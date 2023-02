Unimot miał rekordowy rok

Wojna i zawirowania na rynku paliwowym dały zarobić Unimotowi. Niezależny importer paliw wypracował ponad pół miliarda złotych skorygowanego wyniku EBITDA.

Niezależny importer paliw giełdowy Unimot przedstawił szacunkowe wyniki za IV kwartał 2022 r. oraz za cały ubiegły rok.

Według wstępnych danych, skonsolidowana EBITDA skorygowana, najlepiej opisująca zyskowność biznesu w branży paliwowej, wyniosła odpowiednio 222,1 mln zł w IV kwartale 2022 r. i 502,3 mln zł w 2022 r.

Skonsolidowane przychody od klientów wyniosły w 2022 r. 13,3 mld zł.

- Rok 2022 był bezprecedensowy pod wieloma względami. Pod koniec 2021 r. roku prognozowaliśmy niepewność na rynkach, ale to, co wydarzyło się w 2022 r., trudno było przewidzieć. Zbrojna agresja Rosji na niepodległą Ukrainę spowodowała ogromne wyzwania dla całej światowej gospodarki, a przede wszystkim dla sektora paliwowego. Zmagaliśmy się z niespotykaną dotąd zmiennością cen i napiętymi łańcuchami dostaw. W tych trudnych warunkach mieliśmy możliwość wykorzystania swojego wieloletniego doświadczenia w branży oraz umiejętności szybkiego i elastycznego dostosowywania się do wymagającego otoczenia. Wypracowane w 2022 r. rekordowe wyniki finansowe są dowodem na to, że bardzo dobrze poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem - mówi Adam Sikorski, prezes Unimotu.

Unimot wypracował w 2022 r. skonsolidowaną EBITDA skorygowaną (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) na poziomie 502,3 mln zł, wobec 70,6 mln zł w 2021 r. Natomiast w IV kwartale 2022 r. wyniosła 222,1 mln zł, wobec 13,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

Wysokie marże dały nieźle zarobić Unimotowi w ostatnich miesiącach roku

Jak tłumaczy firma, główny wpływ na wynik IV kwartału miał utrzymujący się wysoki poziom marż w segmencie oleju napędowego i biopaliw oraz w segmencie LPG, który był konsekwencją wysokich premii lądowych oraz niedoborów mocy logistycznych.

Było to związane z trwającą wojną w Ukrainie, dużą niepewnością na rynkach globalnych oraz skutkami wprowadzonych sankcji na Białoruś i Rosję.

Wysoki popyt na paliwa i wojna napędziły sprzedaż Unimotu

W ostatnim kwartale 2022 r. grupa Unimot osiągnęła solidny wolumen sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 435 tys. m3 (wzrost o 1 proc. r/r) oraz zwiększyła sprzedaż gazu LPG o 24 proc. do 70 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu na rynku krajowym oraz zaspakajania potrzeb gospodarki ukraińskiej i ludności Ukrainy w zakresie dostaw paliw.

Jak wylicza Unimot, wynik w IV kwartale to efekt także: "skutecznej realizacji strategii handlowej przyjętej na ten okres w zakresie obrotu energią elektryczną oraz wykorzystanie zmienności rynku w zakresie cen gazu ziemnego przy użyciu wynajętych pojemności magazynowych".

Wśród czynników, które odbiły się na wynikach finansowych grupy w ostatnim kwartale Unimot wylicza przede wszystkim wyzwania logistyczne, przez które firma nie była w stanie w pełni wykorzystać szans rynkowych. Nie bez znaczenia były także koszty związane z realizacją projektu przejęcia aktywów Lotos Terminale.

Przypomnijmy, że Unimot w związku fuzją PKN Orlen i Grupy Lotos ma kupić obszar logistyki paliw i asfaltu, skupionych w spółce Lotos Terminale. Był to jeden z warunków fuzji Lotosu i Orlenu wyznaczonych przez Komisję Europejską. Pierwotnie transakcja ta miała zostać domknięta do 20 grudnia, jednak termin ten został przedłużony.

3 lutego została podpisana warunkowa umowa, w której strony zobowiązały się do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży 100 proc. akcji Lotos Terminale pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez uprawnione organy. W chwili zawarcia ostatecznej umowy Unimot Investments zostanie zobowiązane do zapłaty wyliczonej we wskazany sposób należnej ceny, szacowanej na 450 mln zł.