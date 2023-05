Unimot korzysta na wysokim poziomie marż w segmencie oleju napędowego

Grupa Unimot w I kwartale 2023 wg szacunków osiągnęła przychody od klientów zewnętrznych na poziomie 2,99 mld zł notując 104,9 mln zł skorygowanego zysku EBITDA wobec 2,32 mld zł przychodów od klientów zewnętrznych i 85,1 mln zł skorygowanego zysku EBITDA w I kwartale 2022.

Unimot opublikował szacunki skonsolidowanych wyników finansowych za I kwartał 2023 roku.

Według wstępnych danych skonsolidowana EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) skorygowana wyniosła w tym okresie 104,9 mln zł, a przychody od klientów zewnętrznych 2, 989 mld zł.

Wyniki grupy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły 85,1 mln zł skonsolidowanej EBITDA skorygowanej i prawie 2, 321 mld zł przychodów od klientów zewnętrznych.

Zysk pod wpływem wysokiego poziomu marż w segmencie oleju napędowego

Unimot definiuje zysk EBITDA jako zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją, a skorygowana EBITDA to zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych.

Spółka podała, że główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I kwartale 2023 r. miał utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego.

Było to, jak poinformował Unimot, konsekwencją sytuacji rynkowej związanej z wprowadzeniem od 5 lutego 2023 r. embarga na olej napędowy pochodzący z Rosji i obawami o dostępność tego produktu po wdrożeniu sankcji.

W I kwartale 2023 grupa osiągnęła sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 506 tys. m sześc. (wzrost o 56 proc. rok do roku ) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 47 proc. rok do roku, do 78 tys. ton "w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw ".

"Cały czas staramy się wspierać Ukrainę dostawami paliw "

Firma zaznaczyła, że dostawy do Ukrainy rozpoczęły się pod koniec I kwartału 2022 roku.

- W związku z dywersyfikacją kierunków dostaw paliw przez Ukrainę ubiegłoroczny, rekordowy eksportowany na ten rynek wolumen nie będzie już pewnie osiągalny, ale cały czas staramy się wspierać Ukrainę dostawami paliw za pomocą wszystkich dostępnych nam instrumentów - powiedział Adam Sikorski, prezes zarządu Unimotu, cytowany w komunikacie.

- Już teraz wykorzystujemy przejęty 7 kwietnia 2023 r. terminal w Jaśle, do tej pory przeznaczony przede wszystkim do przechowywania zapasów obowiązkowych, do eksportu paliwa na rynek ukraiński i produkt z tego terminala cieszy się coraz większym zainteresowaniem – dodał Adam Sikorski.

Spółka podała, że na wyniki I kwartału 2023 r. pozytywnie wpłynęła również „skuteczna realizacja strategii handlowej przyjętej na ten okres w zakresie obrotu energią elektryczną”.

Unimot poinformował, że ostateczne dane za I kwartał 2023 zostaną przekazane do wiadomości publicznej w raporcie za I kwartał 2023 r., który zgodnie z przyjętym harmonogramem zostanie opublikowany 23 maja 2023 r.