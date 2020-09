TydzieńwAzji. Rosneft oskarżony o sprzedaż ropy do Korei Północnej

Południowokoreańskie agencje informacyjne oskarżają rosyjskie koncerny o nieprzestrzeganie sankcji nałożonych na Koreę Północną. Rosyjski eksport ropy wpisywałby się w trend poprawy stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy Moskwą a Pjongjangiem.

Moskwa w tandemie z Pekinem również bezskutecznie naciskała w ONZ w 2019 roku na zniesienie wielu sankcji wobec Korei Północnej. Zgodnie z ustaleniami agencji Reuters, chińska i rosyjska strona w swoich propozycjach, odrzuconych przez Zachód, wniosła o zniesienie zakazu eksportowania przez Koreę Północną m.in. owoców morza, i tekstyliów, zniesienia ograniczeń dotyczących projektów infrastrukturalnych i pracy obywateli Korei Północnej za granicą. Branże te zarobiły dla KRLD setki miliony dolarów i zostały wpisane na czarną listę w latach 2016 i 2017, aby ograniczyć finansowanie programów nuklearnych Pjongjangu.Rosyjski eksport ropy wpisywałby się w trend poprawy stosunków politycznych i gospodarczych pomiędzy Moskwą a Pjongjangiem. W kwietniu 2019 doszło do pierwszego osobistego spotkania pomiędzy Władimirem Putinem i Kim Dzong Unem podczas szczytu Rosja-Korea Północna we Władywostoku.Według danych Międzynarodowego Centrum Handlu z siedzibą w Genewie, pomimo sankcji wartość wymiany handlowej między Koreą Północną a Rosją osiągnęła 47,9 mln dol. w tym samym roku, co oznacza wzrost o 40,6 proc. w porównaniu z 2018 r. Północnokoreański import (o wartości 44,86 mln dol.) składał się głównie z produktów naftowych z Rosji, następnie olejów pochodzenia zwierzęcego, żywności i produktów medycznych. Z kolei, w ubiegłym roku Rosja importowała z Korei Północnej towary o wartości ponad 3 mln dol. - widać tu tendencję wzrostową (1,9 mln dol.w 2018 roku).