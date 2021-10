Unimot chce upowszechniać małe reaktory, ale rynku paliw nie porzuca

Unimot dołączył do grona firm chcących wprowadzić do Polski technologię małych reaktorów modułowych SMR. Przygląda się również wodorowi i mocno inwestuje w rozwój fotowoltaiki. Jak zapewnia jednak w rozmowie z WNP.PL prezes firmy Adam Sikorski, te plany nie oznaczają rezygnacji z paliw. - To wciąż nasz główny biznes - akcentuje.

"Unimot musi rosnąć, musi być większy. W związku z tym będziemy szukali okazji akwizycyjnych i potencjalnych sojuszy - po to żeby kapitalizacja naszej spółki rosła" - tak określił pan główny cel zarządu na nową, rozpoczętą w marcu kadencję. Czy podpisane porozumienie z amerykańskimi firmami NuScale i Getka o współpracy przy badaniu możliwości wdrożenia w Polsce technologii małych reaktorów modułowych SMR (z ang. - small modular reactor) jest częścią tego zobowiązania?

- Wypowiadając te słowa, miałem na myśli sojusze i akwizycje w naszym tradycyjnym biznesie. Tu wciąż jest pole manewru, wystarczy wspomnieć o realizowanym obecnie połączeniu Orlenu i Lotosu. Ta transakcja może wykreować wiele okazji na rynku, mogą też pojawić się na nim zupełnie nowi gracze.



Jeśli chodzi o technologię SMR, to do niedawna traktowałem ją jako temat przyszłości. Obserwując jednak, co dzieje się na rynku - chociażby z cenami energii - uznaliśmy, że warto zainteresować się nią bliżej już teraz.



Jaki będzie zatem zakres współpracy w ramach porozumienia? NuScale daje technologię, a jaką rolę będzie pełnić Getka i Unimot?



- Amerykańska firma Getka od lat jest naszym biznesowym partnerem - i to właśnie dzięki niemu nawiązaliśmy współpracę z NuScale, który dysponuje technologią SMR.



Jako Unimot w ramach tej współpracy chcemy identyfikować podmioty, zwłaszcza prywatne, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem tej technologii.



Identyfikować? Na czym dokładnie polegać będzie rola Unimotu?



- Sprawa jest prosta. Chcemy łączyć partnerów, czyli dysponującego technologią NuScale'a z odbiorcą przemysłowym, który byłby zainteresowany instalacją SMR.



Getka Group z siedzibą w USA i polski Unimot ogłosili partnerstwo w celu eksportu amerykańskich paneli słonecznych do Polski, co umożliwi przedsiębiorstwom i dużym zakładom produkcyjnym z 🇵🇱 wykorzystanie paneli fotowoltaicznych pochodzących z 🇺🇸. pic.twitter.com/ne2qjWwi6d — US Embassy Warsaw (@USEmbassyWarsaw) September 24, 2021

Kolejnym obszarem naszych działań może być zagospodarowanie nadwyżki energii. Część przedsiębiorstw, z którymi rozmawiamy, ma mniejsze zużycie energii niż wyniosą możliwości produkcji reaktorów. W związku z tym pojawi się nadwyżka energii, którą my bardzo chętnie zagospodarujemy poprzez naszą spółkę obrotu – Tradea.Do tego dochodzi jeszcze bardzo przyszłościowy i ważny aspekt tej współpracy. Zakładamy, że przy reaktorze SMR może się pojawić produkcja konkurencyjnego cenowo wodoru. Unimot – podobnie, jak dziś dostarcza paliwa płynne do firm transportowych na terenie całego kraju – mógłby także dostarczać i tebn gaz.- Już dziś musimy myśleć, czym zajmować się będzie Unimot w perspektywie kolejnych 10 lat. Jeżeli transformacja energetyczna się uda i wodór będzie tak szybko wprowadzany, jak planuje to obecnie Unia Europejska, to właśnie to może być surowiec, który zapewni nam przyszłość.Nie planujemy tu jednak żadnych nakładów inwestycyjnych. Wprowadzając technologię NuScale'a, możemy sobie zagwarantować w umowie z partnerem pierwszeństwo w odbiorze wodoru. Ewentualnie możemy mieć prawo do postawienia własnego elektrolizera i pobierania energii z reaktora do produkcji własnego wodoru.To bardzo przyszłościowy temat, ale chcemy mieć taką ewentualność, gdy rewolucja wodorowa stanie się faktem.- Celujemy w odbiorcę prywatnego. Rozmawiamy obecnie z trzema podmiotami, w tym z dwoma, które produkują energię na własne potrzeby w elektrociepłowniach węglowych. W ich przypadku wprowadzenie technologii SMR dałaby zapewne bardzo dobre efekty.SMR-y mają olbrzymią zaletę, bo instalowane są lokalnie i – co jeszcze ważniejsze – umożliwiają funkcjonowanie byłej elektrociepłowni węglowej w tej samej infrastrukturze, co pozwala na wykorzystanie wykwalifikowanej kadry.Należy bowiem pamiętać, że zamykanie tradycyjnych elektrociepłowni węglowych to nie tylko decyzja ekonomiczna, rodzi też ogromny problem społeczny. Przy likwidacji elektrociepłowni konwencjonalnej około 100-200 osób traci pracę i raczej nie będzie pracować w segmencie odnawialnej energii... Przykładowo: przy instalacji fotowoltaicznej zatrudnienie znaleźć może co najwyżej 5-10 osób.- Nie traktowałbym tego w kategoriach konkurencji. Dziś dostępne na rynku są dwie technologie – GE Hitachi i NuScale. Część jest już po amerykańskiej certyfikacji, jak NuScale, część jeszcze przed.Dzisiaj jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, która technologia będzie wdrożona jako pierwsza, która będzie skomercjalizowana. Dlatego im więcej graczy na tym rynku pojawia się w Polsce, tym lepiej.- Należy pamiętać, że rynek paneli fotowoltaicznych jest niezwykle konkurencyjny, rywalizować musimy z tysiącami firm, dlatego szukaliśmy wyróżnika, który da nam przewagę na tym rynku.Czytaj także: Unimot będzie sprowadzał panele fotowoltaiczne ze Stanów Zjednoczonych Amerykańskie panele to inna technologia niż w przypadku naszej produkcji czy najpopularniejszych obecnie paneli chińskich. First Solar produkuje w technologii cienkowarstwowej, która ma wiele zalet, zwłaszcza w polskich warunkach.Te panele pozwalają na o wiele większą, niż panele w najpopularniejszej technologii, produkcję energii przy dużej wilgotności czy występujących często w Polsce w warunkach zacienienia.Nie bez znaczenia jest też tu element polityczny. Spotykaliśmy się w trakcie rozmów z potencjalnymi kontrahentami, którzy chcieliby wykorzystywać zieloną energię, ale niekoniecznie chcieliby, by były to azjatyckie panele.Kolejnym aspektem nawiązania współpracy z amerykańskim First Solar jest dywersyfikacja dostaw, która nabrała na znaczeniu zwłaszcza po covidowych zaburzeniach w łańcuchu dostaw.Niewiele wciąż mówi się o kwestii bezpieczeństwa w przypadku paneli fotowoltaicznych, gdzie uzależniliśmy się od jednego kierunku dostaw, jak to obserwowaliśmy na rynku gazu. Polska w pewnym momencie importowała 80-75 proc. gazu z jednego kraju na Wschodzie...Dziś statystyki pokazują, że prawie 90 proc. paneli pochodzi z jednego kraju - i nie ma to znaczenia z jakiego. Fotowoltaika uzyskuje coraz większy udział w energetyce, dlatego tak ważna staje się dywersyfikacja.Warto tu dodać, że - wbrew pozorom - ceny paneli amerykańskich nie odbiegają znacząco od chińskich. W dodatku finalizujemy starania o bardzo korzystne finansowanie z amerykańskiego Exim Banku, czyli agencji kredytów eksportowych USA.Administracja prezydenta Joe Bidena w ramach swojego hasła – „America is back” - chce bardzo mocno wspierać transformację energetyczną świata, chce także, by ta transformacja kreowała miejsca pracy w Stanach Zjednoczonych.Ja z kolei odpowiadam za miejsca pracy Grupy Unimot w Polsce. W ramach umowy z First Solar mamy zagwarantowane, że będziemy polonizować część produkcji. Te elementy, jak np. armaturę, które będzie się dało, będziemy próbowali produkować w Polsce. Z chińskimi partnerami nie bardzo nam to się udało.- Panele z Sędziszowa są przeznaczone dla trochę innego odbiorcy niż te z USA, które dedykowane są dla większych firm, oczekujących dużo większego uzysku.Czytaj także: Unimot stawia na fotowoltaikę dla firm Co do rentowności produkcji, to czas na podsumowania przyjdzie pod koniec roku. Obecnie łapiemy dobry cykl produkcyjny. Cały czas trwa techniczny rozruch, liczymy, że czwarty kwartał będzie stabilny i w przyszłym roku wejdziemy na pełne obroty.Po sygnałach docierających do nas z rynku, widzimy, że uruchomienie produkcji w Sędziszowie było dobrym pomysłem. Jest zapotrzebowanie na lokalny produkt, dlatego będziemy produkować panele nie tylko na potrzeby Avia Solar, ale także dla zewnętrznych klientów.- Powtórzę hasło, które stało się bardzo popularne… Pogłoski o śmierci ropy są przedwczesne. Gospodarka, zwłaszcza transport, potrzebuje paliw. Oczywiście przyglądamy się postępującym zmianom, ale na razie nie widać transformacji w wolumenach, rynek paliw płynnych wciąż rośnie.Dla Unimotu to wciąż główny biznes, który kreuje przychody firmie. Pamiętać należy także, że cała transformacja energetyczna finansowana jest z opłat, które są ponoszone przy handlu paliwami. Nie jesteśmy w stanie się szybko przestawić i zastąpić chociażby wpływów z akcyzy, które sięgają 30 mld zł. Dlatego sądzę, że przez następnych 10 lat Unimot będzie bardzo mocno obecny na rynku paliw płynnych.- Nasz plan zakłada 200 stacji do 2023 r. Do końca tego roku realny jest wyniki pomiędzy 90-100 stacji. Jednak najważniejsza dla nas jest przede wszystkim jakość, a nie ilość. Stawiamy na to, żeby stacje w naszej sieci sprzedawały dobre wolumeny. Już dzisiaj możemy się pochwalić większą sprzedażą niż zakładaliśmy, że będziemy mieć przy 130 stacjach w sieci. To pokazuje słuszność obranej strategii.- Ze względu na aktualną sytuację na polskim rynku stacji paliw stawiamy raczej na organiczny rozwój. Nie jesteśmy spółką, która może przejąć operatora 200 stacji, mniejszych jest niewielu obecnie na rynku.Dodatkowo ostatni okres nie sprzyjał akwizycjom, bo przy dobrych marżach stacje przynosiły dobre zyski i - co za tym idzie – motywacja właścicieli do sprzedaży tego biznesu była dosyć niska.- Ze względu na poufność rozmów, nie mogę komentować tego procesu.- Cały czas działamy i prowadzimy rozmowy na azjatyckich rynkach, w tym w Indonezji i Wietnamie. Rumuński rynek, podobnie jak ukraiński, przez geograficzną bliskość jest dla nas bardzo atrakcyjny. Wejście na ten rynek z olejami tam daje nam możliwość lepszego zrozumienia i rozeznania całego tamtejszego rynku, co może w przyszłości być podstawą do dyskusji o głębszym zaangażowaniu się w segment stacji paliw czy hurt paliw.Nie ukrywam także, że Rumunia i Ukraina są dla nas taką alternatywą dla obecności w Polsce, zwłaszcza w kontekście toczącej się fuzji Orlenu i Lotosu i jej wpływu na polski rynek. Jeśli jej ostateczny kształt będzie oznaczać, że jedyną szansą dla Unimotu na rozwój jest wyjście za granicę, to chcemy być na to gotowi.- W Rumunii zainteresowani jesteśmy zwłaszcza hurtem, rynkiem asfaltów czy gazu LPG. To rynek bardzo podobny do polskiego; mamy tam możliwości dobrej kooperacji, jeśli chodzi o kierunki dostaw.- Jesteśmy jedną z niewielu spółek, która pokazuje prognozy, co jest dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę wielką zmienność otoczenia rynkowego. Prognoza na 2021 r. mówi o 75 mln zł EBIDTA i jest ona cały czas aktualna.