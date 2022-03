Unimot szykuje się do przejęcia terminali Lotosu

Unimot szykuje się do przejęcia spółki Lotos Terminale. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafił już wniosek w tej sprawie.

Dodatkowo we wstępnej umowie zagwarantowane zostały dwa kontrakty, które mają największą wagę dla Unimotu. Orlen zobowiązał się do zakontraktowania 1/3 pojemności przejmowanych terminali na okres 10 lat. W ten sposób Unimot zyskał już pierwszego klienta. Transakcja przewiduje również zakontraktowanie 1/3 pojemności dla przyszłego nabywcy rafnerii w Gdańsku, którym - jak się okazało 12 stycznia - ma zostać koncern Saudi Aramco.W umowie znalazły się zapisy o ograniczeniu dla obecnego akcjonariusza większościowego Unimotu zejścia poniżej 51 proc. Ponadto Orlen ma prawo pierwokupu w wypadku, gdyby ten większościowych akcjonariusz, czyli rodzina Sikorskich, zdecydowała się na sprzedaż swoich udziałów.Przejmując z kolei aktywa asfaltowe Lotosu, Unimot nabędzie zakłady produkujące asfalty modyfikowane, drogowe i przemysłowe w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle. Częścią transakcji jest również 10-letni kontrakt, z możliwością przedłużenia, na dostawę 500 tys. ton surowca do produkcji asfaltów.Dzięki tym aktywom Unimot, który jako Avia Bitumen obecnie posiada kilkuprocentowy udział w rynku bitumenów, będzie miał 47-proc. kawałek rynkowego tortu, stając się liderem rynku.- Dzięki transakcji będziemy trzecim graczem w Polsce na rynku logistyki paliwowej, drugim największym graczem na hurtowym rynku paliwowym i drugim na rynku asfaltów. Staniemy się dwukrotnie większą organizacją pod względem EBITDA oraz liczby pracowników po przejęciu - wyliczał prezes Unimotu Adam Sikorski podczas konferencji poświęconej przejęciu aktywów Lotosu w toku fuzji z PKN Orlen.