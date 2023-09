Unimot miał słabsze półrocze. Wyniki napędzają nowe biznesy

Grupa Unimot zanotowała w pierwszym tegorocznym półroczu słabsze wyniki niż przed rokiem.

Operator sieci stacji benzynowych AVIA oraz niezależny importer paliw - grupa Unimot - zanotowała pogorszenie wyników finansowych w drugim kwartale 2023 roku w ujęciu rocznym.

Niższe okazały się zarówno przychody jak i zysk netto.

W raportowanym okresie wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw przekroczył milion metrów sześciennych , a sprzedaż gazu LPG przekroczyła poziom 146 tys. ton.

Wyniki grupy Unimot nieco słabsze niż przed rokiem

Największy niezależny operator paliwowy w Polsce - Grupa Unimot - wypracowała w drugim kwartale 2023 roku przychody w wysokości 3,25 mld zł, mniej o 11 proc. rok do roku. Skonsolidowany zysk EBITDA (skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) ukształtował się na poziomie 62,8 mln zł, wobec 74,3 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł w raportowanym okresie 31,9 mln zł i spadł w ujęciu rocznym o 29 procent.

Poniżej wybrane dane finansowe grupy Unimot:

- Pomimo wymagającego otoczenia, grupa Unimot osiągnęła w pierwszym półroczu 2023 r. dobre wyniki finansowe. Skonsolidowana EBITDA skorygowana osiągnęła poziom 168 mln złotych, a skonsolidowany zysk netto wyniósł blisko 114 mln złotych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w drugim kwartale 2023 r. około 60 proc. EBITDA zostało wypracowane przez podmioty nabyte przez grupę Unimot od początku roku. W raportowanym okresie wolumen sprzedaży oleju napędowego i biopaliw przekroczył 1 mln m3 , a sprzedaż gazu LPG przekroczyła poziom 146 tys. ton - wskazał prezes Unimotu, Adam Sikorski.

Na wyniki osiągnięte przez grupę Unimot w drugim kwartale miały wpływ przede wszystkim nowe biznesy, które weszły w skład grupy w 2023 roku.

- W przypadku segmentu oleju napędowego, który do tej pory generował około 75 proc. zysku EBITDA Grupy, na początku roku pojawiały się obawy dotyczące dostępności tego produktu po wprowadzeniu embarga na import z Rosji. Szybko okazało się jednak, że produkt ten jest dostępny, ale jego import stawał się z miesiąca na miesiąc coraz mniej opłacalny z powodu spadku tzw. premii lądowej, będącej wyznacznikiem opłacalności importu. Wpłynęło to na znaczące obniżenie wyniku wypracowanego przez ten segment w stosunku do założeń - podała spółka w raporcie.

Poniżej kwartalne ujęcie dynamiki przychodów i zysku EBITDA:

Przejecie części Lotosu istotnie wpływa na wyniki grupy Unimot

Sfinalizowana 7 kwietnia 2023 roku transakcja przejęcia 100 proc. akcji Lotos Terminale była najważniejszym wydarzeniem biznesowym w pierwszym półroczu 2023 roku i kolejnym etapem sukcesywnego rozwoju i umacniania grupy Unimot na pozycji największego niezależnego operatora na rynku paliw w Polsce

- Dzięki transakcji aktywa rozszerzyły się o 9 terminali paliwowych i dwa zakłady produkcji asfaltu. Tym samym Grupa stała się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw, posiadającym ponadto status Niezależnego Operatora Logistycznego, czyli podmiotu, z którego usług magazynowania mogą korzystać inne podmioty a także drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów - podała spółka.

Zarząd Unimotu szacuje, że wstępny wynik z rozliczenia transakcji nabycia Lotos Terminale wynosi 216 mln zł, mniej niż szacowano wcześniej.

- W związku z tym, EBITDA grupy (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją) wypracowana w 1 półroczu 2023 r. - według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego - wynosi 197 mln zł i nie uwzględnia powyższego tymczasowego, wstępnego wyniku z rozliczenia transakcji, a w drugim kwartale 2023 r. - 82 mln zł - podał Unimot w raporcie bieżącym.

Kapitalizacja giełdowa Unimotu wynosi obecnie około 830 mln zł, od początku roku akcje podrożały o niespełna 30 procent. Prawie 44 proc. akcji spółki (największy pakiet) jest w posiadaniu Unimot Express sp. z o.o.