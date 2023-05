Unimot bierze się za handel węglem

Unimot chce przejąć spółkę P2T, zajmującą się handlem węglem i biomasą. Wniosek w tej sprawie trafił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Unimot to już nie tylko największy niezależny importer paliw. Po przejęciu aktywów Lotosu to także trzeci gracz na rynku magazynowania paliw oraz druga siła na rynku asfaltów. Unimot działa także na rynku fotowoltaiki i teraz wchodzi w węglowy biznes.

W ten sposób Unimot wzoruje się na międzynarodowych traderach, którzy dzielą biznes na handel różnymi surowcami - olejem napędowym, ropą, gazem ziemnym, energią elektryczną i właśnie węglem.

Zapisana w strategii dywersyfikacja działalności przynosi efekty. Po rekordowym 2022 r. Unimot szykuje się na kolejne wzrosty.

Unimot złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką P2T. Zgoda UOKiK to jeden z warunków niezbędnych do zawarcia umowy przejęcia 80 proc. udziałów w tej firmie. Taką przedwstępną warunkową umowę Unimot podpisał 5 kwietnia 2023 r. Termin spełnienia wszystkich warunków do tej umowy został wówczas ustalony na 30 września 2023 r.

Węgiel dobrze wpisuje się w strategię dywersyfikacji biznesu Unimotu

Jak czytamy we wniosku do UOKiK, celem transakcji jest dywersyfikacja działalności Unimotu o nowe produkty. Jak mówił pod koniec ubiegłego roku prezes firmy, akurat węgiel stanowi doskonałe uzupełnienie biznesu Unimotu.

- To, co robimy jako Unimot jest powielaniem sprawdzonych rozwiązań dużych międzynarodowych traderów - mówił w listopadzie 2022 r. prezes firmy Adam Sikorski.

Tego typu firmy dzielą biznes na handel różnym surowcami – olejem napędowym, ropą, gazem ziemnym, energią elektryczną i właśnie węglem.

Jak podkreślał prezes Unimotu, decyzja o wejściu w ten segment rynku nabrała dodatkowego znaczenia po ogłoszeniu sankcji na rosyjski węgiel.

Wówczas Adam Sikorski zapowiadał, że firma niedługo mile zaskoczy w zakresie węgla, bo jej celem jest mocne wejście na rynek, a nie niszowa działalności.

- Widzimy w tym bezwzględnie przyszłość i chcemy to wykorzystać, by mieć dodatkową nogę do dywersyfikacji naszej działalności i uzupełnienia naszego biznesu - mówił prezes Unimotu.

Realizowane przejęcie P2T to element realizacji tych zapowiedzi. Jak czytamy we wniosku do UOKiK, spółka ta prowadzi działalność w obszarze obrotu węglem i biomasą we własnym imieniu i na własną rzecz.

Strategia Unimotu realizowana kolejnymi przejęciami i inwestycjami

To kolejne w ostatnich miesiącach przejęcie Unimotu. W kwietniu firma domknęła transakcję przejęcia od Orlenu terminali paliwowych i zakładów Lotosu. Dzięki tej transakcji Unimot stał się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów.

W marcu z kolei Unimot dopiął przejęcie spółki Olavion, działającej w branży transportu kolejowego i świadczącej usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą. Przejęta firma dysponuje 15 lokomotywami i zatrudnia 64 pracowników, w tym 40 maszynistów.

Ostatnie inwestycje Unimotu w logistykę z pewnością pomogą w rozwoju nowego segmentu biznesowego grupy w obszarze handlu węglem.

Kolejnymi obszarami dywersyfikacji paliwowej niegdyś działalności Unimotu jest fotowoltaika. W 2020 r. firma rozpoczęła sprzedaż instalacji fotowoltaicznych pod marka Avia Solar. Obecnie nie tylko importuje i sprzedaje, ale także produkuje panele na własnej linii produkcyjnej w fabryce PZL Sędziszów.

Wyniki Unimotu napędzane są wciąż paliwowym biznesem

Choć Unimot konsekwentnie dywersyfikuje swój biznes, to wciąż za jego wynikami stoi tradycyjny, paliwowy biznes. Po rekordowym 2022 roku, gdy Unimot po raz pierwszy w historii grupy osiągnął przychody na poziomie 13 mld zł, notując 400-proc. wzrost skonsolidowanego zysku netto w ujęciu rok do roku, również pierwszy kwartał 2023 r. był udany dla firmy.

Jak wynika z szacunków firmy, w pierwszych trzech miesiącach roku firma osiągnęła przychody na poziomie 2,99 mld zł notując 104,9 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją). W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 2,32 mld zł przychodów i 85,1 mln zł skorygowanego zysku EBITDA.

Unimot jest kontrolowany przez rodzinę Sikorskich

Największym udziałowcem w Unimocie jest Unimot Express, który posiada 43,84 proc. udziału zakładowego firmy, co przekłada się na 42,04 proc. głosów na walnym zebraniu akcjonariuszy.

Drugim co do wielkości udziałowcem jestypryjska spółka Zemadon, która posiada 19,72 proc. kapitału zakładowego oraz 23,01 proc. głosów na walnym. W Zemadonie 100 proc. udziałów w kapitale i głosach posiada fundacja „Family First Foundation” z siedzibą w Vaduz w Lichtensteinie, kontrolowana przez Adama Antoniego Sikorskiego - czyli prezesa Unimotu, której beneficjentami jest rodzina Adama Antoniego Sikorskiego.

Unimot Express jest kontrolowany przez Adama Władysława Sikorski, bratanka prezesa Unimotu (Adam Antoni Sikorski) oraz spółkę Zemadon.