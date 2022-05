Unimot mnoży zyski

Unimot mocno rozpoczął 2022 rok. W pierwszym kwartale zarobił na czysto 114,7 mln zł wobec 30,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z raportu finansowego spółki.

Skonsolidowane przychody Grupy Unimot w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosły 2 371,2 mln zł, w stosunku do 1 572,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk netto wyniósł 114,7 mln zł wobec 30,1 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku.

Na wyniki za I kwartał 2022 r. pozytywnie wpłynęły segmenty oleju napędowego i biopaliw, LPG oraz energii elektrycznej. Negatywny wpływ na wyniki miał segment fotowoltaiki oraz stacje AVIA.

W tym okresie skonsolidowana EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) skorygowana osiągnęła poziom 85,1 mln zł.

- To oznacza, że przekroczyliśmy poziom całej ubiegłorocznej EBITDA skorygowanej, która wyniosła w 2021 r. 70,6 mln zł. Było to możliwe dzięki umiejętnemu wykorzystaniu okazji rynkowych, jakie dawały gwałtowne zmiany cen paliw przy wzmożonym popycie, co przełożyło się z kolei na dynamiczny wzrost marż na sprzedaży paliw, biopaliw i gazu płynnego LPG – tłumaczył w liście do akcjonariuszy Adam Sikorski, prezes spółki.

- Jeśli chodzi o wyniki za I kwartał tego roku, w segmencie obrotu paliwami głównym czynnikiem wpływającym na wynik była przede wszystkim wojna w Ukrainie i w konsekwencji nagły wzrost cen produktów naftowych na przełomie lutego i marca 2022 r., a także zwiększenie popytu i wolumenów będące konsekwencją wojny oraz obaw przez embargiem na produkty z Rosji – twierdzi Adam Sikorski.

Spółka podkreśla, że w przypadku oleju napędowego jesteśmy w pełni przygotowani na wprowadzenie sankcji na ten produkt, dzięki wynajętemu terminalowi Gulfhavn w Danii. Pierwsza zakontraktowana dostawa oleju napędowego z Bliskiego Wschodu trafiła przez terminal w Danii do Polski w kwietniu tego roku.

- Docelowo terminal będzie mógł być udostępniany również innym podmiotom, które będą chciały go wykorzystać w celu sprowadzenia tego paliwa do Europy z innego kierunku niż rosyjski – podkreśla prezes Unimotu.

Na wyniki za I kwartał 2022 r. pozytywnie wpłynęły segmenty oleju napędowego i biopaliw, LPG oraz energii elektrycznej (wynik Tradea). Negatywny wpływ na wyniki miał segment fotowoltaiki oraz stacje AVIA.

EBITDA skorygowana w segmencie oleju napędowego i biopaliw osiągnęła poziom 48,3 mln zł i była wyższa o około 119 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Segment LPG wypracował wynik EBITDA na poziomie 17,4 mln zł, tym samym wyższy niż EBITDA tego biznesu w całym 2021 r. oraz o około 420 proc. wyższy niż I kwartale 2021 r.

Oczekując na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale, w maju tego roku rozpoczęta została reorganizacja grupy, której celem jest przygotowanie do zarządzania nowymi aktywami i utrzymanie statusu niezależności poszczególnych rodzajów działalności, co jest szczególnie ważne w obszarze magazynowania paliw i działalności importowej. Grupa zamierza prowadzić te biznesy w ramach kontrolowanych przez Unimot, ale działających jako odrębne podmioty gospodarcze, spółek celowych.