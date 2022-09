Unimot potroił zyski, a na horyzoncie widać skokowy wzrost skali działalności

Notowany na warszawskiej giełdzie Unimot wypracował w I półroczu 2022 r. 5,9 mld zł przychodów i 159,5 mln zł skonsolidowanej EBITDA. Zysk w tym czasie urósł ponad trzykrotnie. Niezależny importer paliw ciekłych i gazowych, dopina obecnie przejęcie aktywów logistycznych od Orlenu, co skokowo zwiększy jej skalę działania.

Jak wynika z opublikowanego przez Unimot raportu za I półrocze 2022 r., skonsolidowane przychody ogółem grupy w tym czasie wyniosły 5 889 mln zł.

Skonsolidowana EBITDA skorygowana (o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe) ukształtowała się na poziomie 159,5 mln zł, wobec 45,5 mln zł w I półroczu 2021 r.

Zysk netto wyniósł w I półroczu 2022 r. 159,7 mln zł w stosunku do 46,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Unimot osiągnął dobre wyniki w trudnym otoczeniu

- W I półroczu 2022 r. wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne, co w świetle wyzwań związanych głównie z wywołaną przez Rosję wojną w Ukrainie wymagało szybkiego i elastycznego podejścia do każdej pojawiającej się szansy rynkowej. Spółka działała w środowisku niespotykanych do tej pory zmian cen paliw, wzmożonego popytu, narastających problemów logistycznych oraz rozszerzanych sankcji na Rosję i Białoruś, do których konsekwentnie się stosujemy. Pomaga nam w tym wynajęty terminal przeładunkowy w Danii, dzięki któremu dywersyfikujemy źródła dostaw oleju napędowego i możemy w pełni wykorzystać potencjał importu z innych kierunków, niż wschodni - mówi cytowany w komunikacie Adam Sikorski, prezes zarządu Unimotu.

Drugi kwartał i całe półrocze 2022 to okres wielu wyzwań, tym bardziej cieszymy się że potrafimy odnaleźć się w tym trudnym i zmiennym otoczeniu. @unimot_sa https://t.co/UBxGt5MEmA — Adam Sikorski (@sikorski_adam) September 1, 2022

Jak wyjaśnia firma, główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA skorygowaną w I półroczu 2022 r. miały: trwająca wojna w Ukrainie i w konsekwencji duża niepewność na rynkach globalnych oraz skutki wprowadzanych sankcji na Białoruś i Rosję, wzrost wolumenu sprzedaży oleju napędowego i biopaliw o 15 proc. r/r do poziomu 855 tys. m sześc. oraz gazu LPG o 5 proc. do 118 tys. ton w efekcie wzmożonego popytu, w tym ze strony klientów ukraińskich oraz wyzwania logistyczne ograniczające możliwości wykorzystania szans rynkowych.

Przejęcie aktywów Lotosu

Kluczowym wydarzeniem w I półroczu 2022 r. było podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej przejęcia przez Grupę Unimot 100 proc. akcji Lotos Terminale. Po sfinalizowaniu transakcji firma stanie się niezależnym operatorem logistycznym posiadającym 9 terminali paliw, przejmie także 2 zakłady produkcji asfaltów.

Przejęcie spółki Lotos Terminale oznaczać będzie skokowy wzrost skali działalności i da Unimotowi pozycję trzeciego gracza na rynku magazynowania paliw oraz drugiego na rynku sprzedaży asfaltów.

Przypomnijmy, 20 czerwca 2022 r. zgodę na realizację środków zaradczych, w ramach których odbywa się transakcja nabycia akcji Lotos Terminale, wyraziła Komisja Europejska, a 8 lipca 2022 r. Unimot otrzymał także zgodę na koncentrację wydaną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Zgoda UOKiK była kolejnym kluczowym krokiem zbliżającym nas do sfinalizowania tej największej w historii naszej firmy transakcji. Jesteśmy już również organizacyjnie przygotowani do pełnienia roli niezależnego operatora logistycznego, ponieważ nasz segment związany z obrotem paliwami, biopaliwami i gazem LPG od 1 sierpnia funkcjonuje w ramach spółki Unimot Paliwa. Dzięki temu będziemy gotowi do zapewnienia pełnej niezależności poszczególnych segmentów po przejęciu infrastruktury magazynowania paliw - dodaje Adam Sikorski.

Rozwój stacji Avia

Równolegle grupa Unimot rozwija również swoją sieć stacji paliw prowadzoną pod marką Avia, którą 5 lat temu wprowadziła na polski rynek. Na koniec I półrocza 2022 r. grupa posiadała 102 stacje pod tym szyldem, w tym 31 prowadzonych w modelu CODO (bezpośrednio przez spółkę) i 71 w modelu DOFO (franczyzowych), co oznacza wzrost liczby stacji o 17 obiektów w I półroczu.

stacjach Unimot rozwija także współpracę z siecią SPAR, uruchamiając kolejne markety SPAR Express przy stacjach Avia. Na koniec czerwca 2022 r. działało ich 9.

Jak wylicza Unimot, na stacjach funkcjonujących w formacie sklepowym SPAR zaobserwowano ponad 20 proc. wzrost sprzedaży asortymentu, w związku z tym przygotowywane są plany dalszego rozwoju współpracy między sieciami.

Unimot w I półroczu 2022 r. przekroczył również wolumen sprzedaży 100 mln litrów paliw na stacjach Avia i celem grupy jest utrzymanie wolumenu sprzedaży na poziomie 20 mln litrów miesięcznie.