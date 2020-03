Unimot spokojny o biznes w trudnych czasach

Wojna cenowa na rynku ropy i kryzys wywołany pandemią koronawirusa nie stanowią obecnie zagrożenia dla wyników Unimotu. - Pierwszy kwartał 2020 r. prawdopodobnie będzie zdecydowanie lepszy od naszych założeń - przekonują prezes Adam Sikorski oraz wiceprezes zarządu ds. finansowych, Marek Moroz.

Unimot szykuje się również do aktualizacji strategii długoterminowej, ze względu na sytuację związaną z prowadzonym nabyciem Grupy Lotos przez Orlen i jej ewentualnymi skutkami. Firma przygląda się całemu procesowi, o czym mówił w wywiadzie dla WNP.PL prezes Adam Sikorski.- Jeżeli w wyniku połączenia spółek Orlen i Lotos dojdzie do wystawienia na sprzedaż jakiegoś pakietu stacji paliw, to Unimot deklaruje chęć odkupu pewnej części tych stacji poprzez udział w konsorcjum zrzeszającym partnerów Avia International - mówił.Czytaj cały wywiad: Adam Sikorski o przyszłości Unimotu i fuzji Orlenu i Lotosu Jednocześnie przedstawiciele zarządu zapewnili, że poza przyglądaniem się procesowi przejęcia Lotosu przez Orlen, nie pracują obecnie nad żadną inną strategiczną inwestycją.Wciąż aktualne pozostają natomiast plany pozyskania w 2020 r. ponad 30 stacji paliw. - O ile epidemia koronawirusa zakończy się w drugim kwartale, wynik ten będzie niezagrożony - przekonywali prezes i wiceprezes.