TydzieńwAzji. Rosja, Stany, Arabia Saudyjska. Kto pierwszy odpuści w wojnie cenowej?

Załamanie sojuszu Rosji z OPEC doprowadziło do wybuchu wojny między eksporterami ropy. Pierwszą salwę oddała Arabia Saudyjska, jednak to Rosja ma tu najwięcej do ugrania. Co więcej, Władimir Putin wydaje się być lepiej przygotowany do tego starcia.

W odpowiedzi na brak porozumienia Arabia Saudyjska, nieformalny przywódca OPEC, drastycznie obniżyła ceny i zapowiedziała rekordowe wzrosty produkcji, oddając pierwszą salwę w wojnie cenowej między eksporterami ropy.

Załamanie sojuszu Rosji z OPEC

Samo wiedeńskie spotkanie było odpowiedzią na gwałtowne zmniejszenie się zapotrzebowania na ropę spowodowane wpływem epidemii koronawirusa na światową gospodarkę. Według najnowszej prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej popyt na ropę w 2020 roku ma skurczyć się pierwszy raz od globalnego kryzysu finansowego z 2008 r., sprowadzając cenę ropy Brent na najniższy poziom od 2016 r.



Wieści o fiasku OPEC+, forum zrzeszającego członków organizacji i dziesięciu innych producentów jak Rosja, Kazachstan czy Meksyk, spowodowały największy tygodniowy spadek cen ropy od 1991 roku i podważyły fundamenty 4-letniego eksperymentu w stabilizacji światowego rynku naftowego.



W 2016 r. w odpowiedzi na podobne załamanie się cen, 23 głównych eksporterów ropy pierwszy raz spotkało się w formacie OPEC+. Tamte cięcia doprowadziły do wzrostu cen z historycznego dołu 30 USD za baryłkę przed porozumieniem, do 50 USD w 2017 r. i ponad 60 USD rok później.



Współpraca z OPEC przyniosła wiele korzyści Rosji, pozwalając nie tylko zwiększyć wpływy do budżetu, ale również wzmocnić dyplomatyczną pozycje Moskwy na Bliskim Wschodzie. Przez następne trzy lata Putin kilkakrotnie odnowił porozumienie w formacie OPEC+, które stało się filarem jego międzynarodowej polityki energetycznej.

Cios w USA

Za decyzją Moskwy o odstąpieniu od koordynacji wydobycia z Saudami może stać chęć uderzenia w amerykański sektor łupkowy, który w ostatnich latach systematycznie umacniał swoją pozycję na globalnym rynku, kosztem między innymi rosyjskich koncernów. Obecnie spadek cen ma sprawić, że amerykańska produkcja będzie nieopłacalna. Rosyjskie koncerny są zaś na wojnę cenową uzbrojone w zapasy gotówki i możliwość wsparcia publicznego.