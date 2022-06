Unimot może przejmować terminale Lotosu

Grupa Unimot otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Europejską zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos, co oznacza spełnienie się istotnego warunku nabycia przez Unimot Investments 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale. - Cieszymy się, że kolejny krok milowy tej transakcji mamy już za sobą - mówi Adam Sikorski, prezes Unimotu.

Umowa przedwstępna, której jednym z warunków była zgoda Komisji Europejskiej, obejmuje biznes niezależnego operatora logistycznego oraz produkcji i sprzedaży asfaltów.

Po sfinalizowaniu transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów w Polsce.

Do sfinalizowania transakcji dojdzie po spełnieniu się pozostałych warunków formalnych, m.in. uzyskaniu zgody UOKiK i odpowiednich zgód korporacyjnych.

- Cieszymy się, że kolejny krok milowy tej transakcji, jakim było wydanie zgody przez Komisję Europejską, mamy już za sobą. Tym samym jesteśmy coraz bliżej, by transakcję sfinalizować. Oczekując na tę decyzję, w maju tego roku rozpoczęliśmy reorganizację naszej Grupy. Jej celem jest przygotowanie do efektywnego zarządzania nowymi aktywami i utrzymanie statusu niezależności poszczególnych segmentów, co jest szczególnie ważne w obszarze magazynowania paliw i działalności importowej. Przejmowane aktywa będą stanowiły platformę do ich dlaczego rozwoju w ramach Grupy Unimot – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimotu.

Zgodnie z umową przedwstępną Grupa Unimot nabędzie biznes niezależnego operatora logistycznego

(ang. Independent Logistics Operator, tzw. biznes „ILO”), który obejmuje dziewięć terminali paliw o łącznej bieżącej pojemności 350 tys. m3, w tym pięć terminali należących obecnie do Lotos Terminale:

w Czechowicach-Dziedzicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu oraz Rypinie, a także cztery terminale należące obecnie do PKN Orlen: w Bolesławcu, Szczecinie, Gutkowie oraz Gdańsku.

Po zakończeniu prowadzonych prac rozwojowych zdolności magazynowe wzrosną do 410 tys. m3. W wyniku transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw w ujęciu wolumenowym. Dodatkowo, po zrealizowaniu przez PKN Orlen modernizacji i rozbudowy terminala morskiego w Szczecinie, Grupa Unimot dodatkowo dysponować będzie ok. 10 tys. m3 pojemności przeznaczonych do magazynowania paliwa lotniczego oraz 40 tys. m3 przeznaczonych do magazynowania oleju napędowego.

Ponadto w ramach transakcji Grupa Unimot przejmie biznes „bitumen”. Obejmie on wydzielane ze spółki Lotos Asfalt zakłady produkcji asfaltów w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach wraz z działem handlowym, jak również dziesięcioletni kontrakt na dostawy przez Grupę Lotos produktów asfaltowych i surowca do ich produkcji w ilości do 500 tys. ton rocznie, dzięki czemu Grupa Unimot stanie się drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów w ujęciu wolumenowym.

Do sfinalizowania transakcji dojdzie po spełnieniu się pozostałych warunków formalnych, m.in. uzyskaniu zgody UOKiK i odpowiednich zgód korporacyjnych.