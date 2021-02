Unimot mocniej wchodzi w zieloną energię

Niezależny importer paliw ciekłych i gazowych firma Unimot zainwestowała w klaster energetyczny Żywiecka Energia Przyszłości. - Zakup udziałów w OKE wpisuje się w naszą strategię uczestniczenia w zmianach na rynku energii - mówi Adam Sikorski, prezes Unimotu.

Wirtualna elektrownia i dystrybucja

- Przyszła współpraca z samorządami skupionymi w Związku Międzygminnym w Żywcu, partnerami klastra ŻEP, oraz partnerami z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na skuteczną realizację projektów zwiększających lokalne niskoemisyjne bezpieczeństwo energetyczne – podsumowuje Andrzej Moczydłowski.Czytaj także: Unimot rozpocznie produkcję paneli słonecznych Spółka OKE rozwija także Wirtualną Żywiecką Elektrownię (WŻE), która zakłada współpracę z lokalnymi inwestorami — mieszkańcami, gminami czy innymi jednostkami samorządowymi — dając im możliwość przyłączenia bilansowego posiadanych źródeł w jedną wirtualną elektrownię słoneczną.- Szczególną rolę w tym procesie odgrywać będzie koordynator klastra ŻEP, spółka OKE, jako lider i właściciel narzędzi do obsługi i zarządzania Wirtualną Żywiecką Elektrownią. WŻE w połączeniu z projektami Słonecznej Żywiecczyzny oraz innymi działaniami z obszaru wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią to nowatorskie podejście do zarządzania lokalnym rynkiem energii, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Żywiecczyzny — podkreśla Janusz Michałek, przewodniczący Komitetu Zarządzającego klastra ŻEP, równocześnie prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Uczestnictwo firmy UNIMOT w klastrze ŻEP obejmie również działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Spółka OKE wraz z jedną z gmin uczestniczących w klastrze bierze udział w procesie przejęcia małej sieci energetycznej (dystrybucyjnej).Unimot to działający od ponad 25 lat na rynku niezależny importer paliw ciekłych i gazowych. Grupa jest członkiem stowarzyszenia AVIA International – skupiającego ponad 3200 stacji paliw w Europie. Pod marką AVIA firma Unimot rozwija w Polsce sieć stacji paliw , a od czerwca 2020 roku Grupa oferuje także instalacje fotowoltaiczne pod marką AVIA Solar.Od 2017 r. spółka jest notowana na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.