcji antyrosyjskich. A poza tym, jeśli nawet jest to ropa arabska, to kontrakt z Saudi Aramco zakłada, że oni będą nam dostarczali rocznie 20 milionów ton ropy. To 80 proc. naszego krajowego przerobu. A więc byliśmy w dybach monopolu rosyjskiego, a teraz mamy monopol saudyjski. Pozostaje tylko pytanie, czy tej samej nawet ropy nie można by kupić na wolnym rynku. Na rynku światowym jest bowiem obecnie mnóstwo ropy.

W kontekście wyprzedaży majątku Lotosu należy koniecznie dodać sprzedaż MOL-owi najlepszych, świetnie zlokalizowanych stacji benzynowych, działających do tej pory pod flagą Lotosu. Likwidacja Lotosu nie miała więc nic wspólnego z zasadami wolnego rynku.

Tworząc czempiona straciliśmy połowę jego wartości. "To jest strata wszystkich Polaków"

Orlen jest też właścicielem choćby Energi...

- To nie ma również racjonalnego, biznesowego sensu. Nie widzę dotychczas istotnych biznesowych korzyści ekonomicznych dla polskiej gospodarki z takiej komasacji. Podobnie jak przejęcie PGNiG. Na dodatek ta druga firma to monopolista polskiego rynku gazowego. „Dzięki” monopolistycznej pozycji PGNiG mamy najwyższe ceny gazu w Europie.

W rozumieniu zarządu Orlenu, jak i rządu polskiego, włączenie pod skrzydła Orlenu Energi, Lotosu i PGNiG-u ma na celu zbudowanie dużego koncernu - czempiona zdolnego do konkurowania z europejskimi koncernami w branży energetyczno-paliwowej. Dotychczasowy efekt wygląda jednak tragicznie dla polskiej gospodarki.

Jeszcze 10 lat temu kapitalizacja podmiotów związanych obecnie z Orlenem to było łącznie ponad 120 miliardów złotych. Dzisiaj to nie więcej jak 67 miliardów. Nagle się okazuje, że tworząc (mówiąc językiem obecnie jeszcze rządzących) „czempiona rynku”, straciliśmy połowę jego wartości. To jest strata wszystkich Polaków.

Zyskiem na pewno nie jest też dołączenie do Orlenu deficytowego Polska Press. Tam Obajtek pompował pieniądze, by w ogóle ta firma funkcjonowała. Z punktu widzenia wielkiego biznesu jest to po prostu przerażająca amatorszczyzna.

Pierwszym więc krokiem nowego zarządu Orlenu powinno być natychmiastowe odłączenie sektora medialnego od firmy. Bo obecnie kupując benzynę, dopłacamy do gazet, które wychwalają jedną partię. Powróciliśmy do odległej przeszłości, kiedy wszystko było w rękach jednej partii. Pamiętamy, jak się to skończyło.

Niezbędna jest też natychmiastowa analiza pozostałych członów koncernu pod kątem ekonomicznej zasadności ich funkcjonowania w strukturze firmy. Potrzebny jest szczegółowy audyt ekonomiczny i biznesowy dla polskiej gospodarki, ze szczegółową analizą bezpieczeństwa energetycznego.

Standardy funkcjonowania państwowych firm paliwowych w Europie - jaki model byłby dobry dla Polski?

Czy czasami pomysły PiS to nie jest betonowanie monopolu? Bo chociażby PGNiG sam w sobie jest monopolem na rynku gazu. A nagle został wykupiony przez kolejnego monopolistę.

W świecie ropy rozwijają się różne modele. Shell jest firmą w pełni prywatną, Statoil to natomiast przedsiębiorstwo państwowe rządu norweskiego. W którym kierunku powinien iść Orlen?

- Statoil, choć jest państwowy, to działa bardzo ekspansywnie na rynku międzynarodowym. Państwo pozwala tej firmie zachowywać maksymalną swobodę rynkową, biorąc na siebie tylko sprawy absolutnie strategiczne, jak choćby administrowanie polami roponośnymi na Morzu Północnym.

Wykonanie tam telefonu przez ministra polecającego coś prezesowi Statoilu byłoby jego ostatnią rozmową z aparatu służbowego. Słuchając fachowców w zarządzie firmy, premier i minister współtworzą kierunek jego rozwoju. Drobne interesiki partyjne na boku są wykluczone.

To z zasobów będących w gestii rządu w Oslo także i polska strona ma w dyspozycji niektóre „działki”. Nikt w Norwegii nie głosił, że rząd wyprzedaje dobra narodowe. Bo przecież eksploatacja przynosi także zyski państwu norweskiemu. Te zaś zyski tworzą także norweski "fundusz przyszłości”, czyli pieniądze na trudniejsze czasy.

Oblicza się, że gdyby nagle w Norwegii przestano wydobywać ropę i gaz to zapasów finansowych, na opłatę choćby transferów socjalnych, starczyłoby na kolejne 30 lat.

Trudno mi jednak odpowiedzieć, który model byłby dobry dla polskiego sektora naftowego – Shell czy Statoil. Na początek musiałby nastąpić wszechstronny audyt.

W polskich firmach petrochemicznych do tej pory nie powstają bardziej zaawansowane technologicznie produkty ropopochodne. Trzeba to zacząć czynić, by wejść na bardziej wymagające rynki. By nie trzeba było tych produktów importować. Wydaje się na import tych wyrobów ponad osiem miliardów euro rocznie. Te pieniądze mogłyby pozostać w kraju, gdyby tylko w Orlenie zainwestowano nie w gazety, ale w nowe linie technologiczne. Takie plany miałem w czasie, gdy prezesowałem w Lotosie.

Trzeba też ciągle trzymać rękę na pulsie w poszukiwaniu nowych pól naftowych. Krajowe wydobycie, na poziomie maksymalnie 1,5 miliona ton rocznie absolutnie naszych potrzeb nie zaspokoi. Najbezpieczniej jest dogadywać się z Norwegami. Oni sami nie mają możliwości zagospodarowania wszystkich swoich zasobów. To samo dotyczy gazu. W Polsce wydobywa się go nie więcej jak 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, a nasze potrzeby to ponad 15 miliardów metrów sześciennych.

Tylko specjalizacja. Koncern naftowy nie powinien być producentem mydła i powidła

Pana droga zawodowa zaczęła się w energetyce. W produkcji turbin. Na początek w państwowym, elbląskim „Zamechu”, potem (po transformacji ustrojowej) było to już międzynarodowe ABB. Jakie są szanse rozwoju polskiej energetyki? Stoimy przed wieloma wyzwaniami, jak choćby rozwój źródeł odnawialnych.

- To właśnie być powinno zadaniem samodzielnej Energi i innych spółek stricte energetycznych. Łącznie z budową farm wiatrowych. Orlen ustami swojego prezesa przedstawił wizję budowy małych reaktorów atomowych. A to nie powinno leżeć w polu zainteresowań takiej firmy jak Orlen. Koncern naftowy nie powinien być producentem mydła i powidła. To jest zdecydowana zmiana profilu – na chaotyczny i nieprofesjonalny. Żaden wielki koncern światowy tak nie robi. Elektrownie atomowe to jest wielka inwestycja. Wymagałaby zdecydowanej zmiany profilu działalności firmy.

Pamiętam takie działania u schyłku ustroju komunistycznego. W strukturze Elektrimu nagle znalazła się nawet Bakoma. Fabryka Samochodów Osobowych kupowała PGR-y. Takie pseudomodele biznesowe w ogóle się nie sprawdziły. Podstawą działania każdej firmy powinna być bowiem ekonomia oraz specjalizacja w core business – jak mawiają Amerykanie.

Warto popatrzeć na doświadczenia Statoilu. Oni rozwijali segment nawozów sztucznych, mieli też stacje benzynowe. W pewnym momencie wyliczyli, że takie rozdrabnianie nie ma sensu. Odłączyli od swojej struktury nawozy i nawet stacje benzynowe. Teraz funkcjonują one jako kanadyjskie Circle K. Prócz wydobycia i przerobu ropy zostawili sobie tylko gaz.

W Lotosie też na początek rozrośliśmy się w wiele spółek-córek. Dawały one całkiem niezłe zyski, ale w pewnym momencie zaczynały ciążyć. Bo dla dalszego samodzielnego rozwoju potrzebowały większych nakładów finansowych i kapitału. Dlatego zaczęliśmy je usamodzielniać. Mieliśmy w planie ulokowanie ich na giełdzie, by stamtąd otrzymywały wsparcie kapitałowe.

Nie ma powrotu do przeszłości, ale w przypadkach złamania prawa trzeba dokonać rekonstrukcji

Inna rzecz, iż teraz powrót do przeszłości, w kształcie poprzednim, czyli ponowne zaistnienie Lotosu i Orlenu, jest prawie niemożliwe. Zmiany właścicielskie zaszły zbyt daleko. Choć nie oznacza to, że nie należy dokonywać jakichś korekt, skonsultowanych przez specjalistów.

Należy tu zdecydowanie dokonać oceny prawnej zawartych umów, które doprowadziły do parcelacji i wyprzedaży Lotosu i w przypadku złamania przepisów krajowych czy unijnych dokonać stosownych rekonstrukcji.

Nie należy natomiast czekać nawet jednego dnia z oddzieleniem od Orlenu Polska Press. Ten „biznes” tylko psuje image biznesowe firmy.

Konkludując, można powiedzieć, że bezmyślnie wyprzedaliśmy wielkie dobra narodowe, a potem zorganizowano referendum, że tak nie wolno robić. Serce mnie boli, jak na to patrzę. Poświęciłem 14 lat życia, żeby zbudować wspaniałą firmę. Lotos był międzynarodowo chwalony i stawiany za przykład. Teraz mamy chaos i szamotaninę, bez cienia wyobraźni i odpowiedzialności. Tak nie można bezmyślnie niszczyć własnego dorobku. Dziwne ambicje małych ludzi bardzo zaszkodziły Polsce.