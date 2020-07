TydzieńwAzji. Liberalizacja po chińsku: pierwsza prywatna rafineria może eksportować

Według agencji Reuters prywatna chińska rafineria Zhejiang Petroleum & Chemical (ZPC) jako pierwsza w historii kraju otrzymała licencję na eksport, która pozwoli ZPC rywalizować na rynkach międzynarodowych z państwowymi koncernami naftowymi. Obniży to presję związaną ze zbyt dużą podażą na rynku wewnętrznym Chin. Jeśli za tą decyzją pójdą kolejne zezwolenia wywozowe, można będzie uznać to za krok w liberalizacji chińskiego sektora energetycznego.

Pilotaż liberalizacji

Według firmy konsultacyjnej Energy Aspects marża zysku prywatnych rafinerii spadła z zadowalającego poziomu 1 243 RMB (177 USD) za tonę w późnym kwietniu do minus 383 RMB (55 USD) za tonę pod koniec czerwca. Szantungskie rafinerie zostały tym samym zmuszone do zmniejszenia mocy przerobowych w lipcu o prawie 20% w celu ograniczenia strat.W tej sytuacji wzrost eksportu produktów ropopochodnych wydaje się kluczowym rozwiązaniem problemu nadmiernej podaży i pogarszającej się sytuacji finansowej “czajników”.Nadanie licencji prywatnej firmie wpisuje się również w powolny proces liberalizacji chińskiego sektora energetycznego, zainicjowanego przez Xi Jinpinga po dojściu do władzy w 2012 r. To właśnie na fali tych reform deregulacyjnych Pekin po raz pierwszy zezwolił prywatnym rafineriom na bezpośredni zakup ropy naftowej na światowych rynkach w 2015 roku. “Czajniki” wykorzystały tę szansę do zwiększenia produkcji i umocnienia pozycji na rynku tradycyjnie zdominowanym przez państwowe zakłady petrochemiczne.Teraz pierwsza prywatna rafineria będzie mogła rywalizować z państwowymi molochami również na rynkach zagranicznych. Jak do tej pory, w Chinach jedynie kontrolowane przez państwo koncerny Sinopec, Sinochem, China National Petroleum Corporation (CNPC) i China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) miały zagwarantowane prawo do bezpośredniego eksportu produktów ropopochodnych. Niezależne rafinerie już od dłuższego czasu lobbowały w rządzie na rzecz uzyskania tych samych przywilejów.Według Wang Zhao, analityka z chińskiej firmy konsultacyjnej Sublime Information, ZPC pozostanie na razie jedyną prywatną rafinerią w Chinach z licencją na eksport ze względu na pilotażowy charakter reformy. Firma ta znajduje się w specjalnej strefie wolnego handlu w portowym mieście Zhoushan, stworzonej w celu rozwijania handlu ropą naftową i gazem ziemnym. Zanim rafineria będzie mogła rozpocząć sprzedaż zagraniczną, musi ona jeszcze otrzymać od rządu kwoty eksportowe, czyli określenie ilości dozwolonego wywozu.Więcej komentarzy o Azji znajdą Państwo na stronie Instytutu Boyma