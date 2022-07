Unimot bliżej przejęcia Lotos Terminale

Grupa Unimot otrzymała zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie przez Unimot Investments 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale.

Umowa przedwstępna, której jednymi z warunków były m.in. otrzymana 20 czerwca zgoda Komisji Europejskiej oraz otrzymana 8 lipca zgoda UOKiK, obejmuje biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów. Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów w Polsce.

- Zgoda UOKiK to kolejny kluczowy krok zbliżający nas do sfinalizowania tej największej w historii naszej firmy transakcji. Równolegle kontynuujemy reorganizację grupy i przygotowujemy ją do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego. Proces ten przebiega bardzo sprawnie i zgodnie z założonym harmonogramem. Już od 1 sierpnia segmenty obrotu paliwami, biopaliwami i gazem LPG powinny w pełni funkcjonować w ramach spółki Unimot Paliwa. W ten sposób, po przejęciu infrastruktury magazynowania paliw, będziemy gotowi na zapewnienie pełnej niezależności poszczególnych segmentów w ramach Grupy Unimot - mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

Zgodnie z umową przedwstępną Grupa Unimot nabędzie biznes niezależnego operatora logistycznego, który obejmuje dziewięć terminali paliw, a także biznes „bitumen”, który obejmuje wydzielane ze spółki Lotos Asfalt zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach wraz z działem handlowym. Do sfinalizowania transakcji dojdzie po spełnieniu się pozostałych warunków formalnych, m.in. odpowiednich zgód korporacyjnych.

