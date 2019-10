TydzieńwAzji. Nowe złoża ropy i gazu w Chinach

W Chinach odkryto nowe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego na polu naftowym Qingcheng w rejonie Ordos. Potwierdzone złoża to 358 mln ton, ale państwowy koncern naftowy PetroChina szacuje, że zasoby Qingcheng mogą być dwa razy większe. Podnosi to rezerwy chińskich złóż do 2 mld ton. Eksploatacja nowych złóż ma ruszyć już wkrótce i do końca tego roku spodziewane jest wydobycie 640 tys. ton.