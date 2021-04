U progu fundamentalnej przemiany miksu energetycznego

Świat się zmienia. Powoli żegnamy paliwa płynne, które napędzały globalną gospodarkę od lat. W coraz większym stopniu sięgamy po energię czerpaną bezpośrednio z natury: promieni słonecznych, siły wiatru lub pędu wody. I to właśnie te źródła energii zdominują naszą przyszłość. Jak przygotować się do tej kolejnej rewolucji, która nas czeka? Jak zmierzyć się z transformacją energetyczną, która jest obecnie największym wyzwaniem dla firm sektora paliwowo-energetycznego, również polskich?

Rewolucja dla sektora paliwowo-energetycznego

Kosztowna rewolucja

Transformacja made in Poland

Fundamentalna przemiana globalnego miksu energetycznego, będąca konsekwencją obecnej transformacji energetycznej, nie pozostaje bez wpływu na działalność spółek sektora paliwowo-energetycznego, które muszą dokonać rewizji swoich dotychczasowych, ugruntowanych na przestrzeni wielu lat, modeli biznesowych i dostosować je do zmieniającego się otoczenia rynkowego.Branżowi gracze, aby przetrwać, muszą postawić na rozwój w nowych, perspektywicznych obszarach, które dotychczas nie wchodziły w zakres ich podstawowej działalności biznesowej.Przy tym obecna transformacja przebiega w czasie szybciej niż poprzednia i prowadzi do ewolucji miksu energetycznego w kierunku źródeł odnawialnych. Wiodący gracze segmentu, czyli takie koncerny jak Repsol, Equinor, BP, Eni, Shell, czy Total, już rozpoczęli procesy transformacji swoich biznesów, aktualizując długoterminowe strategie i wskazując perspektywiczne kierunki rozwoju na przyszłość. W gronie pionierów transformacji znajduje się także PKN Orlen, który 9 września 2020 jako pierwszy koncern naftowy w regionie i jeden z pierwszych na świecie zobowiązał się do redukcji emisji do zera netto do 2050 roku.Dotychczas zwrot w kierunku bardziej zrównoważonych i zielonych technologii postępował raczej stosunkowo wolno. Badanie przeprowadzone przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (IEA), w ramach prac nad raportem „The Oil and Gas Industry in Energy Transitions” na grupie 20 wiodących spółek sektora naftowo-gazowniczego wykazało, że w latach 2015 – 2019 spółki te przeznaczały średnio około 1,5 – 2,0% całkowitych nakładów inwestycyjnych na inwestycje w nowych obszarach, niezwiązanych z ich podstawową działalnością.Druga transformacja energetyczna sprawia jednak, że zwrot w kierunku bardziej zrównoważonych technologii nabiera tempa, a gracze sektora energetycznopaliwowego będą coraz bardziej ochoczo inwestować w nowe obszary biznesowe.Zgodnie z ogłoszonymi politykami i planami inwestycyjnymi, przewiduje się, że sumaryczna globalna wartość inwestycji w szeroko pojętą zieloną energetykę wyniesie ponad 37 bln USD, z czego około 16,4 bln USD zostanie przeznaczone na inwestycje w OZE, 11,7 bln USD na efektywność energetyczną, a niecałe 9 bln USD na modernizację i rozwój sieci energetycznych. W konsekwencji, po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z sytuacją, w której prognozowane nakłady na zieloną energetykę są wyższe niż na energetykę konwencjonalną, na którą w badanym przedziale czasowym wydane ma zostać prawie 24 bln USD, z czego aż 20 bln USD stanowić będą inwestycje w sektorze naftowo-gazowniczym.Tempo obecnej transformacji energetycznej sprawia, że dla państw, których system energetyczny w dalszym ciągu w dużej mierze oparty jest na węglu, będzie stanowiła ona szczególnie duże wyzwanie.Przykładem takiego kraju jest Polska. O ile na przestrzeni ostatniej dekady byliśmy świadkami stopniowego rozwoju krajowego sektora odnawialnych źródeł energii, a udział OZE w zużyciu energii końcowej brutto wzrósł z 9,3% w 2010 r. do około 15% w 2020 r. (przy równoczesnym wzroście konsumpcji energii), o tyle zwrot w kierunku nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii będzie musiał w nadchodzących latach zdecydowanie przyspieszyć.Transformacja energetyczna i idąca z nią w parze fundamentalna przemiana globalnego miksu energetycznego została także dostrzeżona przez polski sektor paliwowo-energetyczny. PKN Orlen, deklarując 9 września 2020 cel neutralności klimatycznej do 2050 roku, stał się pierwszym koncernem paliwowym w Europie Środkowej, który wyznaczył sobie tak ambitny plan.- 30 listopada 2020 w strategii #ORLEN2030 pokazaliśmy, w jaki sposób chcemy stać się liderem transformacji energetycznej w tej części Europy. Strategia jest dokumentem korporacyjnym, skierowanym do aktualnych i potencjalnych akcjonariuszy i stosunkowo mało miejsca zajmuje w niej wyjaśnienie, czym jest transformacja energetyczna, o której tak wiele się obecnie mówi. Dlatego, wraz ze Strategią, opublikowaliśmy specjalny raport „Transformacja energetyczna”, skierowany do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych zieloną gospodarką. W raporcie wyjaśniamy, jakie zmiany w naszym życiu niesie transformacja energetyczna, jak zmieni się przez to nasza firma i nasza gospodarka - mówi Adam Czyżewski.Strategia PKN Orlen zakłada realizację ambitnych projektów w obszarze morskiej i lądowej energetyki odnawialnej, energetyki gazowej szeroko pojętego sektora gazowniczego, sprzedaży detalicznej, produkcji petrochemicznej oraz najbardziej perspektywicznych obszarów wschodzących – recyklingu i gospodarki wodorowej.- Długoterminowa strategia ma doprowadzić Orlen do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. Zmierzamy w tym kierunku, gdyż leży to zarówno w długofalowym interesie naszej firmy (generuje zyski i zatrudnienie), jak też prowadzi do poprawy bezpieczeństwa kraju, zarówno w ujęciu energetycznym, gospodarczym i społecznym - dodaje główny ekonomista PKN Orlen.Podkreśla jednak, że skuteczność transformacji energetycznej w powstrzymaniu globalnego ocieplenia zależy od tego, w jakim stopniu uda się zredukować emisje w skali globalnej.- Jest to uzależnione od współpracy międzynarodowej nie tylko w zakresie uzgadniania ambitnych celów na kolejne dekady, lecz przede wszystkim w realizacji zasady solidarności klimatycznej. Chodzi tu o skuteczność mechanizmów kompensacyjnych. W planowaniu tych mechanizmów warto przyjąć zasadę równych wysiłków na rzecz dekarbonizacji w różnych krajach. Jeśli transformacja energetyczna ma stać się programem ochrony klimatu, powinna zostać zaprojektowana jak wielka przeprawa, którą będą mogli pokonać wszyscy, a nie jak wyścig, w którym najsłabsi odpadną. To już jednak zadanie dla polityków - podsumowuje Adam Czyżewski.