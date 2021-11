Unimot podtrzymuje prognozy, choć to coraz trudniejsze zadanie

Mimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego, w tym rosnących cen surowców, Unimot, notowany na GPW w Warszawie niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, wypracował III kwartale 2021 r. ponad 2 mld zł skonsolidowanych przychodów.

EBITDA skorygowana, która jest najlepszym miernikiem efektywności w paliwowym biznesie, ukształtowała się na poziomie 12 mln zł. Skonsolidowana EBITDA skorygowana za 9 miesięcy 2021 r. wyniosła 57,5 mln zł, co stanowi 76,4 proc. całorocznej prognozy finansowej.

- W ostatnich miesiącach bieżącego roku mamy przed sobą wiele wyzwań, przede wszystkim związanych z dalszym wzrostem cen surowców, w tym głównie biopaliw, gazu ziemnego i energii elektrycznej. Staramy się jak najlepiej dostosowywać do zachodzących w związku z tym zmian rynkowych i wierzymy, że uda się nam efektywnie zarządzić zidentyfikowanymi ryzykami. Wciąż podtrzymujemy naszą prognozę na 2021 r. w wysokości 75,3 mln zł skorygowanej EBITDA, aczkolwiek jest to na ten moment bardzo ambitne zadanie – mówi Adam Sikorski, prezes Unimotu.

Gaz i energia cierpi, fotowoltaika na plusie

Atomowa współpraca

Jak informuje Unimot, wzrost cen najbardziej uderzył w segment gazu ziemnego i energii elektrycznej. Znacznie lepiej radził sobie natomiast segment fotowoltaiki. W III kwartale Unimot przeprowadził działania restrukturyzacyjne i dostosował strukturę organizacyjną do nowej strategii rozwoju w kierunku klientów biznesowych i instalacji powyżej 50 kWp. Warto przypomnieć także, że w tym czasie firma podpisała umowę z amerykańskim producentem First Solar na dostawy paneli fotowoltaicznych produkowanych w technologii cienkowarstwowej. Jak tłumaczył w niedawnej rozmowie z WNP.PL Adam Sikorski , amerykańskie panele to zupełnie inna technologia niż w przypadku rodzimej produkcji czy najpopularniejszych obecnie paneli chińskich.- First Solar produkuje w technologii cienkowarstwowej, która ma wiele zalet, zwłaszcza w polskich warunkach. Te panele pozwalają na o wiele większą, niż panele w najpopularniejszej technologii, produkcję energii przy dużej wilgotności czy występujących często w Polsce w warunkach zacienienia - mówił WNP.PL prezes Unimotu. Z amerykańskim partnerem Unimot będzie rozwijał nie tylko współpracę solarną. Przypomnijmy, że w połowie października firma podpisała porozumienie o współpracy z NuScale Power dotyczące roli Unimotu jako konsultanta w obszarze małych reaktorów modułowych - SMR (small modular reactor),Jak wyjaśniał w wywiadzie dla WNP.PL Adam Sikorski, Unimot chce łączyć amerykańską firmę, która dysponuje technologią, z prywatnymi odbiorcami, zainteresowanymi instalacją modułowych reaktorów. W grę wchodzić może także obrót nadwyżkami energii, a w dalszej perspektywie - zyskanie źródeł wodoru.Czytaj więcej: Unimot chce upowszechniać małe reaktory, ale rynku paliw nie porzuca