Umowa Solidarności z Orlenem, Lotosem i PGNiG wywołała wrzenie w Gdańsku

Orlen dogaduje się z partnerami do realizacji środków zaradczych związanych z fuzją z Grupą Lotos. Równolegle trwają rozmowy ze stroną społeczną, dotyczące gwarancji dla pracowników łączonych firm. Negocjacje te, jak się okazuje, są kolejnym trudnym elementem procesu budowy multienergetycznego koncernu, który ma powstać po połączeniu Orlenu z Lotosem i PGNiG.

Wśród związkowców zawrzało

Ponadzakładowe porozumienie

Zabrakło inicjatywy

Dialog będzie kontynuowany

Porozumienie z działającymi w łączonych firmach organizacjami związkowymi to nie tylko ważna kwestia dla przyszłości multienergetycznego koncernu, ale także trudna. W każdej z tych firm działa po kilka a nawet kilkanaście organizacji związkowych. W dodatku nie mówią jednym głosem.- Jesteśmy oburzeni podpisaniem umowy społecznej tylko z jednym związkiem zawodowym, czujemy się pomijani w rozmowach - mówi Michał Sztyber, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Lotos i dodaje, że NSZZ Solidarność jest jednym z mniejszych związków w firmie.Arkadiusz Formela, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Obrony Pracowników w Grupie Lotos zwraca uwagę, że od miesięcy organizacje działające w gdańskim koncernie prowadzą rozmowy z przedstawicielami zarządu, dotyczące przyszłości załogi Lotosu po fuzji z Orlenem.- Rozmowy z pracodawcą były do tej pory trudne, ale udało się w negocjowanych tematach dojść do porozumienia - mówi Arkadiusz Formela i wskazuje na podpisane 26 października porozumienie dotyczące zabezpieczenia pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową. Rozmowy na temat zabezpieczeń dla pracowników, którzy zostają w koncernie, mają być kontynuowane.Czytaj więcej: 3 lata gwarancji dla pracowników Lotosu po fuzji z Orlenem - Niepokoi nas, że rozmawia się ponad naszymi głowami o naszych sprawach. W dodatku o podpisaniu porozumienia dowiedzieliśmy się z portali społecznościowych, a nie tu, na miejscu w Gdańsku. Dlatego wystosowaliśmy do pracodawcy pismo z prośbą o wyjaśnienie sprawy - dodaje Michał Sztyber.O to, dlaczego ogłoszone 14 grudnia porozumienie zostało podpisane tylko przez jedną centralę związkową, czyli NSZZ Solidarność, zapytaliśmy pracodawcę, czyli Grupę Lotos, która była jednym z sygnatariuszy z umowy.Jak poinformowało WNP.PL biuro prasowe gdańskiego koncernu, porozumienie z NSZZ Solidarność odnosi się do obszaru ponadzakładowego, dlatego było negocjowane i podpisane z partnerem, który zgłosił taką inicjatywę.Natomiast wewnątrzzakładowy dialog społeczny, dotyczący spraw Grupy Lotos, prowadzony jest zgodnie z harmonogramem i zasadami ustalonymi przez partnerów społecznych.Mowa o cyklicznych spotkaniach przedstawicieli władz Grupy Lotos ze związkowcami gdańskiego koncernu, na których negocjowane są zabezpieczenia dla pracowników w toku fuzji z Orlenem. Efektem tych rozmów było m.in. wspomniane, październikowe porozumienie zabezpieczające pracowników spółek, które zgodnie z realizacją środków zaradczych znajdą się poza grupą kapitałową. - Porozumienie z trzema pracodawcami, czyli PKN Orlen, Grupą Lotos i PGNiG, podpisał Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego, który zrzesza 6 sekcji, w tym Krajową Sekcję Przemysłu Naftowego oraz Krajową Sekcję Przemysłu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które reprezentują organizacje związkowe działające w łączonych firmach. Jesteśmy dużym związkiem o zasięgu ogólnokrajowym, ze strukturami branżowymi i dlatego mamy mandat do negocjowania porozumień w skali całej fuzji - wyjaśnia Henryk Kleczkowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego i wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.Jak mówi, to właśnie Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego wystosował wiosną 2021 r. do Ministerstwa Aktywów Państwowych propozycję zawarcia umowy społecznej na ogólnych zasadach, która będzie gwarantowała zabezpieczenie podstawowych praw pracowników konsolidowanych spółek. Jak dodaje, nie były ustalane szczegółowe zapisy, jak chociażby zakres czy okres obowiązywania gwarancji.Dlaczego taka umowa, zawarta w obecności wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, została podpisana tylko przez Solidarność?- Nie było ze strony pozostałych centrali związkowych, czyli OPZZ czy Forum Związków Zawodowych, takiej inicjatywy, by dołączyć do ponadzakładowego porozumienia z wszystkimi trzema pracodawcami - odpowiada Henryk Kleczkowski.Na pytania o podpisanie umowy tylko z jedną centralą związkową odpowiedział także PKN Orlen, który podkreśla, że dialog ze stroną społeczną to priorytet przy budowie silnego koncernu multienergetycznego a porozumienie PKN Orlen, Lotos i PGNiG z udziałem Ministerstwa Aktywów Państwowych i NSZZ Solidarność da impuls do wypracowania gwarancji warunków pracy wspólnie ze wszystkimi organizacjami związkowymi.- Porozumienie potwierdza deklaracje, które już wielokrotnie padały, a dotyczą braku zwolnień grupowych w związku z procesem konsolidacji, niepogarszania warunków zatrudnienia pracowników i prowadzenia dialogu społecznego ze wszystkimi związkami - odpowiedziało biuro prasowe płockiego koncernu.Jak podkreśla, dialog w sprawie zabezpieczenia praw pracowników z związku z procesem łączenia się spółek, będzie toczył się na poziomie zakładowym, na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującym prawem.- Gwarancje warunków pracy będą wypracowywane wspólnie ze wszystkimi organizacjami związkowymi łączących się spółek - zapewnia biuro prasowe PKN Orlen.