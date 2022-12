Unimot wciąż nie wie, kiedy przejmie Lotos Terminale

Unimot nie jest w stanie jednoznacznie określić wielkości wpływu planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale na skorygowany wynik finansowy - podała paliwowa firma. Jako powód wskazała m.in. na brak precyzyjnego terminu zamknięcia tej transakcji w 2023 r.

Unimot poinformował, że brak jest możliwości precyzyjnego określenia terminu zamknięcia kupna 100 proc. akcji Lotos Terminale, a tym samym momentu rozpoczęcia konsolidacji tych aktywów w ramach grupy.

Unimot w związku fuzją PKN Orlen i Grupy Lotos ma kupić obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale.

Był to również jeden z warunków fuzji Lotosu i Orlenu, wyznaczony przez Komisję Europejską. Grupa Unimot stała się też trzecim graczem na rynku magazynowania paliw.

Unimot poinformował w piątek w komunikacie giełdowym, że "nie jest w stanie w sposób jednoznaczny określić wielkości wpływu na EBIDTA skorygowaną (wynik przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) planowanego nabycia 100 proc. akcji spółki Lotos Terminale z powodu m.in. braku możliwości precyzyjnego określenia terminu zamknięcia tej transakcji w 2023 r., a tym samym momentu rozpoczęcia konsolidacji tych aktywów w ramach grupy".

Współpraca ze sprzedającym w celu szybkiego szybkiej realizacji transakcji

Dodano, że "Emitent (Unimot - red.) i jego spółka zależna - Unimot Investments sp. z o.o. współpracują ze sprzedającym w celu możliwe szybkiej realizacji transakcji związanej z przejęciem akcji Lotos Terminale".

Unimot wyjaśnił, że biorąc pod uwagę powyższe czynniki, publikacja prognoz finansowych byłaby obarczona zbyt dużym ryzykiem i mogłaby wprowadzić inwestorów w błąd.

Unimot podaje, że w jego rozumieniu, EBITDA skorygowana to zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, deprecjacją i amortyzacją skorygowany o wpływ wyceny zapasów paliw ciekłych i gazowych oraz innych produktów energetycznych, przesunięcia w czasie w zakresie kosztów i przychodów związanych z obrotem paliwami ciekłymi i gazowymi oraz innymi produktami energetycznymi, a także zdarzenia o charakterze jednorazowym.

Unimot to multienergetyczna grupa kapitałowa, która oferuje produkty paliwowe, gaz i energię elektryczną. Spółka buduje też sieć stacji paliw w Polsce pod marką Avia. Od marca 2017 roku firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Według danych POPiHN, Avia po trzecim kwartale 2022 r. ma 105 stacji paliw. Rok temu miała ich 76.

Grupa Unimot stała się też trzecim graczem na rynku magazynowania paliw. 1 sierpnia zarząd firmy poinformował, że podpisał umowę przeniesienia części przedsiębiorstwa związanej z segmentem obrotu paliwami ze spółki Unimot do spółki zależnej - Unimot Paliwa. Wyjaśniono, że jest to przygotowanie grupy do roli niezależnego operatora logistycznego, którym stanie się Unimot w wyniku sfinalizowania transakcji przejęcia spółki Lotos Terminale.