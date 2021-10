Unimot poszukuje potencjalnych klientów na małe reaktory jądrowe

Unimot próbuje znaleźć potencjalnych klientów i połączyć ich z dostawcą technologii jądrowej - NuScale - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski. Unimot, amerykańska firma Getka oraz NuScale podpisały we wrześniu porozumienie o współpracy.

- Mam wrażenie, że przedsiębiorcy trochę chcą wziąć w swoje ręce sprawy energetyki, kwestie zapewnienia sobie pewnych dostaw energii elektrycznej po przewidywalnej cenie. Widać, że ostatnio zaczęli o tym rozmawiać, jest to kwestia poruszana na najwyższych szczeblach korporacyjnych, a firmy mają coraz większą wiedzę - ocenił prezes Unimotu.Reaktor NuScale to pierwszy SMR, którego konstrukcja dostała od amerykańskiego dozoru NRC Standard Design Approval (ogólną zgodę na zastosowanie technologii). Pojedynczy reaktor ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra.Na plac budowy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu. Pierwszy NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Zespół ten ma liczyć sześć reaktorów. Pierwszy z nich ma zacząć działać w 2029 r., cały zespół - w 2030 r.