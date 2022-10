UE: W PE w Brukseli otwarto wystawę poświęconą wynalazcy lampy naftowej Ignacemu Łukasiewiczowi

W Parlamencie Europejskim w Brukseli europoseł Tomasz Poręba (PiS) we wtorek otworzył wystawę, poświęconą Ignacemu Łukasiewiczowi, wynalazcy lampy naftowej. „Był polskim patriotą, społecznikiem, wynalazcą. Odcisnął wielkie piętno na rozwoju przemysłu naftowego” – mówił w PE Poręba.

"Wystawa dotyczy wielkiego polskiego patrioty, społecznika, wynalazcy, producenta, a przede wszystkim dumnego Polaka - Ignacego Łukasiewicza, urodzonego w Zadusznikach w powiecie mieleckim. Osoby, która odcisnęła wielkie piętno na rozwoju przemysłu naftowego, która wymyśliła lampę naftową, która działała również przez wiele lat w konspiracji, była więziona i która walczyła o Polskę, gdy tej nie było na mapach świata. I dzisiaj tu, w Parlamencie Europejskim, mam honor, zaszczyt i dumę aby przedstawić jego działalność, aktywność, umiejętności, potencjał i wiedzę" - mówił na otwarciu Poręba, który był wraz z Domem Polski Wschodniej w Brukseli organizatorem wystawy.

Jak dodał, tematyka wystawy dotyczy czegoś, co jest symbolem Polski. "Dotyczy osoby, która swoja wiedzą i umiejętnościami bardzo mocno przyczyniła się do rozwoju przemysłu i zmieniła losy świata" - wskazał.

Szef grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR) w PE, europoseł Ryszard Legutko (PiS) podkreślił, że Łukasiewicz był wybitną postacią, a jego życie to temat na opowieść czy film.

"Był to człowiek związany z Podkarpaciem, choć także miał pewien epizod związany z Krakowem i Uniwersytetem Jagiellońskim, Galicją, Małopolską wschodnią, Rzeszowem no i Lwowem. Apteka Mikolascha przy ulicy Kopernika we Lwowie - tam podobno po raz pierwszy zapłonęły lampy naftowe, oświetlając jej piękną wystawę i wnętrza. Zwracam uwagę na niezwykłą urodę tych lamp, które możecie Państwo tu oglądać. To są dzieła sztuki. Te lampy naftowe płonęły w następnej kolejności w szpitalu we Lwowie, no i wiadomo później w innych miejscach Polski i świata" - powiedział.

W inauguracji wystawy wzięli też udział wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, przewodniczący Sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Borcz, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Remigiusz Kopoczek i Tomasz Pisarek z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Sejm Rzeczpospolitej ustanowił rok 2022 rokiem Łukasiewicza, aby uczcić jego pamięć i zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu, gospodarki, a także zaangażowanie w walkę o niepodległość Polski. W tym roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza.

Łukasiewicz wyprzedzał swoją epokę nie tylko na polu nauki, lecz także w działalności społecznej. Wprowadził nowoczesny system ubezpieczenia społecznego robotników pracujących w kopalni ropy naftowej w Bóbrce (Kasę Bracką), zakładał kasy gminne udzielające niskooprocentowanych pożyczek, propagował sadzenie drzew owocowych.

