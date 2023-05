Unia chce sformalizować zatrzymanie dostaw ropy do Niemiec i Polski rurociągiem "Przyjaźń"

Unia Europejska zaproponowała, by sformalizować zatrzymanie dostaw ropy naftowej do Polski i Niemiec za pomocą ropociągu "Przyjaźń".

Chociaż sankcje nałożone przez Unię Europejską na Rosję nie zabraniają Polsce i Niemcom sprowadzania ropy z kierunku rosyjskiego za pomocą północnej nitki ropociągu "Przyjaźń", obydwa kraje zaprzestały ją już dostarczać tą drogą.

Formalne zatrzymanie dostaw byłoby obecnie krokiem czysto symbolicznym, biorąc pod uwagę, że ani Polska, ani Niemcy nie sprowadzają już ropy przez "Przyjaźń". Jednak odcięcie dostaw za pomocą ropociągu zmusiło kilka rafinerii do zastąpienia paliwa płynącego z Rosji innym surowcem, co nastręczyło wyzwań logistycznych. Rafineria Schwedt, znajdująca się niedaleko Berlina, została zmuszona do redukcji ilości produkowanego przez siebie paliwa.

Ropa nadal będzie mogła płynąć południową nitką ropociągu, która zaopatruje Węgry, Słowację i Czechy. Polska i Niemcy otrzymywały w 2022 roku około 480 000 baryłek ropy dziennie przez Przyjaźń, podczas gdy Węgry, Czechy i Słowacja prawie 290 000 baryłek dziennie. W tym roku ilość ta została nieco zmniejszona.

Propozycja, żeby dostawy ropy za pomocą ropociągów zostały objęte restrykcjami, ma być częścią 11 pakietu sankcji UE wobec Rosji. Jej wprowadzenie będzie wymagać poparcia wszystkich członków wspólnoty.

Polska naciskała, by objąć sankcjami północną nitkę ropociągu "Przyjaźń", bo inaczej trudno byłoby jej zakończyć kontrakty na dostawy z Rosją w zgodny z prawem sposób i wywiązać się ze zobowiązania, że zatrzyma dostawy rosyjskiego surowca.

Od kiedy zatrzymano dostawy rosyjskiej ropy ropociągiem "Przyjaźń", jest nim transportowana niewielka ilość kazachskiej ropy, co nie jest zakazane unijnymi sankcjami, bowiem nie wyłączają one tranzytu paliwa przez Rosję, którego producentem są kraje trzecie. 11 pakiet sankcji również nie zakłada wyłączenia takiej możliwości.