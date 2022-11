Unimot wchodzi w węgiel

Niezależny importer paliw ciekłych i gazowych Unimot pracuje nad wejściem w nowy segment biznesowy – handel węglem. Jak tłumaczy prezes firmy Adam Sikorski, jest to doskonałe uzupełnienie biznesu Unimotu.

- Nie odkrywamy niczego nowego. To, co robimy jako Unimot jest powielaniem sprawdzonych rozwiązań dużych międzynarodowych traderów - mówił podczas czatu inwestorskiego prezes firmy Adam Sikorski.

Jak wskazał, w ich przypadkach dzielenie biznesu na handel różnym surowcami – olejem napędowym, ropą, gazem ziemnym, energią elektryczną i właśnie węglem – zawsze idzie w parze.

Decyzja o wejściu w ten segment rynku nabrała dodatkowego znaczenia po ogłoszeniu sankcji na rosyjski węgiel.

- Rozeznaliśmy ten rynek, sprawdziliśmy ceny i logistykę. Musimy poprawić jeszcze pewne rzeczy, nad czym właśnie pracujemy. Myślę, że niedługo mile zaskoczymy w zakresie węgla, bo chcemy żeby to było mocne wejście, a nie niszowa działalność. Widzimy w tym bezwzględnie przyszłość i chcemy to wykorzystać, by mieć dodatkową nogę do dywersyfikacji naszej działalności i uzupełnienia naszego biznesu - mówi Adam Sikorski.

Dobrze w te plany wpisuje się niedawno ogłoszona inwestycja logistyczna, do której przymierza się Unimot. Chodzi o przejęcie 100 proc. udziałów w spółce Olavion działającej w branży transportu kolejowego.

W ramach prowadzonej działalności Olavion, na podstawie posiadanej licencji świadczy usługi transportu kolejowego w Polsce, a także usługi spedycyjne w kraju i za granicą. Spółka dysponuje 15 lokomotywami i zatrudnia 64 pracowników, w tym 40 maszynistów.

Trwają obecnie negocjacje dotyczące nabycia 100 proc. udziałów w Olavion, które mają zostać sfinalizowane do 9 grudnia. Szacunkowej wartości potencjalnej transakcji na razie nie ujawniono, a zgodę na nią wyrazić musi jeszcze UOKiK.