Unimot urośnie dwa razy dzięki fuzji Orlenu i Lotosu

Dzięki transakcji będziemy trzecim graczem w Polsce na rynku logistyki paliwowej, drugim największym graczem na hurtowym rynku paliwowym i drugim na rynku asfaltów. Staniemy się dwukrotnie większą organizacją pod względem EBITDA oraz liczby pracowników po przejęciu - wyliczał prezes Unimotu Adam Sikorski podczas konferencji poświęconej przejęciu aktywów Lotosu w toku fuzji z PKN Orlen.

Unimot urośnie

Struktura transakcji

Unimot przyglądał się rafinerii i stacjom paliw Lotosu

Harmonogram transakcji

- Rynek obrotu paliwami stanowi znaczną część naszej EBITDA. Nie mogliśmy nie wziąć udziału w transakcjach, które wpłyną na strategiczny dla nas rynek - mówił podczas telekonferencji poświęconej transakcjom przejęcia aktywów Lotosu i Orlenu Adam Sikorski, prezes Unimotu.Jak tłumaczył, przejęcie terminali było dla Unimotu okazją inwestycyjną, która pozwoli na znaczne zwiększenie skali działalności.- Dzięki transakcji będziemy trzecim największym graczem w Polsce na rynku logistyki paliwowej, z 11-proc. udziałem w nim. Będziemy też drugim największym graczem na hurtowym rynku paliwowym i drugim na rynku asfaltów. Staniemy się dwukrotnie większą organizacją pod względem EBITDA oraz liczby pracowników po przejęciu - wyliczał Adam Sikorski.Wśród największych korzyści dla firmy, płynących z przejęć, prezes Unimotu wskazał na dywersyfikację przychodów, która pozwoli firmie uniezależnić się od dwóch największych dotychczas dywizji biznesowych. Ponadto pozwoli na uzupełnienie łańcucha wartości i związanych z tym kompetencji.Jak podkreślał podczas konferencji Adam Sikorski, firma ma bardzo ambitne plany dla przejmowanych aktywów.- Terminale po naszej akwizycji będą się różnić od tego, jak funkcjonują obecnie. Będą dostępne dla wszystkich graczy i będą się rozwijać. Dzięki temu na rynku będzie większa konkurencyjność - zapewniał prezes Unimotu.Uspokajał również pracowników przejmowanych zakładów, zapowiadając inwestycje i wzrost zatrudnienia w długoterminowej perspektywie.- Jesteśmy firmą rodzinną, siedzibę mamy w niedużej miejscowości Zawadzkie i doskonale rozumiemy, jak funkcjonują takie małe społeczności. Jaki wpływ na nie mają działające lokalnie firmy. Chcemy zaistnieć w nowych lokalizacjach, nawet bardziej niż obecny właściciel, bo dla nas przejmowane aktywa to będzie główny biznes. Pracownicy mają zagwarantowany 3-letni okres zatrudnienia, ale te zapisy, które zostały na przekazane, nie są potrzebne. Zakładając rozwój terminali, inwestycje, zatrudnienie może się zwiększyć - zapewniał Adam Sikorski, dodając, że dla Unimotu będzie to nowy biznes i kompetencje przejmowanych pracowników są bardzo ważne dla firmy.Całą operację przejęcia aktywów Lotosu i Orlenu realizować będzie powołany do tego celu wehikuł finansowy - Unimot Investment, co było związane ze sposobem realizacji transakcji.- Aktywa które będziemy przejmować, będą dopiero organizowane w spółce Lotos Terminale. Dlatego struktura transakcji wynikała z uwarunkowań prawnych i była związana ze strukturą sprzedającego a nie kupującego - wyjaśnia prezes Unimotu.Szacowane zaangażowanie grupy w transakcję wyniesie 450 mln zł, w tym 350 mln zł stanowić będzie finansowanie zewnętrze, udzielone przez konsorcjum banków w składzie mBank, Pekao i PKO BP. Ze strony Unimotu wkład własny ma sięgnąć 50 mln zł. Ogólna kwota zawiera też opcję "earn-out", czyli dopłaty uzależnionej od osiąganych przyszłych wyników przejmowanych obszarów biznesowych.Przejęcie, jak i zobowiązania zaciągnięte na jego realizacje, będą miały wpływ na dywidendę.- W naszym kredycie konsorcjalnym mamy zastrzeżenie, że w 2022 roku wstrzymujemy wypłatę dywidendy. Nie oznacza to jednak zmiany długoterminowej polityki dywidendowej - zapewniał Adam Sikorski.Jak zdradził, Unimot analizował kwestię zaangażowania się w transakcje sprzedaży aktywów Lotosu w segmencie produkcji i sprzedaży hurtowej.- Rozważaliśmy uczestniczenie w tym procesie jako mniejszościowy partner. Niestety nie znaleźliśmy chętnych na zakup aktywów rafineryjnych w aktualnym otoczeniu rynkowym. Partnerzy, z którymi rozmawialiśmy, wskazali nam na ogromne wyzwania, jakie stoją przed tym sektorem, takie jak transformacja energetyczna i związane z nią inwestycje. Zwłaszcza rynek europejski znajduje się pod wielką presją. Dlatego żaden z nich nie wyraził zainteresowania uczestniczeniem w tym procesie - mówił Adam Sikorski, ujawniając, że chodziło o amerykańskich partnerów.Specyfika Saudi Aramco, inwestora, który finalnie został wybrany jako partner do aktywów rafineryjnych, sprawiła, że również w takim układzie zaangażowanie Unimotu w aktywa produkcyjne było niemożliwe.- Saudi Aramco, jeżeli inwestuje w rafinerie, to robi to samodzielnie, prowadząc rozmowy na najwyższych szczeblach. Naszego udziału w zakresie rozmów tutaj nie było - podsumował prezes Unimotu.Firma przyglądała się również aktywom w obszarze sprzedaży detalicznej. Tu jednak decydującą rolą odegrał portfel wystawionych na sprzedaż stacji.- Zidentyfikowaliśmy, że w pakiecie znajduje się duża część stacji franczyzowych, czyli prowadzonych przez prywatnych partnerów w Polsce. Ten model, na którym opiera się 3/4 naszej sieci Avia, ma swoje zalety, ale ma też wady, jak chociażby kwestia marży detalicznej, która jest realizowana u niezależnego przedsiębiorcy a nie u właściciela znaku towarowego - dodał Adam Sikorski.Firma nie była też zainteresowana biznesem paliw lotniczych oraz biopaliw.Unimot czeka teraz na ostateczną zgodę Komisji Europejskiej, która musi jeszcze zaakceptować zaproponowanych przez Orlen partnerów do fuzji. Firma będzie w tym czasie uczestniczył w Komitecie Sterującym , pracującym nad przygotowaniem i integracją nabywanych biznesów.- Finalne zamknięcie transakcji przewidujemy na III/IV kwartał 2022 roku - podsumował Adam Sikorski, prezes Unimotu.