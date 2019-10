Udane wyniki Lotosu, moce przerobowe na poziomie 103 proc.

Grupa Lotos w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. miała wynik EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem) na poziomie 2,3 mld zł , co stanowi wzrost o 1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. W trzecim kwartale EBITDA wyniosła 856 mln zł, to wzrost o 9 proc. w ujęciu kwartalnym. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,88 mld zł i były o 2,8 proc. wyższe w ujęciu kwartalnym.

Segment produkcji i handlu

Wyniki projektu EFRA już w czwartym kwartale

W obszarze Greater Heimdal (tzw. projekt NOAKA) zakończono wiercenie odwiertu poszukiwawczego Liatårnet. Odkryte zasoby ropy, których wielkość szacuje się na poziomie ok. 80-200 mln boe (udział Lotosu wynosi 9,74 proc.), czynią je największym odkryciem węglowodorów na Szelfie Norweskim w 2019 r. W następnym roku zaplanowano dokonanie pierwszego odwiertu rozpoznawczego w celu precyzyjnego określenia potencjału zasobowego.Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w trzecim kwartale 2019 r. na poziomie 103 proc. Rafineria pracowała w tym czasie stabilnie, osiągając przerób na poziomie 2,7 mln ton ropy naftowej.O 8 proc. (kw./kw.) zwiększyła się sprzedaż segmentu produkcji i handlu, która wyniosła prawie 3,1 mln ton produktów. Największe wzrosty odnotowano dla paliwa lotniczego (wzrost 17,2 proc. kw./kw.), benzyn (wzrost 16 proc. kw./kw.) oraz olejów napędowych (wzrost 12,4 proc. kw./kw.). Równolegle wzrosły (wzrost 3,8 proc. kw./kw.) przychody ze sprzedaży tego segmentu, które wyniosły 7,8 mld zł.Na koniec trzeciego kwartału 2019 r. grupa Lotos posiadała w swojej sieci 496 stacji paliw (307 stacji własnych oraz 189 stacji partnerskich). W tym okresie obszar detaliczny wypracował zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 61,6 mln zł (wzrost 20,8 proc. kw./kw.). Znaczny wzrost wynika z wyższej marży jednostkowej zrealizowanej na sprzedaży paliw poprzez stacje własne paliw.W trzecim kwartale 2019 r. prowadzono prace na terenie Projekt EFRA, będącego kluczowym programem inwestycyjnym Lotosu. Pod koniec czerwca 2019 r. Lotos Asfalt rozpoczął proces rozruchowy (technologiczny). We wrześniu nastąpiło wprowadzenie wsadu do instalacji Opóźnionego Koksowania i rozpoczęcie pracy ze stopniowym zwiększaniem obciążenia. Otrzymano pierwsze pełnowartościowe produkty: benzynę surową oraz LCGO (ang. Light Coker Gas Oil, tj. średnia frakcja destylatów z procesu koksowania) i HCGO (ang. Heavy Coker Gas Oil, tj. ciężka frakcja destylatów z procesów koksowania). Dwa ostatnie trafiają do dalszego przerobu w kierunku paliw na instalacjach rafineryjnych. Rozpoczęto również ekspedycję samochodową koksu naftowego.Grupa Lotos na bieżąco monitoruje prognozowany poziom marż dla poszczególnych produktów rafineryjnych i jego wpływ na przyszłą rentowność oraz inkrementalną marżę rafineryjną po ukończeniu Projektu EFRA.Spółka szacuje, że ta dodatkowa marża będzie się kształtować pomiędzy ok. 2 a 4,5 dola/bbl. Powyższy przedział wartości jest wypadkową najczęstszych scenariuszy przedstawianych przez analityków sektora rafineryjnego i instytucje branżowe.Może on ulegać zmianom w następstwie wahań otoczenia makroekonomicznego, a także w wyniku różnej dostępności operacyjnej instalacji wchodzących w skład Projektu EFRA. Spółka podtrzymuje, że w/w inkrementalna efektywna marża rafineryjna pojawi się w skonsolidowanych wynikach finansowych w trakcie czwartego kwartału 2019 r.