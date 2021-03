Unimot 4.0. Adam Sikorski wskazał nowe cele

Głównym celem nowego zarządu jest wzrost kapitalizacji spółki - mówi prezes Unimotu Adam Sikorski. Niezależny importer paliw planuje realizować ten cel głównie przez rozwój organiczny, ale zamierza także szukać okazji do przejęć i nowych sojuszy biznesowych.

Jednocześnie rada powołała na wspólną pięcioletnią kadencję pozostałych dotychczasowych członków zarządu. Prezesem pozostanie Adam Sikorski, wiceprezesem ds. handlowych – Robert Brzozowski, a wiceprezesem ds. strategii i rozwoju Grupy Kapitałowej – Mikołaj Wierzbicki.



- Przygotowywaliśmy się do tych zmian od dłuższego czasu. Dobiegła końca pięcioletnia kadencja zarządu, otwieramy nową i trzeba było odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie zadania stają przed firmą. Transformacja, która zachodzi wokół nas, wyzwania przed Unimotem i przede nasze ambicje powodują, że powinniśmy inaczej ustawić nasze szeregi - tłumaczył zmiany w zarządzie Adam Sikorski.



Wśród wyzwań, z którymi Unimot się będzie teraz mierzyć, prezes Sikorski wymienił obok transformacji energetycznej, kwestie związane z digitalizacją i informatyzacją.



- Ja to określam Unimotem 4.0. Jeśli myślimy o wirtualnych elektrowniach, o prosumentach, o rozwoju odnawialnych źródeł energii, to wartość cyfrowego know-how będzie coraz większa - mówił prezes, odnosząc się do zadań, jakie stają przed obejmującym stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Filipem Kuropatwą.

Jak podkreślił Adam Sikorski, głównym celem nowego zarządu jest wzrost kapitalizacji spółki.



- Firma musi rosnąć, akcjonariusze liczą na ten wzrost i nie ma dziś ważniejszego celu - podkreślił.



Unimot planuje kontynuować wzrost poprzez rozwój organiczny, ale zamierza także szukać okazji do przejęć.

Plany rozwoju



Unimot, który właśnie startuje z dostawami olejów smarowych marki Avia do stacji paliw i obsługi pojazdów w Rumunii, ma ambitniejsze plany w tym segmencie. Z informacji udzielonych przez zarząd podczas czatu inwestorskiego, który odbył się po prezentacji wyników, wynika, że Unimot może wejść z olejami na kolejne rynki.



- Prowadzimy rozmowy z kilkoma krajami azjatyckimi. Do biznesu olejowego podchodzimy jako do niskokosztowej możliwości zaistnienia na nowych rynkach. Takie badanie w boju. Nie zmienia to faktu, że chcemy, aby segment był sam w sobie dochodowy i jesteśmy zadowoleni z obecnej poprawy jego zyskowności - informował zarząd.





Co do wejścia na azjatyckie rynki, zwłaszcza chiński, z siecią stacji paliw, Unimot na razie nie planuje takich ruchów, choć nie wyklucza takiego scenariusza.



- Koncentrujemy się obecnie na olejach, które rozwijają się bardzo dobrze na tym rynku. Zwiększa to szanse, że będziemy zwiększać zaangażowanie na rynku chińskim o inne linie biznesowe, w tym stacje - odpowiedział zarząd.



Perspektywiczny dla Unimotu pod kątem rozwoju sieci stacji jest z kolei wspomniany rynek rumuński. Firma nie wyklucza także wprowadzenia do swojej sieci samoobsługowych stacji paliw.

- Unimot musi rosnąć, musi być większy. W związku z tym będziemy szukali okazji akwizycyjnych i potencjalnych sojuszy, po to żeby kapitalizacja naszej spółki rosła. Mamy bardzo mocne fundamenty, mocny zespół i dobre zaplecze finansowe, dlatego to jest właśnie dobry czas, byśmy zaczęli to kapitalizować - dodał Sikorski.- Rok 2020 był dla Unimotu fantastyczny, ale nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Nowy, czteroosobowy zarząd zaczyna nową, 5-letnią kadencję, to jest otwarcie nowego rozdziału - podsumował Adam Sikorski.